Cinci accidente Tesla Robotaxi ridică întrebări despre cine conduce, de fapt, mașinile fără șofer

Cinci accidente și o problemă pe care Tesla nu a explicat-o complet

Cel mai recent raport descrie un incident din Dallas, unde un Tesla Model Y se afla pe o stradă rezidențială, între o betonieră și un SUV parcat. Un operator a preluat controlul de la distanță pentru a deplasa vehiculul înainte, însă acesta a atins SUV-ul la aproximativ 0,6 km/h.

Al doilea incident s-a petrecut în Austin. Un alt Model Y traversa o alee îngustă, cu un stâlp și un container de gunoi în apropiere. În timp ce operatorul uman controla mașina de la distanță, aceasta a lovit containerul cu aproximativ 1,6 km/h. În ambele cazuri au existat numai pagube materiale, iar în vehicule nu se aflau pasageri.

Alte incidente documentate anterior includ lovirea unei borduri și a unui gard metalic la aproximativ 13 km/h, în iulie 2025, respectiv coliziunea cu o barieră de șantier la aproximativ 14,5 km/h, în ianuarie 2026. Un al cincilea caz, din Houston, a implicat un obstacol reprezentat de un ciot de copac.

În total, Tesla acumulase 36 de rapoarte distincte de incidente pentru programul Robotaxi în datele analizate de Electrek. Cinci dintre acestea indicau explicit sau prin descrierea evenimentului că vehiculul era controlat de un operator uman.

Există însă o limitare esențială: compania nu publică numărul total al intervențiilor la distanță. Prin urmare, faptul că cinci accidente cunoscute implică operatori umani nu înseamnă că toate intervențiile acestora se termină prin coliziuni.

De ce este dificil să conduci o mașină prin internet

Controlul unui automobil de la distanță poate părea asemănător unui joc video, dar diferențele sunt importante. Operatorul depinde de camerele montate pe vehicul, de calitatea conexiunii și de rapiditatea transmiterii comenzilor. Nu beneficiază de toate informațiile senzoriale pe care le-ar avea la volan.

Întârzierea comunicațiilor, unghiurile limitate ale camerelor și lipsa senzațiilor fizice pot complica manevrele în spații foarte înguste. Tocmai astfel de situații apar frecvent atunci când sistemul autonom întâlnește un obstacol pe care nu știe să îl depășească.