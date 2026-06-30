In the Hand of Dante, filmul de pe Netflix care transformă „Divina Comedie” într-un thriller violent și surprinzător de bun REVIEW

Oscar Isaac ține filmul în mână, la propriu și la figurat

Oscar Isaac îl interpretează pe Nick Tosches, un autor retras și marcat de tragedii personale, recrutat de mafiotul Joe Black, jucat de John Malkovich, pentru a verifica autenticitatea unui manuscris presupus a fi scris chiar de Dante Alighieri. De aici, totul scapă rapid de sub control. Nick ajunge să fie implicat într-o călătorie violentă, absurdă și periculoasă, în care arta devine o monedă de schimb pentru oameni care nu înțeleg cu adevărat valoarea ei.

În paralel, Isaac îl joacă și pe Dante. Alegerea poate părea riscantă, însă funcționează mai bine decât te-ai aștepta. Actorul reușește să creeze două personaje diferite, legate nu prin asemănare fizică, ci prin aceeași obsesie. Nick caută sensul unei opere despre care simte că poate schimba totul, în timp ce Dante caută inspirația și forța de a pune în cuvinte o lume întreagă. Filmul de pe Netflix sugerează subtil că cei doi nu sunt doar separați de timp, ci și conectați printr-o formă de moștenire spirituală.

Isaac este vulnerabil, nervos și magnetic. În momentele moderne, are energia unui om care nu mai știe dacă îl urmăresc mafioții, propriile regrete sau propriile idei. În secvențele medievale, este mai interiorizat și mai calm, dar la fel de chinuit. Dublul rol nu este un simplu artificiu de scenariu, ci motorul întregii povești.

Gerard Butler și distribuția care transformă haosul în spectacol

Gerard Butler este una dintre cele mai mari surprize ale filmului. Îl joacă pe Louie, un asasin instabil și greu de citit, care îl însoțește pe Nick în această aventură murdară și violentă. Butler nu vine cu energia clasică de erou de acțiune, deși personajul său este violent și periculos. Louie este mai degrabă imprevizibil, aproape grotesc pe alocuri, dar tocmai de aceea devine imposibil de ignorat.

În trecut, Butler îl interpretează pe Papa Bonifaciu al VIII-lea, o alegere care contribuie și mai mult la senzația că filmul funcționează după propriile reguli. Gal Gadot apare ca Gemma în prezent și Giulietta în firul medieval, aducând o prezență elegantă și misterioasă. Personajele ei nu sunt doar interes romantic, ci parte din acea rețea de dorințe, pierderi și obsesii care îi împinge pe Nick și Dante înainte.

John Malkovich se simte perfect în pielea lui Joe Black, mafiotul care tratează manuscrisul ca pe un trofeu. Louis Cancelmi, în rolul lui Lefty, completează excelent atmosfera de crime story newyorkez, în timp ce Jason Momoa, Al Pacino, Martin Scorsese, Franco Nero, Sabrina Impacciatore și Benjamin Clementine apar în roluri care fac filmul să pară un fel de nebunie cinematografică organizată.

Julian Schnabel, cunoscut pentru „Basquiat”, „The Diving Bell and the Butterfly” și „At Eternity’s Gate”, nu pare interesat să construiască un thriller convențional. Împreună cu scenarista Louise Kugelberg, el adaptează romanul lui Nick Tosches fără să îi simplifice ciudățeniile. Producătorii Gabriele Bebe Moratti, Jon Kilik, Francesco Melzi d’Eril, Julian Schnabel, Olmo Schnabel și Vito Schnabel susțin un proiect care se simte mare, riscant și foarte personal.