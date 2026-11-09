Iarna își face apariția în România. Unde sunt prognozate 10 zile consecutive cu ninsoare și când se răcește iar vremea

Un episod mai lung de precipitații sub formă de ninsoare este indicat în perioada 20–29 noiembrie, când platforma estimează zece zile consecutive cu ninsori în stațiunea de pe Valea Prahovei.

Aceste informații trebuie însă interpretate cu prudență. Prognoza pe termen lung nu garantează că va ninge neîntrerupt sau că se va forma un strat consistent de zăpadă. În plus, la temperaturi pozitive, precipitațiile pot cădea sub formă de ploaie sau lapoviță, în special în zonele mai joase.

Estimările indică posibilitatea apariției ninsorilor și în alte stațiuni montane, precum Predeal și Azuga, dar și în zonele înalte din județele Brașov, Prahova și Harghita.

În apropierea localităților Bușteni, Petroșani, Hațeg, Reșița și Caransebeș, precipitațiile de iarnă sunt posibile în special la altitudini mari. Acest lucru nu înseamnă însă că va ninge neapărat și în interiorul orașelor.

Ce anunță ANM pentru primele zile ale săptămânii

Luni, 9 noiembrie, vremea va fi predominant închisă în vestul, centrul și sudul țării. Sunt prognozate ploi slabe în Banat, Oltenia și Crișana, precum și local în Muntenia și izolat în Transilvania. La munte, în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 13 grade, iar minimele vor coborî până la minus 6 grade în depresiunile din nord-estul Transilvaniei.

Marți, 10 noiembrie, vremea se va încălzi treptat, însă ploile se vor extinde în mai multe regiuni. La altitudini de peste 1.500 de metri sunt așteptate precipitații mixte și ninsori, iar vântul va atinge la munte viteze de 60–70 km/h.