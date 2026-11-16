Injector diesel nou montat fără înregistrarea codului de calibrare: când contează asocierea lui cu cilindrul corect
Mașina pornește după înlocuirea injectorului, nu se vede nicio scurgere, iar în prima clipă pare că reparația s-a încheiat. Abia la următoarea pornire la rece auzi că motorul bate altfel sau observi că ralantiul nu e atât de liniștit cum te așteptai. Înainte să suspectezi injectorul nou, merită să afli dacă atelierul a terminat și partea care nu se vede cu capota ridicată: înregistrarea codului de calibrare în calculatorul motorului, acolo unde constructorul o cere. La un sistem care folosește această procedură, contează la fel de mult codul introdus și cilindrul în dreptul căruia a fost salvat.
Ce îi spune codul calculatorului despre injectorul montat
Două injectoare common rail cu același cod de piesă sunt proiectate să lucreze în aceleași condiții, dar nu livrează neapărat cantități perfect identice atunci când primesc aceeași comandă. Pentru sistemele care folosesc coduri individuale, caracteristicile măsurate la testarea injectorului sunt reprezentate printr-un cod de corecție. Calculatorul folosește acele informații pentru a adapta comanda injectorului. Nu este același lucru cu seria piesei și nu se copiază, din obișnuință, codul celui vechi. Un injector recondiționat în mod corespunzător poate avea nevoie de codul rezultat la verificarea și calibrarea lui după reparație, potrivit sistemului respectiv.
Când calculatorul păstrează corecțiile injectorului vechi, motorul poate totuși să pornească. Efectul depinde de cât diferă injectoarele și de felul în care lucrează acel sistem. Poți observa un ralanti neregulat, zgomot mai pronunțat de combustie ori o pornire mai puțin curată, dar aceleași simptome pot veni din alte locuri. De asemenea, dacă testerul acceptă un cod valid pentru cilindrul greșit, mesajul că operațiunea a reușit nu confirmă asocierea corectă. Ai programat un cod real, doar că motorul îl va aplica unui alt injector decât celui măsurat.
Cum verifici asocierea și când cauți o problemă de montaj
Întreabă atelierul dacă motorizarea cere codare, care este convenția de numerotare a cilindrilor și dacă valorile au fost recitite după salvare. Nu deduce cilindrul 1 după cum privești motorul din fața mașinii. Schema producătorului este reperul, inclusiv pe motoarele cu două bănci de cilindri, unde ordinea fizică nu este întotdeauna intuitivă. Dacă au fost înlocuite mai multe injectoare sau două au fost mutate între cilindri, cere confirmarea fiecărei poziții. O fotografie a codurilor luată înainte de montaj poate face verificarea mult mai ușoară, mai ales când inscripția rămâne greu accesibilă.
Dacă asocierea este corectă și motorul tot merge prost, diagnoza continuă. Un conector care nu s-a fixat, o etanșare necorespunzătoare în chiulasă, o problemă de retur sau o compresie slabă pot face un cilindru să pară suspect chiar cu injectorul bun. Valorile de echilibrare afișate de tester oferă indicii, dar nu dovedesc singure că piesa este defectă. Cere să fie urmată procedura specifică motorului și, dacă aceasta prevede o etapă de învățare după montaj, să fie verificat și rezultatul ei. La o instalație diesel de înaltă presiune, lasă verificarea scurgerilor și a conductelor unui atelier echipat. O reparație completă îți lasă două dovezi distincte: piesa corectă a fost montată, iar calculatorul știe pe ce cilindru lucrează.