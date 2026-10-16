INTERVIU | Aplicația gratuită și fără reclame care te ajută să nu ratezi spectacolele de teatru. Creatorul Sufleur explică de ce ai nevoie de ea

Iulia Kelt (Playtech): Ai inclus teatre de stat, săli independente, opere și teatre maghiare. Cum ai ales instituțiile de la care să preiei programul și mai ai locuri pe care ți-ai dori să le adaugi?

Cosmin Călin (creator al aplicației Sufleur): Am început cu teatrul, apoi am adăugat dans și circ: în principiu, tot ce ține de artele spectacolului. M-am asigurat că sunt acolo și teatrele dragi mie, și proiectele mici, independente: Improteca (cerută și de public, deci clar trebuia), Casa Kerim, Teatrul Amzei, La Mustață și altele. În câteva ore de la lansare am primit o adevărată cornucopie de feedback: idei, sugestii și liste întregi cu teatrele care lipseau. Pe multe le-am adăugat deja. Lista crește, eu dorm mai puțin.

„Nu mă plătește nicio platformă de bilete. Aplicația rămâne neutră, ca Elveția”

Iulia Kelt (Playtech): Ce funcții ai vrut neapărat să existe de la început și ce ai vrea să mai adaugi pe viitor?

Cosmin Călin (creator al aplicației Sufleur): Mi-am dorit ca aplicația să-ți spună ce se joacă din cât mai puține atingeri. Vrei să știi ce poți vedea diseară? O deschizi. Atât. La bilete vezi pe loc dacă mai sunt locuri, iar dacă vrei să cumperi, o faci direct din aplicație, fără să mai deschizi browserul. Pentru bilete am o regulă simplă: întâi pagina teatrului; dacă teatrul nu vinde direct, platforma cu biletul cel mai ieftin. Nu mă plătește nicio platformă de bilete, așa că aplicația poate rămâne neutră, ca Elveția. Am vrut și notificări, ca să afli când se joacă din nou piesa ta favorită. Am vrut teatre din toată țara, pentru că fiecare om are nevoie de teatru. Dacă într-un sătuc din nordul României există o companie care joacă constant, locul ei e în aplicație. Azi am adăugat un spectacol din Moreni. Recunosc, la început n-aș fi găsit Moreni pe hartă nici cu GPS-ul. Și am vrut ca afișele să prindă viață, pentru că multe sunt adevărate opere. Când eram mic aveam cărți pop-up: le deschideai și castelul se ridica din pagină spre tine. Am căutat varianta lor de azi și, cu

ajutorul AI-ului, am găsit o formulă prin care personajele din prim-plan se „mișcă” după cum înclini telefonul. Efectul se vede superb. În cea mai nouă versiune îți poți face favoriți și printre oameni: actori și regizori. Când apare un spectacol nou cu ei, îl găsești în Favorite, cu notificare dacă vrei. Un fel de fan club de buzunar. Cineva a propus un sistem de rating. Îmi place mult ideea; mă gândesc doar dacă să fie anonim sau cu cont, ca să nu devină câmp de luptă pentru spam. Deocamdată aplicația nu-ți cere nimic: nici date personale, nici cont, nici măcar adresa de e-mail. A pornit ca o joacă, o mică evadare din cotidian, dar în ritmul ăsta sunt foarte curios unde mă duce susținerea oamenilor. Poate devine un ecosistem, o punte între actori și spectatori. Poate într-o zi o să aud pe cineva pe stradă: „Când mai joacă Manole la Cluj? Vezi pe Sufleur”, și o să zâmbesc pe sub mustață. Poate mă și prezint.

Iulia Kelt (Playtech): Mi-a atras atenția funcția prin care poți salva un spectacol și primești o notificare când apar date noi. Cum ți-a venit ideea și ce alte mici surprize ai pregătit pentru cei care folosesc aplicația?

Cosmin Călin (creator al aplicației Sufleur): Sunt oameni care vor să vadă un spectacol, dar nu pot tocmai în ziua aceea: nu sunt în oraș, dar vor fi luna viitoare. Viața ne dă planurile peste cap, mai ales în România, așa că e o mică binecuvântare să-ți mai rămână timp și spațiu mental pentru teatru. Dacă ai în buzunar un calendar care îți spune când poți plânge din nou la „Noaptea lui Helver” (nu că aș fi plâns eu, Doamne ferește!), nu mai uiți și nu mai scotocești internetul. Aplicația îți… suflă. Sufleur. Suflă. Ba dum ts! O mică surpriză există deja: când deschizi un spectacol, afișul intră în scenă, când cu un reflector, când cu o cortină, când cu un bilet rupt la intrare. În fiecare zi altă intrare. Pe viitor mi-ar plăcea ca actorii și regizorii să poată transmite mesaje direct publicului, un mic spațiu al fiecărui spectacol pentru un schimb cu spectatorii. Fără să reinventez Facebook-ul, promit. Deocamdată prioritatea e ca aplicația să fie stabilă și să meargă singură o vreme, înainte de orice idee grandioasă.

