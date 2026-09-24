Iarna a venit pe Transfăgărășan. Zăpada a depășit 10 centimetri, iar mai mulți șoferi au avut nevoie de ajutor
Prima ninsoare abundentă a transformat Transfăgărășanul într-un peisaj de iarnă, iar stratul de zăpadă a ajuns să depășească 10 centimetri chiar și pe șosea. Temperaturile au coborât până aproape de minus 5 grade în zonele de mare altitudine, iar mai mulți șoferi care au ajuns pe traseu cu anvelope de vară au avut nevoie de ajutor pentru a înainta sau pentru a se întoarce.
Zăpada s-a depus pe asfalt, iar drumarii au intervenit
Ninsoarea a fost abundentă pe timpul nopții pe Transfăgărășan și în zona Bâlea Lac. Temperaturile au coborât sub pragul de îngheț, iar zăpada s-a depus inclusiv pe partea carosabilă, unde stratul a trecut de 10 centimetri.
Drumarii au intervenit pentru a menține șoseaua practicabilă. Tudor Duțu, director regional DRDP Brașov, a explicat că echipele au acționat cu două autospeciale și au folosit material antiderapant.
„Am acționat cu două autospeciale și am împrăștiat material antiderapant”, a declarat Tudor Duțu.
Șoferii cu anvelope de vară au întâmpinat probleme
Deși temperaturile au scăzut considerabil la munte, Transfăgărășanul este încă deschis circulației pe timpul zilei. Mulți turiști au continuat să ajungă în zonă, însă pentru unii dintre șoferi deplasarea pe zăpadă a devenit dificilă.
Cei care nu și-au schimbat încă anvelopele cu unele de iarnă au avut nevoie de ajutor pentru a putea înainta sau pentru a se întoarce. Unul dintre șoferii surprinși de schimbarea vremii a recunoscut că nu se aștepta să găsească zăpadă pe traseu.
„Nu m-așteptam să fie zăpadă, dar am venit și cu cauciucuri de vară”, a spus șoferul, potrivit Știrile PROTV.
Și pe Transalpina a nins
Ninsoarea nu s-a limitat la Transfăgărășan. Și pe Transalpina au fost precipitații sub formă de ninsoare, însă în acest caz zăpada nu s-a depus încă pe șosea.
În mod obișnuit, cele două șosele aflate la mare altitudine sunt închise circulației spre sfârșitul lunii octombrie. În prezent, circulația este permisă între orele 7:00 și 21:00.
Reprezentanții drumurilor recomandă prudență în special după lăsarea serii, când temperaturile scad și poate apărea poleiul pe partea carosabilă.
Avertisment pentru șoferii care circulă noaptea
Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova, a făcut un apel către conducătorii auto să evite circulația pe sectorul de drum în timpul nopții. Scăderea temperaturilor poate favoriza apariția poleiului, chiar dacă în timpul zilei condițiile sunt diferite.
„Facem un apel la conducătorii auto să nu intre pe acest sector de drum pe timpul nopții pentru că există riscul apariției poleiului pe partea carosabilă din cauza scăderii temperaturilor pe timpul nopții”, a transmis Cristi Tudor.
Astfel, condițiile de pe traseele montane se pot schimba rapid, iar zăpada depusă pe asfalt și temperaturile negative au creat deja probleme pentru unii dintre cei care au ajuns în zonă.
De ce a nins atât de mult la munte
Narcis Maier, meteorolog, a explicat că schimbarea vremii a fost asociată cu evoluția unor sisteme atmosferice care au favorizat pătrunderea unor mase de aer rece.
„Un ciclon mediteranean a traversat țara și s-a cuplat cu anticiclonul azoric care a urcat foarte mult pe partea de vest până în nordul Europei, de unde a afectat câteva mase de aer mai rece decât în mod normal”, a declarat Narcis Maier.
Temperaturile urmează însă să crească spre sfârșitul săptămânii. Vremea se va încălzi, iar valorile termice vor ajunge la niveluri normale pentru această perioadă.