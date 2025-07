INTERVIU Oana Mogoș, câștigătoarea premiului UNITER 2025 pentru „Cea mai bună actriță în rol principal”: „Îmi tot imaginam ce-ar fi dacă…. Și a fost”

Oana Mogoș este actrița gălățeană care, în 2025, a urcat pe scena Galei UNITER pentru a primi distincția de „cea mai bună actriță în rol principal”.

Premiul vine după ani de muncă la Teatrul Dramatic din Galați, ani de construcție profesională constantă și un rol, „Regina Nopții”, în regia Letei Popescu, care a adus-o în atenția juriului și a publicului din toată țara.

Însă dincolo de recunoașterea oficială, vedem o actriță care nu își pierde direcția odată cu aplauzele. Oana nu face din premiu un reper al carierei, ci o etapă venită firesc, la momentul potrivit.

Cu o sinceritate dezarmantă, povestește că în momentul anunțului nu s-a gândit nici la victorie, nici la discurs, ci la riscul de a aluneca pe scenă, descriind experiențele așa cum sunt ele, directe, cu detalii mărunte care fac diferența.

Mărturisește că susținerea gălățenilor a fost una reală și constantă, nu doar în jurul premiului. Le recunoaște meritul în formarea ei ca actriță și nu ezită să sublinieze rolul comunității în parcursul său profesional.

„Regina Nopții” nu a fost conceput ca un drum spre premii, spune ea, ci ca o cercetare sinceră a unei relații apropiate: legătura cu bunica ei.

Repetițiile au fost unele dintre cele mai directe, cu un amestec de umor și observație atentă, iar procesul de lucru a avut un impact personal major, bunica Oanei a murit în timpul repetițiilor, lucru care a lăsat urme adânci în construcția spectacolului.

INTERVIU Oana Mogoș, câștigătoarea premiului pentru „Cea mai bună actriță în rol principal” la UNITER 2025 – „Nu știu dacă mă așteptam dar, în spatele gândului era o dorință care pulsa”

Playtech.ro (Iulia Kelt): Salutare și, în primul rând, felicitări pentru premiul „cea mai bună actriță în rol principal”, de la premiile UNITER 2025. Te așteptai să câștigi acest premiu? Care a fost primul lucru care ți-a trecut prin minte atunci când ai auzit că, într-adevăr, tu ești marea câștigătoare?

Oana Mogoș: Bună, Iulia. Nu știu dacă mă așteptam dar, în spatele gândului era o dorință care pulsa. Îmi tot imaginam ce-ar fi dacă…. Și a fost. Primul lucru care mi-a trecut prin gând nu a fost deloc un gând profund sau plin de înțelepciune.

A fost să nu cumva să alunec și să cad pe scenă. Scuze că te dezamăgesc cu un răspuns atât de penibil, dar asta a fost în gândul meu. Uite îți spun un secret pe care îl știu eu și prietena mea Eugenia Gherghișan. Ne-am așezat în sală, ne-am luat sticluțele de apă și a început gala. Emoții, reacții, etc. La un moment dat m-am speriat pentru că în timp ce urmăream gala, m-am văzut printre trandafirii de pe scenă. Atunci i-am spus prietenei mele (cred că o să ajung acolo).

Playtech.ro (Iulia Kelt): Am văzut că ai primit valuri de susținere de la gălățeni încă de dinainte să fie anunțați câștigătorii. Publicații locale, oameni obișnuiți, toți uniți pentru o cauză comună. Cum ai perceput această susținere și, mai ales, cum ai reușit să strângi în jurul tău un oraș întreg, fiind atât de tânără?

Oana Mogoș: A fost unul dintre cele mai frumoase lucruri din toată experiența asta. Sunt gălățeancă, am trăit și crescut pe străzile astea unde miroase incredibil de emoționant a tei și salcâm. În momentele în care îmi este greu ori în suflet ori în minte ori în corp, am nevoie să văd Dunărea și să stau puțin cu ea.

