Jason Momoa și-a transformat Harley-urile vechi de 100 de ani în hibride plug-in, iar rezultatul e spectaculos
Jason Momoa nu și-a electrificat doar mașini clasice, ci a dus ideea de conversie EV într-o zonă aproape poetică. Actorul a colaborat cu specialiștii britanici de la Electrogenic pentru transformarea a cinci vehicule de epocă, inclusiv trei motociclete Harley-Davidson vechi de aproximativ 100 de ani. Proiectul apare în sezonul al doilea al documentarului On The Roam, difuzat pe HBO.
Cea mai interesantă parte este că două dintre motociclete nu au devenit electrice pure, ci hibride plug-in. Electrogenic a păstrat motoarele originale pe benzină ale unor Harley-Davidson Model JD din 1924 și 1927, dar a adăugat un sistem electric modern. A treia motocicletă, un Model FD din 1921, avea motorul blocat și imposibil de salvat, așa că a fost transformată complet electric.
Rezultatul este neobișnuit: motociclete de epocă ce pot merge electric, pe benzină sau în mod hibrid combinat. Pentru pasionații de vehicule clasice, aceasta este o soluție mult mai acceptabilă decât o conversie care elimină complet caracterul original. Sunetul și mecanica veche rămân acolo, dar apar cuplul electric, pornirea modernă și frânele actualizate.
Harley-uri din anii ’20 cu motor electric și baterii detașabile
Fiecare motocicletă a primit un motor electric Maeving integrat în roata spate, cu 11 kW, adică aproximativ 15 CP, și 260 Nm. La prima vedere, puterea nu pare spectaculoasă, dar cuplul este uriaș pentru o motocicletă atât de veche. Modelele originale aveau aproximativ 20 CP și un cuplu mult mai mic, livrat într-un mod complet diferit.
Bateriile și unitățile de control au fost ascunse în genți laterale construite special, cu aspect potrivit perioadei. Fiecare pachet are 2,7 kWh, este detașabil și se încarcă în aproximativ 2,5 ore de la o priză obișnuită. Autonomia în mod electric depășește 80 km, suficientă pentru plimbări relaxate și pentru utilizare recreațională.
Un avantaj foarte practic este că motorul electric funcționează și ca demaror pentru motorul pe benzină. Cine a pornit vreodată o motocicletă veche la pedală știe cât de dificil poate fi procesul. Conversia păstrează motorul original, dar elimină una dintre cele mai enervante părți ale utilizării.
Electrogenic a montat și frâne moderne pe disc, înlocuind frânele vechi de tip bandă. Pentru motociclete dintr-o epocă în care siguranța era tratată complet diferit, acesta este un upgrade esențial. Conversia nu adaugă doar propulsie electrică, ci face vehiculele mai utilizabile și mai sigure în lumea de astăzi.
Land Rovere electrice și o rulotă cu baterie de 93 kWh
Proiectul nu s-a oprit la motociclete. Electrogenic a convertit și două Land Rovere clasice ale lui Momoa. Primul este un Land Rover Series I din 1949, unul dintre cele mai timpurii modele ale mărcii. Acesta a primit o baterie de 48 kWh, un motor electric de 150 kW și autonomie reală de peste 240 km.
Al doilea este un Land Rover Series IIA 109 Dormobile din 1961, o versiune camper extrem de rară, produsă în doar aproximativ 150 de exemplare. Acesta a primit o baterie de 62 kWh, motor de 120 kW și un interior modernizat pentru camping electric, inclusiv plită cu inducție în locul aragazului pe gaz.
Un detaliu important este că toate conversiile sunt reversibile. Electrogenic susține că nu a tăiat, găurit sau sudat structurile originale. Pentru colecționari, acest lucru contează enorm. O conversie electrică devine mult mai acceptabilă dacă nu distruge valoarea istorică a vehiculului.
A fost electrificată și o remorcă off-grid Schutt Industries XVENTURE XV-2, echipată cu baterie de 93 kWh. Aceasta poate alimenta echipamente de camping timp îndelungat și poate chiar încărca un vehicul electric 4×4 în sălbăticie. Practic, proiectul lui Momoa nu este doar despre nostalgie, ci despre mobilitate clasică adaptată pentru aventuri moderne.
Pentru pasionații din România care iubesc Dacii vechi, ARO, motociclete clasice sau mașini de epocă, ideea este fascinantă. Conversia electrică nu trebuie să însemne pierderea sufletului mecanic. În cel mai bun caz, poate adăuga o nouă dimensiune: liniște când vrei, motor clasic când ai chef și utilizare mai ușoară fără să trimiți istoria la fier vechi.