Jim Carrey ar putea reveni în rolul care l-a chinuit cel mai mult: se pregătește continuarea filmului The Grinch
Jim Carrey ar putea reveni într-unul dintre cele mai memorabile roluri ale carierei sale. Actorul se află în discuții pentru a relua personajul Grinch într-o continuare a filmului How the Grinch Stole Christmas, lansat în 2000 și devenit între timp un clasic modern al sărbătorilor de iarnă. Proiectul este pregătit de Universal Pictures, iar Ron Howard, regizorul filmului original, este și el implicat în noua producție.
Pentru moment, continuarea nu are un titlu oficial, iar detaliile despre poveste sunt ținute secrete, conform Deadline. Totuși, revenirea lui Carrey în rolul creaturii verzi care urăște Crăciunul ar fi suficientă pentru a transforma filmul într-unul dintre cele mai așteptate proiecte de familie ale următorilor ani. Scenariul va fi scris de Alec Berg, Jeff Schaffer și David Mandel, nume asociate cu seriale precum Barry, Silicon Valley, Veep și Curb Your Enthusiasm.
De ce revenirea lui Jim Carrey ca Grinch este o surpriză
Posibila revenire a lui Jim Carrey este cu atât mai interesantă cu cât actorul a vorbit de mai multe ori despre experiența dificilă pe care a avut-o la filmările pentru producția din 2000. Transformarea în Grinch presupunea ore întregi de machiaj, proteze, costum și lentile, iar Carrey a comparat procesul cu senzația de a fi „îngropat de viu”.
Pentru a rezista filmărilor, actorul a avut nevoie de tehnici speciale de control mental și de gestionare a disconfortului. În anii care au urmat, povestea din culisele filmului a devenit aproape la fel de cunoscută ca producția în sine, mai ales printre fanii care au descoperit cât de solicitant a fost rolul pentru Carrey.
Tocmai de aceea, faptul că actorul ia în calcul o revenire este un semnal important. Nu este vorba doar despre reluarea unui rol popular, ci despre întoarcerea la un personaj care i-a adus succes, dar și una dintre cele mai grele experiențe fizice din carieră. În același timp, tehnologia de machiaj, efectele vizuale și metodele moderne de producție ar putea face ca noul film să fie mai ușor de realizat decât originalul.
Ron Howard va produce continuarea alături de Brian Grazer, prin Imagine Entertainment, iar Dr. Seuss Enterprises va supraveghea proiectul. Implicarea echipei originale crește șansele ca noul film să încerce să păstreze tonul producției din 2000, dar cu o abordare adaptată publicului actual.
Filmul original a devenit un clasic de Crăciun
How the Grinch Stole Christmas, lansat în 2000, a fost prima adaptare live-action de lungmetraj inspirată de celebra poveste scrisă de Dr. Seuss. Cartea originală a apărut în 1957 și urmărește povestea lui Grinch, un personaj morocănos și retras, care încearcă să distrugă Crăciunul pentru locuitorii din Whoville, înainte de a trece printr-o schimbare profundă.
Povestea fusese deja adaptată în 1966 sub forma unui special animat pentru televiziune, cu Boris Karloff în rol de narator și voce a lui Grinch. Totuși, versiunea lui Ron Howard a transformat personajul într-un spectacol vizual complet, cu decoruri extravagante, costume colorate și o interpretare intensă din partea lui Jim Carrey.
Filmul din 2000 a fost un succes uriaș la box office. A debutat în peste 3.200 de cinematografe din Statele Unite și a stat patru săptămâni pe primul loc în clasamentul american. La nivel global, producția a strâns peste 345 de milioane de dolari și a devenit filmul cu cele mai mari încasări domestice ale anului. A primit și două nominalizări la Oscar, câștigând premiul pentru cel mai bun machiaj.
De atunci, Grinch a rămas un personaj prezent constant în cultura pop, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă. Universal și Illumination au lansat și o versiune animată 3D, The Grinch, care a devenit la rândul ei un succes financiar major, cu încasări globale de peste 552 de milioane de dolari.
Universal mizează din nou pe nostalgia sărbătorilor
Noua continuare vine într-un moment în care marile studiouri caută tot mai mult francize cunoscute, personaje recognoscibile și titluri care pot atrage publicul prin nostalgie. Grinch se potrivește perfect acestei strategii, fiind un personaj iubit de mai multe generații și asociat direct cu sezonul de Crăciun.
Pentru Universal, revenirea lui Jim Carrey ar fi un atu major. Actorul a intrat din nou în zona francizelor mari în ultimii ani prin rolul Dr. Robotnik din filmele Sonic the Hedgehog, iar următorul său proiect anunțat este o adaptare live-action The Jetsons pentru Warner Bros.
Ron Howard, între timp, rămâne unul dintre cei mai constanți regizori de la Hollywood, cu proiecte variate, de la filme de familie la drame și producții istorice. Reîntâlnirea lui cu Jim Carrey pentru The Grinch ar putea fi exact combinația de nostalgie, comedie și spectacol vizual pe care publicul o așteaptă de la un film de sărbători.
Chiar dacă proiectul se află încă într-o etapă incipientă, simpla posibilitate ca Jim Carrey să redevină Grinch este suficientă pentru a reaprinde interesul fanilor. După mai bine de două decenii, creatura verde care a vrut să fure Crăciunul ar putea primi o nouă poveste pe marele ecran.