Am simțit de mult timp susținerea gălățenilor. Ocazia prilejuită de premiu pare că a concretizat ce tot simțeam eu. Joc aici de zece ani și simt că publicul gălățean mă privește cu drag. Li se datorează mult din curajul meu pe scenă, din curiozitatea mea și libertatea mea.

Cred foarte mult în orașul nostru și în oamenii din el. Simt că e o forță moldovenească aparte. Sunt foarte mulți oameni care au pus osul la treabă și au construit aici. Eu pe ei i-aș scoate în față. Despre ei aș vorbi. Poate vine cineva cu ideea asta. Ar fi tare.

„Drumul nu a fost niciodată către Uniter. Nu am construit, repetat și descoperit cu gândul acesta”

Playtech.ro (Iulia Kelt): Povestește-mi despre rolul din „Regina Nopții”, te rog, de la primul moment în care ți s-a propus să joci acest rol. A fost lung drumul către UNITER?

Oana Mogoș: Primul moment a fost un telefon în care Leta mi-a spus că urmează să-ți dau o bunică. Fii pe fază. Eu am tot fost pe fază construind relația mea cu bunica mea. Ea a fost Mamaia Valeria pentru mine și pură inspirație.

La primele lecturi mi-am dat seama că tot ce credeam eu despre mine că am dar stă undeva ascuns, va ieși la suprafață.

Au fost unele dintre cele mai amuzante repetiții pe care le-am avut. Drumul nu a fost niciodată către Uniter. Nu am construit, repetat și descoperit cu gândul acesta. El a apărut ca o recunoaștere fix când trebuia. Valeria este ceea ce cred eu că o bunică poate arunca în jurul ei – dragoste, poftă de viață, umor și demnitate.

Playtech.ro (Iulia Kelt): Cum e relația ta cu Leta Popescu și ce planuri profesionale de viitor aveți împreună?

Oana Mogoș: Sunt la al doilea proiect cu Leta („Vrabia” și „Regina Nopții”) și simt eu undeva că nu se poate să fie ultimul.

Vorbeam de curând și spunea că gândește pentru 2028 ceva la Galați. Deci, să-i dăm timp. Eu sunt o tipă organizată, ea ultra organizată, mie îmi place să am cât mai multe lucruri de care să mă țin, ea la fel. Am observat asta lucrând pentru „Miercurea noastră”. Apropo, hai la mare, 9-13 iulie, la Corbu, la „Miercurea noastră”.

Playtech.ro (Iulia Kelt): Zi-mi, te rog, câteva cuvinte despre tine, pentru acei cititori ai playtech.ro care încă nu te cunosc. Cine este Oana Mogoș? Când și-a dat seama că teatrul este chemarea ei și cum a ajuns să-și îndeplinească visul?

Oana Mogoș: Sunt Oana Mogoș, am 32 de ani pentru încă puține zile, sunt rac și trăiesc pe Strada Traian. Pot oricând să încep un anunț în ziar de aici. Am terminat liceul de arte, am făcut facultatea de actorie de la Galați și Masterat în Canto.

Apoi, doctoratul l-am făcut la Iași. Urmează la anul să îmi public lucrarea de doctorat deci caut editură disponibilă să mă publice.

Lucrez și la Piano Art Instiute din 2016. Am cursuri de actorie cu pitici mici și pitici până la 18 ani. Predau la Facultate din 2019 și aștept 1 octombrie pentru toate proiectele pe care le am cu studenții mei.

Îmi place să gătesc, să ies cu Rică la plimbare (roar că nu prea am unde) – e cățelul meu. Îmi place să stau la povești cu prietenii foarte puțini pe care îi am. Iubesc muntele și să povestesc cu prietena mea, Gela, despre viață și teatru până la 5 dimineața.

Playtech.ro (Iulia Kelt): Ai o întâmplare aparte din culisele „Regina Nopții” pe care mi-o poți povesti? Poate una inedită sau amuzantă, nu știu…

Oana Mogoș: Este ziua în care s-a decis finalul spectacolului. Nu zic prea multe pentru cei care încă nu l-au văzut. Atunci am înțeles că se ajunge la ceva mai puternic decât îmi putem eu imagina. În ziua aia, am simțit că bunica mea se va duce curând și chiar așa a fost. A murit în timpul repetițiilor la „Regina Nopții”.

