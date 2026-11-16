Când calculatorul păstrează corecțiile injectorului vechi, motorul poate totuși să pornească. Efectul depinde de cât diferă injectoarele și de felul în care lucrează acel sistem. Poți observa un ralanti neregulat, zgomot mai pronunțat de combustie ori o pornire mai puțin curată, dar aceleași simptome pot veni din alte locuri. De asemenea, dacă testerul acceptă un cod valid pentru cilindrul greșit, mesajul că operațiunea a reușit nu confirmă asocierea corectă. Ai programat un cod real, doar că motorul îl va aplica unui alt injector decât celui măsurat.

Cum verifici asocierea și când cauți o problemă de montaj

Întreabă atelierul dacă motorizarea cere codare, care este convenția de numerotare a cilindrilor și dacă valorile au fost recitite după salvare. Nu deduce cilindrul 1 după cum privești motorul din fața mașinii. Schema producătorului este reperul, inclusiv pe motoarele cu două bănci de cilindri, unde ordinea fizică nu este întotdeauna intuitivă. Dacă au fost înlocuite mai multe injectoare sau două au fost mutate între cilindri, cere confirmarea fiecărei poziții. O fotografie a codurilor luată înainte de montaj poate face verificarea mult mai ușoară, mai ales când inscripția rămâne greu accesibilă.

Dacă asocierea este corectă și motorul tot merge prost, diagnoza continuă. Un conector care nu s-a fixat, o etanșare necorespunzătoare în chiulasă, o problemă de retur sau o compresie slabă pot face un cilindru să pară suspect chiar cu injectorul bun. Valorile de echilibrare afișate de tester oferă indicii, dar nu dovedesc singure că piesa este defectă. Cere să fie urmată procedura specifică motorului și, dacă aceasta prevede o etapă de învățare după montaj, să fie verificat și rezultatul ei. La o instalație diesel de înaltă presiune, lasă verificarea scurgerilor și a conductelor unui atelier echipat. O reparație completă îți lasă două dovezi distincte: piesa corectă a fost montată, iar calculatorul știe pe ce cilindru lucrează.