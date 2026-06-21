Harley intră în zona motocicletelor electrice accesibile. LiveWire S4 Honcho pornește de la aproximativ 4.600 de euro
LiveWire, marca electrică desprinsă din universul Harley-Davidson, a anunțat prețurile oficiale pentru noile motociclete electrice S4 Honcho, iar surpriza este că acestea sunt mai mici decât se așteptau mulți analiști. Modelul S4 Honcho Trail, destinat mersului off-road, pornește de la 4.999 de dolari, adică aproximativ 4.600 de euro, iar versiunea S4 Honcho Street, omologată pentru drumuri publice, costă 5.499 de dolari, adică aproximativ 5.060 de euro.
Pentru o marcă asociată cu Harley-Davidson, aceste sume sunt neobișnuit de accesibile. LiveWire a fost criticată în trecut pentru motociclete electrice mari, performante, dar foarte scumpe. Cu S4 Honcho, compania încearcă să intre într-o zonă mult mai populară: mini-moto electrice, motociclete ușoare de oraș și modele distractive pentru trasee scurte.
Pentru România, unde motocicletele electrice sunt încă o nișă, prețul este partea care atrage atenția. Dacă un astfel de model ar ajunge în Europa la o valoare competitivă, ar putea deveni interesant pentru navetă urbană, drumuri scurte, zone periurbane sau pasionați care vor o alternativă electrică la scutere și motociclete mici pe benzină.
Ce oferă LiveWire S4 Honcho
LiveWire a prezentat două versiuni ale motocicletei. S4 Honcho Trail este gândită pentru off-road și nu este omologată pentru drumuri publice, în timp ce S4 Honcho Street poate fi folosită legal pe șosea. Ambele folosesc două baterii detașabile, cu o capacitate totală de 3,5 kWh.
Autonomia mixtă estimată este de 85 de kilometri, iar la o viteză constantă de 32 km/h poate ajunge până la 117 kilometri. Aceste valori sunt calculate după standardul World Motorcycle Test Cycle, care poate fi optimist în utilizarea reală, dar arată clar categoria în care se încadrează motocicleta: drumuri scurte, oraș, trasee secundare și distracție, nu autostradă.
Viteza maximă este de 95 km/h, iar accelerația de la 0 la 48 km/h durează 3 secunde. Nu sunt cifre pentru touring sau viteză mare, dar sunt suficiente pentru un vehicul urban agil. Pentru oraș, cuplul instant al motorului electric poate face motocicleta foarte plăcută la plecări de la semafor și în trafic aglomerat.
Încărcarea de la 20% la 80% durează aproximativ două ore. Sistemul folosește un conector IEC 62196-6 și o soluție de încărcare asemănătoare celor de pe biciclete electrice sau mini-moto, cu un încărcător extern care transformă curentul alternativ în curent continuu. Asta menține costurile și greutatea jos, dar înseamnă că motocicleta nu va folosi stații publice de încărcare de tip Level 2 în mod convențional.
Versiunea Trail cântărește 116 kilograme și are șaua la 74 de centimetri, iar versiunea Street ajunge la 120 de kilograme și are șaua la 76 de centimetri. Trail primește garanție de un an fără limită de kilometri, iar Street are garanție de doi ani fără limită de kilometri.
De ce prețul poate fi arma principală
Piața mini-moto este foarte sensibilă la preț. LiveWire S4 Honcho nu concurează doar cu motociclete electrice precum Sur Ron sau Talaria, ci și cu modele pe benzină consacrate, cum ar fi Honda Grom. În acest context, diferența de câteva sute de euro poate conta enorm, iar faptul că LiveWire vine cu sprijinul Harley-Davidson poate fi un avantaj major.
Un cumpărător poate accepta mai ușor o motocicletă electrică dacă știe că are în spate o rețea de service și o marcă recunoscută. La multe modele electrice de nișă, mentenanța poate depinde de comunități online, tutoriale și piese comandate greu. LiveWire poate promite o experiență mai apropiată de industria moto tradițională.
Comparativ cu o motocicletă mică pe benzină, avantajele electricei sunt evidente în oraș: cost de utilizare redus, lipsa drumurilor la benzinărie, întreținere mai simplă, zgomot redus și pornire mereu instantanee. Pentru navetă, drumuri scurte sau plimbări recreaționale, aceste lucruri pot conta mai mult decât autonomia absolută.
Există și compromisuri. Viteza maximă de 95 km/h nu o face potrivită pentru autostradă, iar autonomia reală poate scădea semnificativ dacă mergi tare, urci pante sau folosești motocicleta în teren accidentat. De asemenea, încărcarea la priză este convenabilă acasă, dar mai puțin flexibilă în călătorii.
Totuși, S4 Honcho poate fi exact modelul de care LiveWire avea nevoie. Nu este o motocicletă electrică elitistă, cu preț greu de justificat, ci un vehicul mic, simplu și relativ accesibil, care poate aduce oameni noi în zona electrică. Dacă livrările încep bine și calitatea se ridică la nivelul așteptat, Harley-Davidson ar putea descoperi că viitorul electric nu începe cu modele mari și scumpe, ci cu motociclete mici, practice și distractive.