„Mă îmbrac cu cele mai rupte, ponosite și găurite haine și mă bucur de șmotru prin casă”

Playtech.ro (Iulia Kelt): Ce faci atunci când nu este pe scenă sau la repetiții? Cum este „omul Oana” în viața de zi cu zi?

Oana Mogoș: Mă îmbrac cu cele mai rupte, ponosite și găurite haine și mă bucur de șmotru prin casă. De verificat dulapuri. De ieșit la joacă în ploaie cu câinele meu. De gătit și încercat tot felul de noi rețete. Fac foarte puține lucruri interesante. Sunt chiar plictisitoare în timpul liber. Îmi place să mai stau și cu mine, în liniște.

Playtech.ro (Iulia Kelt): Cum îți vezi cariera în viitor, acum că ești câștigătoare la UNITER? Te vezi mai des pe scenele din București sau vei rămâne fidelă teatrului gălățean?

Oana Mogoș: Galați e acasă. Dacă te duci la doctor nu te întorci acasă? Da, bineînțeles că vreau să am parte de experiențe cât mai diverse. Îmi doresc să joc și cu alte trupe. Cred că e alt mușchi ce trebuie antrenat.

Vreau să cunosc lumea filmului. Am câteva idei și sper să se concretizeze. Vreau să aflu de ce mi-e frică și acolo să mă duc. Galați, în schimb, e acasă. Colegii mei și trupa și tehnicul și administrativul sunt toți parte din mine. Te întorci acasă tot timpul.

Playtech.ro (Iulia Kelt): Recomandă-mi 10 piese de teatru pe care oricine ar trebui să le vadă, dar și 10 filme care ți-au rămas la suflet, te rog.

Oana Mogoș: Mă feresc de topuri și de selecții așa că dacă dorești îți recomand câteva într-un mediu prietenos, la o bere când ne mai vedem. Nu e nici un secret să știi. Selecția mea e foarte posibil să nu funcționeze pentru tine și să fii dezamăgită. Pot să îți spun să facem o călătorie la Craiova să îi vedem spectacolele lui Declan Donnellan. Cred că acolo va fi o experiență. Filme am câteva.

Playtech.ro (Iulia Kelt): Dacă ar fi să alegi doi actori care ți-au modelat drumul în viață, ei ar fi? Și, evident, de ce ei?

Oana Mogoș: E vorba de Radu și Florin. În anul al treilea de facultate au venit și au văzut un spectacol în care jucam și m-au chemat la casting pentru trupa de improvizație a Teatrului independent Social Act Theatre din care am ajuns și eu să fac parte.

Eu am intrat mult mai târziu în Teatrul Dramatic. Tot ce am jucat a fost în regia lui Radu și coordonarea pedagogică a lui și a contat foartte mult pentru mine. E un pedagog excelent, un regizor care înțelege panica și lumea interioară a actorului, un dramaturg smart și un actor foarte bun.

Am petrecut foarte mult timp împreună în SOCIAL ACT THEATRE toți. Eu, Răzvan, Ștefan, Elena, Radu, Florin și mulți alții. Acolo am crescut.

Playtech.ro (Iulia Kelt): Unde te vedem data viitoare?

Oana Mogoș: Se joacă pe 20 septembrie la Iași, pe 23 iulie la Constanța, tot în septembrie la Brăila și tot în septembrie în FNT la București. Revin și cu data în care se va juca la Galați. PE 4 octombrie mă vedeți în Viața, moartea și învierea domnului Valentin Ionescu, textului lui Radu Horghidan, regia lui Iclenzan cu Ciprian Brașoveanu în rol principal și Elena Emandi, Elena Anghel, Florin Toma și Mihai Păun. N-ai mai văzut așa spectacol, promit.