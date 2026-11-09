Iarna își face apariția în România. Unde sunt prognozate 10 zile consecutive cu ninsoare și când se răcește iar vremea
Iarna începe să își facă simțită prezența în zonele montane din România, unde meteorologii anunță lapoviță și ninsoare în următoarele zile. Potrivit estimărilor publicate de platforma EaseWeather, în stațiunea Sinaia ar putea ninge timp de zece zile consecutive, între 20 și 29 noiembrie. Între timp, prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) indică o evoluție oscilantă a temperaturilor, cu maxime de până la 20 de grade la mijlocul săptămânii, urmate de o nouă răcire.
Unde ar putea ninge timp de 10 zile consecutiv
Potrivit calendarului meteorologic EaseWeather pentru luna noiembrie, primele ninsori sunt estimate la Sinaia în zilele de 13 și 14 noiembrie, când temperaturile ar urma să ajungă la aproximativ 5 grade Celsius.
Un episod mai lung de precipitații sub formă de ninsoare este indicat în perioada 20–29 noiembrie, când platforma estimează zece zile consecutive cu ninsori în stațiunea de pe Valea Prahovei.
Aceste informații trebuie însă interpretate cu prudență. Prognoza pe termen lung nu garantează că va ninge neîntrerupt sau că se va forma un strat consistent de zăpadă. În plus, la temperaturi pozitive, precipitațiile pot cădea sub formă de ploaie sau lapoviță, în special în zonele mai joase.
Estimările indică posibilitatea apariției ninsorilor și în alte stațiuni montane, precum Predeal și Azuga, dar și în zonele înalte din județele Brașov, Prahova și Harghita.
În apropierea localităților Bușteni, Petroșani, Hațeg, Reșița și Caransebeș, precipitațiile de iarnă sunt posibile în special la altitudini mari. Acest lucru nu înseamnă însă că va ninge neapărat și în interiorul orașelor.
Ce anunță ANM pentru primele zile ale săptămânii
Luni, 9 noiembrie, vremea va fi predominant închisă în vestul, centrul și sudul țării. Sunt prognozate ploi slabe în Banat, Oltenia și Crișana, precum și local în Muntenia și izolat în Transilvania. La munte, în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 13 grade, iar minimele vor coborî până la minus 6 grade în depresiunile din nord-estul Transilvaniei.
Marți, 10 noiembrie, vremea se va încălzi treptat, însă ploile se vor extinde în mai multe regiuni. La altitudini de peste 1.500 de metri sunt așteptate precipitații mixte și ninsori, iar vântul va atinge la munte viteze de 60–70 km/h.
Temperaturile urcă până la 20 de grade
Miercuri, 11 noiembrie, valorile termice vor crește în vestul, sudul și sud-estul țării, maximele urmând să ajungă la 16 grade. Încălzirea va deveni mai accentuată joi, 12 noiembrie, când temperaturile vor fi peste mediile obișnuite ale perioadei în aproape toate regiunile. Maximele vor varia între 12 și 20 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și sudul României.
Vineri, 13 noiembrie, vremea va rămâne relativ caldă, însă probabilitatea de ploaie va fi ridicată în nord-vestul țării. Sunt posibile cantități mai importante de precipitații și descărcări electrice.
Vremea se răcește din nou în weekend. Ninsori pe crestele montane
O schimbare importantă a vremii este prognozată pentru weekendul 14–15 noiembrie, când temperaturile vor începe să scadă în majoritatea regiunilor.
Sâmbătă, 14 noiembrie, sunt așteptate precipitații și intensificări ale vântului, iar pe crestele montane vor apărea lapovița și ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 18 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul și centrul țării.
Duminică, 15 noiembrie, răcirea va continua, iar maximele nu vor mai depăși, în general, 11 grade. Noaptea, temperaturile vor coborî până la minus 6 grade, în timp ce pe crestele munților vor mai fi posibile ninsori izolate.
Cum va fi vremea până pe 19 noiembrie
Pentru intervalul 16–19 noiembrie, estimările ANM indică o nouă creștere a temperaturilor, în timp ce probabilitatea de precipitații va deveni mai ridicată spre finalul perioadei.
Deși prognozele pe termen lung sugerează posibilitatea unor episoade de ninsoare în a doua jumătate a lunii, ANM nu confirmă, prin datele prezentate, zece zile consecutive de ninsoare în localitățile menționate.
Pentru cei care intenționează să călătorească la munte, este recomandată verificarea prognozelor actualizate, deoarece condițiile meteorologice pot varia considerabil între centrul unei stațiuni și zonele aflate la altitudini de peste 1.500 de metri.