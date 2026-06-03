Județul care a devenit magnet pentru românii care vor casă la curte. Numărul construcțiilor s-a dublat

Dinamica pieței de construcții din Gorj a atins un ritm accelerat la începutul acestui an. Indicatorii arată că în zona rurală din acest județ, numărul autorizațiilor de construire a înregistrat o majorare impresionantă de 113,3% în luna februarie 2026, dacă raportarea se face la aceeași lună din cursul anului 2025.

Cât costă terenurile și care sunt motivele economice ale mutării la țară

Această dublare a volumului de șantiere deschise este stimulată direct de argumente financiare solide. Terenurile din sate sunt mult mai ieftine în comparație cu cele din orașe, deși există și localități rurale foarte căutate unde valorile au început să reflecte cererea ridicată. Un exemplu concret în acest sens este comuna Drăguțești, o zonă unde prețurile terenurilor ajung până la valoarea de 60 de euro pe metru pătrat.

Pe lângă avantajul costului inițial de achiziție, oamenii care fac pasul către mediul rural spun că aleg viața la țară deoarece beneficiază de oportunitatea de a avea o curte mai mare. Acest spațiu generos le oferă posibilitatea să își înființeze o proprie gospodărie, unde pot să cultive legume și să crească animale. Printr-o astfel de activitate pe cont propriu, noii localnici reușesc să își reducă în mod eficient o parte importantă din cheltuielile zilnice.

Beneficiile legate de stilul de viață căutat de noii proprietari

Dincolo de criteriile economice și de prețurile mai reduse ale proprietăților, factorii legați de calitatea vieții joacă un rol decisiv în luarea hotărârii de a construi la sat. Tot mai multe persoane aleg să-și construiască o casă la țară urmărind avantaje simple, dar esențiale pentru sănătate și starea de spirit: aer curat și multă liniște. Acești cetățeni se bucură în final de mult mai multă liniște decât în oraș, transformând satele gorjene într-o destinație ideală pentru un nou început.