Harley intră în zona motocicletelor electrice accesibile. LiveWire S4 Honcho pornește de la aproximativ 4.600 de euro

Pentru România, unde motocicletele electrice sunt încă o nișă, prețul este partea care atrage atenția. Dacă un astfel de model ar ajunge în Europa la o valoare competitivă, ar putea deveni interesant pentru navetă urbană, drumuri scurte, zone periurbane sau pasionați care vor o alternativă electrică la scutere și motociclete mici pe benzină.

Ce oferă LiveWire S4 Honcho

LiveWire a prezentat două versiuni ale motocicletei. S4 Honcho Trail este gândită pentru off-road și nu este omologată pentru drumuri publice, în timp ce S4 Honcho Street poate fi folosită legal pe șosea. Ambele folosesc două baterii detașabile, cu o capacitate totală de 3,5 kWh.

Autonomia mixtă estimată este de 85 de kilometri, iar la o viteză constantă de 32 km/h poate ajunge până la 117 kilometri. Aceste valori sunt calculate după standardul World Motorcycle Test Cycle, care poate fi optimist în utilizarea reală, dar arată clar categoria în care se încadrează motocicleta: drumuri scurte, oraș, trasee secundare și distracție, nu autostradă.

Viteza maximă este de 95 km/h, iar accelerația de la 0 la 48 km/h durează 3 secunde. Nu sunt cifre pentru touring sau viteză mare, dar sunt suficiente pentru un vehicul urban agil. Pentru oraș, cuplul instant al motorului electric poate face motocicleta foarte plăcută la plecări de la semafor și în trafic aglomerat.

Încărcarea de la 20% la 80% durează aproximativ două ore. Sistemul folosește un conector IEC 62196-6 și o soluție de încărcare asemănătoare celor de pe biciclete electrice sau mini-moto, cu un încărcător extern care transformă curentul alternativ în curent continuu. Asta menține costurile și greutatea jos, dar înseamnă că motocicleta nu va folosi stații publice de încărcare de tip Level 2 în mod convențional.

Versiunea Trail cântărește 116 kilograme și are șaua la 74 de centimetri, iar versiunea Street ajunge la 120 de kilograme și are șaua la 76 de centimetri. Trail primește garanție de un an fără limită de kilometri, iar Street are garanție de doi ani fără limită de kilometri.

De ce prețul poate fi arma principală

Piața mini-moto este foarte sensibilă la preț. LiveWire S4 Honcho nu concurează doar cu motociclete electrice precum Sur Ron sau Talaria, ci și cu modele pe benzină consacrate, cum ar fi Honda Grom. În acest context, diferența de câteva sute de euro poate conta enorm, iar faptul că LiveWire vine cu sprijinul Harley-Davidson poate fi un avantaj major.