Jim Carrey ar putea reveni în rolul care l-a chinuit cel mai mult: se pregătește continuarea filmului The Grinch

De ce revenirea lui Jim Carrey ca Grinch este o surpriză

Posibila revenire a lui Jim Carrey este cu atât mai interesantă cu cât actorul a vorbit de mai multe ori despre experiența dificilă pe care a avut-o la filmările pentru producția din 2000. Transformarea în Grinch presupunea ore întregi de machiaj, proteze, costum și lentile, iar Carrey a comparat procesul cu senzația de a fi „îngropat de viu”.

Pentru a rezista filmărilor, actorul a avut nevoie de tehnici speciale de control mental și de gestionare a disconfortului. În anii care au urmat, povestea din culisele filmului a devenit aproape la fel de cunoscută ca producția în sine, mai ales printre fanii care au descoperit cât de solicitant a fost rolul pentru Carrey.

Tocmai de aceea, faptul că actorul ia în calcul o revenire este un semnal important. Nu este vorba doar despre reluarea unui rol popular, ci despre întoarcerea la un personaj care i-a adus succes, dar și una dintre cele mai grele experiențe fizice din carieră. În același timp, tehnologia de machiaj, efectele vizuale și metodele moderne de producție ar putea face ca noul film să fie mai ușor de realizat decât originalul.

Ron Howard va produce continuarea alături de Brian Grazer, prin Imagine Entertainment, iar Dr. Seuss Enterprises va supraveghea proiectul. Implicarea echipei originale crește șansele ca noul film să încerce să păstreze tonul producției din 2000, dar cu o abordare adaptată publicului actual.

Filmul original a devenit un clasic de Crăciun

How the Grinch Stole Christmas, lansat în 2000, a fost prima adaptare live-action de lungmetraj inspirată de celebra poveste scrisă de Dr. Seuss. Cartea originală a apărut în 1957 și urmărește povestea lui Grinch, un personaj morocănos și retras, care încearcă să distrugă Crăciunul pentru locuitorii din Whoville, înainte de a trece printr-o schimbare profundă.

Povestea fusese deja adaptată în 1966 sub forma unui special animat pentru televiziune, cu Boris Karloff în rol de narator și voce a lui Grinch. Totuși, versiunea lui Ron Howard a transformat personajul într-un spectacol vizual complet, cu decoruri extravagante, costume colorate și o interpretare intensă din partea lui Jim Carrey.

Filmul din 2000 a fost un succes uriaș la box office. A debutat în peste 3.200 de cinematografe din Statele Unite și a stat patru săptămâni pe primul loc în clasamentul american. La nivel global, producția a strâns peste 345 de milioane de dolari și a devenit filmul cu cele mai mari încasări domestice ale anului. A primit și două nominalizări la Oscar, câștigând premiul pentru cel mai bun machiaj.