Jason Momoa și-a transformat Harley-urile vechi de 100 de ani în hibride plug-in, iar rezultatul e spectaculos

Rezultatul este neobișnuit: motociclete de epocă ce pot merge electric, pe benzină sau în mod hibrid combinat. Pentru pasionații de vehicule clasice, aceasta este o soluție mult mai acceptabilă decât o conversie care elimină complet caracterul original. Sunetul și mecanica veche rămân acolo, dar apar cuplul electric, pornirea modernă și frânele actualizate.

Harley-uri din anii ’20 cu motor electric și baterii detașabile

Fiecare motocicletă a primit un motor electric Maeving integrat în roata spate, cu 11 kW, adică aproximativ 15 CP, și 260 Nm. La prima vedere, puterea nu pare spectaculoasă, dar cuplul este uriaș pentru o motocicletă atât de veche. Modelele originale aveau aproximativ 20 CP și un cuplu mult mai mic, livrat într-un mod complet diferit.

Bateriile și unitățile de control au fost ascunse în genți laterale construite special, cu aspect potrivit perioadei. Fiecare pachet are 2,7 kWh, este detașabil și se încarcă în aproximativ 2,5 ore de la o priză obișnuită. Autonomia în mod electric depășește 80 km, suficientă pentru plimbări relaxate și pentru utilizare recreațională.

Un avantaj foarte practic este că motorul electric funcționează și ca demaror pentru motorul pe benzină. Cine a pornit vreodată o motocicletă veche la pedală știe cât de dificil poate fi procesul. Conversia păstrează motorul original, dar elimină una dintre cele mai enervante părți ale utilizării.

Electrogenic a montat și frâne moderne pe disc, înlocuind frânele vechi de tip bandă. Pentru motociclete dintr-o epocă în care siguranța era tratată complet diferit, acesta este un upgrade esențial. Conversia nu adaugă doar propulsie electrică, ci face vehiculele mai utilizabile și mai sigure în lumea de astăzi.

Land Rovere electrice și o rulotă cu baterie de 93 kWh

Proiectul nu s-a oprit la motociclete. Electrogenic a convertit și două Land Rovere clasice ale lui Momoa. Primul este un Land Rover Series I din 1949, unul dintre cele mai timpurii modele ale mărcii. Acesta a primit o baterie de 48 kWh, un motor electric de 150 kW și autonomie reală de peste 240 km.

Al doilea este un Land Rover Series IIA 109 Dormobile din 1961, o versiune camper extrem de rară, produsă în doar aproximativ 150 de exemplare. Acesta a primit o baterie de 62 kWh, motor de 120 kW și un interior modernizat pentru camping electric, inclusiv plită cu inducție în locul aragazului pe gaz.