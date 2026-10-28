INTERVIU EXCLUSIV ÎN ROMÂNIA „Dexter: Resurrection” | Actorul Dan Stevens, față în față cu mintea întunecată a criminalului pe care îl interpretează în „Renașterea”

Iulia Kelt (Playtech): Mă numesc Iulia, sunt jurnalist la Playtech, din România, și sunt o mare fană a serialului Dexter de când mă știu.

Dan Stevens: Minunat!

Iulia Kelt (Playtech): Așadar, am văzut ocazia de a vedea primele două episoade și mi-au plăcut foarte mult. Abia aștept să le văd și pe celelalte. Ce îmi poți spune despre personajul tău?

Dan Stevens: Ei bine, așa cum te-ai aștepta, este un individ foarte pervers, care a comis o infracțiune și apoi, în mintea lui, ajunge să comită multe alte infracțiuni pentru a încerca să o justifice pe prima, să schimbe povestea pe care și-o spune și, poate, să schimbe și felul în care publicul privește situația. Așa că pornește într-un festival de crime, încercând, cred, să schimbe trecutul, cel puțin în mintea lui, dacă poate. Folosește o tehnică foarte neobișnuită, bazată pe acești ochelari inteligenți. Înregistrează totul și distribuie imaginile în tot orașul, trimițând clipurile prin AirDrop. Este o tehnică foarte neobișnuită, modernă, ciudată și perversă. Da, cred că asta definește personajul lui Lucas și felul în care îl urmărim de-a lungul poveștii.

Iulia Kelt (Playtech): Și prin ce este diferit de Dexter?

Dan Stevens: Este mai tânăr, iar asta îl enervează foarte tare pe Dexter. Poate să alerge mai repede și să facă lucruri pe care Dexter probabil nu le mai poate face. În plus, folosind această tehnologie, devine foarte cunoscut în oraș. Ajunge un adevărat fenomen și cred că și asta îl deranjează pe Dexter. Astfel, devine un adevărat antagonist pentru el. Dexter începe deja să se gândească la vârsta mijlocie prin care trece.

Iulia Kelt (Playtech): Ai putea spune că seamănă mai mult cu Zodiac, celebrul criminal în serie?

Dan Stevens: Are câte ceva din Zodiac. Are și câte ceva din Son of Sam, povestea care a captivat New York-ul în anii ’70. Cu siguranță, împrumută anumite elemente clasice din poveștile despre criminali în serie, dar adaugă și câteva tușe moderne proprii.

De la „băiat de treabă”, la criminal în serie: cum se trece de la un rol la altul

Iulia Kelt (Playtech): Te-am văzut jucând multe roluri de „băiat de treabă”. Cum faci trecerea de la un rol la altul? Sunt foarte curioasă. Cum te simți când faci această schimbare? De fapt, asta este întrebarea.

Dan Stevens: Depinde de rol și de context, dar, de multe ori, rolurile acestor personaje negative, răufăcători, sunt foarte distractiv de jucat. Sunt roluri în care îți face mare plăcere să te cufunzi, iar dacă scenariul este bun, te pot duce într-o direcție complet diferită față de situația în care ai juca mereu un tip de treabă. Așa că este plăcut să te joci cu registrul. Este bine pentru un actor să existe contraste și îmi place să trec de la lumină la întuneric și îmi place să construiesc astfel de contraste.

Iulia Kelt (Playtech): Este Lucas un criminal în serie?

Dan Stevens: O, da, cu siguranță există mai multe victime. Așadar, da, este fără îndoială un criminal în serie. Cred că un aspect interesant al serialului Dexter este felul în care el îi analizează pe ceilalți criminali în serie, se compară cu ei, le studiază tehnicile și îi evaluează în contextul ierarhiei marilor criminali în serie. Așadar, da, Lucas, cunoscut drept Ucigașul celor cinci districte, își merită cu siguranță numele.

Iulia Kelt (Playtech): Cum crezi că reușește el, printr-o simplă voce, în locul prezenței fizice, să provoace atâta frică?

Dan Stevens: Cred că are legătură cu felul în care folosește tehnologia: videoclipurile, distribuirea lor prin AirDrop și apoi apelurile telefonice. În ceea ce privește prezența fizică, Lucas nu este un criminal care să iasă în evidență. Am vrut în mod deliberat să creăm un personaj care ar putea fi orice tip pe care îl întâlnești pe străzile New Yorkului, îmbrăcat obișnuit, fără nimic remarcabil din punct de vedere fizic. Ceea ce îl face atât de ciudat, de înfricoșător și de pervers este ceea ce face, felul în care înregistrează totul și răspândește imaginile prin oraș. Există un contrast interesant între înfățișarea lui banală și acțiunile devastatoare.