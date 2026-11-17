Potrivit Wccftech, rezultatele dezvăluite în cadrul conferinței Supercomputing 2026 (SC26) indică performanțe de până la 5,9 ori mai mari decât cele ale plăcii video Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition în anumite aplicații profesionale, în condițiile unui consum de energie considerabil mai redus.

Intel Crescent Island vine cu până la 480 GB de memorie

Noul procesor grafic Intel D270 utilizează arhitectura Xe3P și integrează 32 de nuclee Xe, alături de 256 de unități Xe Matrix Extensions (XMX). Acceleratorul va beneficia de până la 480 GB de memorie LPDDR5X, o alternativă la soluțiile GDDR și HBM utilizate de alte produse din industrie.

Intel intenționează să comercializeze mai multe configurații ale noului accelerator grafic, inclusiv versiuni cu răcire pe aer, răcire cu lichid și soluții care integrează două procesoare grafice.

Principalul avantaj al arhitecturii Xe3P este suportul nativ pentru calcule în dublă precizie, cunoscute sub denumirea de FP64. Acestea sunt esențiale în cercetarea științifică, simulările financiare și aplicațiile inginerești, unde erorile de rotunjire pot compromite rezultatele finale.

În același timp, acceleratorul Intel poate efectua operațiuni cu precizie redusă, precum FP4 și FP8, utilizate frecvent în aplicațiile bazate pe inteligență artificială.

Performanțe de aproape șase ori mai mari decât cele ale Nvidia în anumite teste

În cadrul testelor prezentate de Intel, noul accelerator grafic a fost comparat cu Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, în patru scenarii de utilizare din domeniul serviciilor financiare.

Rezultatele comunicate de producătorul american sunt următoarele:

Simulare European Monte Carlo: performanță de 5,9 ori mai mare;

Model Black-Scholes european: performanță de 5,6 ori mai mare;

Model binomial: performanță de 4,6 ori mai mare;

Model Black-Scholes american: performanță de 1,92 ori mai mare.

În medie, acceleratorul Intel a oferit performanțe de aproximativ 4,5 ori mai mari în aceste teste.

Diferența este interesantă și din perspectiva consumului energetic. Intel D270 are o putere nominală de 350 W, comparativ cu cei 600 W ai acceleratorului Nvidia utilizat pentru comparație.

Intel a prezentat inclusiv o demonstrație de modelare seismică, o aplicație utilizată în industria petrolului și a gazelor naturale, care presupune efectuarea unor calcule complexe și procesarea unor volume impresionante de date tridimensionale.

Intel vrea să amenințe supremația Nvidia în inteligența artificială

Noul accelerator grafic a înregistrat rezultate promițătoare și în testele dedicate inteligenței artificiale. În cazul modelului Drex 2.0, Intel susține că D270 a oferit o latență cu până la 29% mai redusă decât soluția Nvidia.

Într-un alt test, efectuat cu modelul lingvistic Qwen 3 30B-A3B, acceleratorul Crescent Island a demonstrat o capacitate de procesare cu 12% mai mare.

Deși Nvidia continuă să domine piața cipurilor pentru inteligența artificială, Intel ar putea beneficia de un avantaj competitiv important prin utilizarea memoriei LPDDR5X.

Aceasta ar putea reprezenta o alternativă mai accesibilă la memoria HBM, esențială pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Strategia vine într-un moment în care cererea pentru acceleratoare grafice a crescut atât de mult, încât inclusiv plăcile video dedicate gamingului sunt transformate în echipamente pentru inteligența artificială.

Deocamdată, Intel nu a comunicat prețul sau data exactă de lansare a noului accelerator. În plus, rezultatele prezentate provin din teste interne, efectuate pe hardware aflat în etapa de preproducție, și nu demonstrează o superioritate generală în raport cu produsele Nvidia.