Știrile din lumea teatrului, prezente și ele în aplicație

Iulia Kelt (Playtech): Sufleur are și o secțiune cu știri din lumea teatrului. Cum alegi ce apare acolo și cum reușești să actualizezi informațiile de mai multe ori pe zi?

Cosmin Călin (creator al aplicației Sufleur): Am ales revistele de teatru cele mai citite și, mai ales, instituțiile culturale înseși, care publică constant noutăți și anunțuri. Știrile vin automat din fluxurile lor RSS, de mai multe ori pe zi. Anunțurile administrative (licitații, angajări, concursuri) sunt filtrate, ca să rămână doar ce contează pentru spectatori. Din fiecare articol arăt titlul, un rezumat scurt și imaginea; restul se citește la sursă, cum e corect.

Creatorul Sufleur promite că această aplicație va rămâne gratuită, fără reclame și nu se pune problema colectării datelor personale

Iulia Kelt (Playtech): Ai spus că aplicația va rămâne gratuită și fără reclame, iar cei care vor să ajute pot face donații. Cum ai gândit partea aceasta și cât de greu este să susții un astfel de proiect pe cont propriu?

Cosmin Călin (creator al aplicației Sufleur): Da. Azi se monetizează orice: reclame la fiecare pas, pay to win. Nu judec pe nimeni care face business, dar voiam ceva diferit, pentru toți: 4 MB în buzunar care te trag discret de mânecă să mai vii la teatru. Cine vrea să susțină proiectul poate dona direct din aplicație, iar pentru stagiunea aceasta caut și un

sponsor fondator. De mic am vrut să fiu în preajma actorilor; din diverse motive, UNATC n-a fost drumul meu. Am găsit însă alte uși spre scenă, de la colaborări foto-video până la „Iona” de Marin Sorescu, pe care îl joc în noiembrie la Improteca. Aplicația e încă o ușă: să dau mai departe ceva ce eu n-am avut. Partea grea e că datele sunt foarte multe și se schimbă oricând. Serverul costă puțin; mentenanța, în schimb, e pentru cei care au o relație bună cu dopamina și o doză sănătoasă de nebunie.

Iulia Kelt (Playtech): Dacă ne uităm puțin în viitor, cum ți-ai dori să arate Sufleur peste un an? Ai în plan să adaugi și alte funcții, să extinzi proiectul sau să aduci aplicația și pe iPhone?

Cosmin Călin (creator al aplicației Sufleur): Deocamdată văd doar câțiva metri în față. Mi-ar plăcea ca despre Sufleur să se vorbească așa cum vorbim despre Uber sau despre aplicațiile de livrare: firesc, zilnic. Mulți mă întreabă deja de iPhone; pentru asta am nevoie de un Mac și de licența Apple de 99 de dolari pe an. E pe listă, trebuie doar să acopăr costul. Oricum ar fi, simt că proiectul e exact unde trebuie și o să ajungă singur unde are de ajuns.

Iulia Kelt (Playtech): De ce ai ales să păstrezi aplicația independentă de platformele de ticketing și să nu transformi proiectul într-un magazin de bilete?

Cosmin Călin (creator al aplicației Sufleur): Fiind un agregator, vânzarea de bilete n-a fost o prioritate, deși ideea unor parteneriate îmi surâde. O platformă proprie cere foarte multe resurse, iar competiția e acerbă. Deși, cum mă știu, n-ar trebui decât un impuls… Azi, un bilet de 60 de lei cumpărat online ajunge ușor la 66 sau mai mult. Visul meu ar fi cel mai mic comision de pe piață: să-mi rămână un leu pe bilet, după bancă și tot restul. Aș face-o din pur amuzament. („Platformele de bilete îl urăsc!”) Profit de doi bani, iar site-ul s-ar numi, evident, daidoibani.ro. Deocamdată e doar un sketch de improv. Mâine, cine știe…