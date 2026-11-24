INTERVIU EXCLUSIV cu actrița Ofelia Popii, despre filmul românesc „Lumina”, fragilitatea copilăriei și lumea văzută prin ochii unui copil: „Un copil are candoare și o lumină aparte”
Acțiunea se desfășoară în Munții Apuseni, în perioada sărbătorilor pascale, și îl are în centrul său pe Mircea, un băiat de zece ani, interpretat de tânărul actor Andrei Voicu. Împreună cu tatăl său, acesta primește misiunea de a aduce Lumina Sfântă de la Ierusalim în satul lor izolat de munte. Însă ceea ce începe ca o responsabilitate aparent simplă se transformă într-o aventură plină de suspans, atunci când copilul se pierde într-o pădure, având asupra sa felinarul în care arde flacăra sfântă.
Dincolo de dimensiunea religioasă, „Lumina” propune o reflecție asupra maturizării, asupra nevoii de apartenență și a modului în care copiii încearcă să înțeleagă o lume construită după regulile adulților. Marian Crișan, cunoscut pentru producții precum „Morgen”, „Rocker”, „Berliner”, „Warboy” și scurtmetrajul „Megatron”, recompensat cu Palme d’Or la Cannes în 2008, revine astfel la universul rural românesc, valorificând particularitățile culturale și spirituale ale Ardealului.
Din distribuția filmului fac parte Andrei Voicu, Marius Cordoș, Ofelia Popii, Horia Fedorca, Grigore Bechet, Alin Stanciu, Anatol Cotrobai, Georgiana Coman, Ana Tkcacenko, Eugen Neag, Lali Gabor, Enikő Kovács, Elena Crișan, Dan Chiorean, Teodor Ciobanu, Luca Bran și Ilie Castravet. Producția a fost selectată pentru premiera mondială în cadrul celei de-a 30-a ediții a Tallinn Black Nights Film Festival, în competiția internațională dedicată filmelor pentru tineri, Just Film.
Cu ocazia lansării lungmetrajului, am stat de vorbă, în exclusivitate pentru Playtech, cu Ofelia Popii, una dintre cele mai apreciate și premiate actrițe de teatru și film din România. Actriță a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, aceasta s-a remarcat inclusiv la nivel internațional prin interpretarea personajului Mefisto din spectacolul „Faust”, regizat de Silviu Purcărete.
În „Lumina”, Ofelia Popii o interpretează pe Rodica, o femeie simplă, grijulie, dar aparent rigidă, care nu știe întotdeauna cum să răspundă nevoilor emoționale ale copilului. Personajul său ilustrează discrepanța dintre intențiile bune ale adulților și felul în care acestea sunt resimțite de cei mici, dar și dificultatea de a manifesta afecțiunea într-un mediu guvernat de tradiții și responsabilități.
Recent, am avut ocazia să discut și cu Marian Crișan, regizorul filmului „Lumina”, și Andrei Voicu, actorul de 11 ani care interpretează rolul principal, despre culisele producției, provocările filmărilor și semnificațiile acestei povești cinematografice.
De această dată, am vrut să descopăr universul filmului prin ochii Ofeliei Popii. Actrița mi-a vorbit despre complexitatea personajului său, experiența de a lucra alături de un copil-actor, amintirile propriei copilării, dar și despre ceea ce înseamnă pentru ea lumina, dincolo de simbolistica religioasă.
Interviu exclusiv cu Ofelia Popii, actriță în filmul românesc Lumina
Ozana Mazilu (Playtech): Ce te-a atras prima dată la povestea filmului „Lumina”?
Ofelia Popii: M-a atras foarte tare scenariul, de la prima lectură. Are tensiune, emoție, dar și umor. Îmi place că totul se întâmplă în Ardeal. Îmi place această caracteristică a spațialității din filmele lui Marian. Metafora este prezentă discret, ceea ce dă o profunzime poveștii.
Ozana Mazilu (Playtech): Cum ai perceput tu această întâlnire dintre sacrul religios și lumea foarte concretă prin care trece copilul?
Ofelia Popii: E un amestec organic, emoționant, religia pare a fi o prezență firească în viața sa și de asta am perceput-o și eu la fel.
Ozana Mazilu (Playtech): Ce relație are personajul tău cu băiatul și ce ai vrut să transmiți prin această legătură?
Ofelia Popii: Personajul meu este o femeie simplă, poate cu o construcție interioară ușor rigidă, care o face să fie prea dură pentru nevoile copilului, dar grijulie, atentă.
Am vrut să se sugereze subtil că Rodica va fi în viitor un sprijin pentru copil, chiar dacă acum nu știe cum să facă asta.
Ozana Mazilu (Playtech): Cum a fost să construiești scenele alături de Andrei Voicu?
Ofelia Popii: A fost o bucurie să lucrez alături de Andrei, care este foarte talentat, răbdător, matur pentru vârsta lui, inteligent. Ne-am și distrat, dar am muncit foarte serios.
Ozana Mazilu (Playtech): Ce poate aduce un copil pe platou și un actor adult, oricât de experimentat ar fi, nu poate reproduce?
Ofelia Popii: Un copil are candoare și o lumină aparte. Un copil face ca toată munca să fie mai frumoasă, nu doar rezultatul. Toată echipa e mai grijulie și se contaminează cu spontaneitate și prospețime.
Ozana Mazilu (Playtech): Ai avut momente în care spontaneitatea lui Andrei a schimbat complet energia unei scene?
Ofelia Popii: Da, desigur. Mi-a plăcut foarte mult că își dădea libertatea de a propune.
Ozana Mazilu (Playtech): „Lumina” vorbește despre dorințe ascunse și despre copilărie. Te-a făcut filmul să te întorci cu gândul la propria copilărie?
Ofelia Popii: Bineînțeles că da, mai ales de perioadele petrecute în copilărie la țară, la bunici.
Ozana Mazilu (Playtech): Ce înseamnă pentru tine Lumina de Paște dincolo de semnificația religioasă?
Ofelia Popii: Pentru mine, această Lumină înseamnă căldura familiei. Suntem toți ca o mare familie atunci când luăm lumina unul de la altul.
Ozana Mazilu (Playtech): Există ceva la filmul acesta care crezi că va fi perceput diferit de adulți și de copii?
Ofelia Popii: Cred că filmul va plăcea tuturor. Poți urmări cu interes strict povestea, poți „încasa” totul mai profund, indiferent de vârstă.
Ozana Mazilu (Playtech): Care este imaginea sau emoția din „Lumina” care a rămas cel mai puternic cu tine după încheierea filmărilor?
Ofelia Popii: Când îi căutam cu privirea seara, de pe deal, pe Liviu (soțul) și pe Mircea (copilul). Dar după ce o să văd filmul pe ecran mare poate o să mi se pară altele la fel de puternice.