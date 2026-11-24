Există povești cinematografice care nu au nevoie de spectaculozitate pentru a vorbi despre lucrurile esențiale ale vieții. „Lumina”, cel mai nou lungmetraj scris și regizat de Marian Crișan, pornește de la o tradiție familiară românilor pentru a explora fragilitatea copilăriei, relațiile de familie, credința și curajul de a înfrunta necunoscutul. Filmul va putea fi urmărit în cinematografele din România începând cu 27 noiembrie 2026.

Acțiunea se desfășoară în Munții Apuseni, în perioada sărbătorilor pascale, și îl are în centrul său pe Mircea, un băiat de zece ani, interpretat de tânărul actor Andrei Voicu. Împreună cu tatăl său, acesta primește misiunea de a aduce Lumina Sfântă de la Ierusalim în satul lor izolat de munte. Însă ceea ce începe ca o responsabilitate aparent simplă se transformă într-o aventură plină de suspans, atunci când copilul se pierde într-o pădure, având asupra sa felinarul în care arde flacăra sfântă.

Dincolo de dimensiunea religioasă, „Lumina” propune o reflecție asupra maturizării, asupra nevoii de apartenență și a modului în care copiii încearcă să înțeleagă o lume construită după regulile adulților. Marian Crișan, cunoscut pentru producții precum „Morgen”, „Rocker”, „Berliner”, „Warboy” și scurtmetrajul „Megatron”, recompensat cu Palme d’Or la Cannes în 2008, revine astfel la universul rural românesc, valorificând particularitățile culturale și spirituale ale Ardealului.

Din distribuția filmului fac parte Andrei Voicu, Marius Cordoș, Ofelia Popii, Horia Fedorca, Grigore Bechet, Alin Stanciu, Anatol Cotrobai, Georgiana Coman, Ana Tkcacenko, Eugen Neag, Lali Gabor, Enikő Kovács, Elena Crișan, Dan Chiorean, Teodor Ciobanu, Luca Bran și Ilie Castravet. Producția a fost selectată pentru premiera mondială în cadrul celei de-a 30-a ediții a Tallinn Black Nights Film Festival, în competiția internațională dedicată filmelor pentru tineri, Just Film.

Cu ocazia lansării lungmetrajului, am stat de vorbă, în exclusivitate pentru Playtech, cu Ofelia Popii, una dintre cele mai apreciate și premiate actrițe de teatru și film din România. Actriță a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, aceasta s-a remarcat inclusiv la nivel internațional prin interpretarea personajului Mefisto din spectacolul „Faust”, regizat de Silviu Purcărete.

În „Lumina”, Ofelia Popii o interpretează pe Rodica, o femeie simplă, grijulie, dar aparent rigidă, care nu știe întotdeauna cum să răspundă nevoilor emoționale ale copilului. Personajul său ilustrează discrepanța dintre intențiile bune ale adulților și felul în care acestea sunt resimțite de cei mici, dar și dificultatea de a manifesta afecțiunea într-un mediu guvernat de tradiții și responsabilități.

Recent, am avut ocazia să discut și cu Marian Crișan, regizorul filmului „Lumina”, și Andrei Voicu, actorul de 11 ani care interpretează rolul principal, despre culisele producției, provocările filmărilor și semnificațiile acestei povești cinematografice.

De această dată, am vrut să descopăr universul filmului prin ochii Ofeliei Popii. Actrița mi-a vorbit despre complexitatea personajului său, experiența de a lucra alături de un copil-actor, amintirile propriei copilării, dar și despre ceea ce înseamnă pentru ea lumina, dincolo de simbolistica religioasă.