Iarna a venit pe Transfăgărășan. Zăpada a depășit 10 centimetri, iar mai mulți șoferi au avut nevoie de ajutor

Drumarii au intervenit pentru a menține șoseaua practicabilă. Tudor Duțu, director regional DRDP Brașov, a explicat că echipele au acționat cu două autospeciale și au folosit material antiderapant.

„Am acționat cu două autospeciale și am împrăștiat material antiderapant”, a declarat Tudor Duțu.

Șoferii cu anvelope de vară au întâmpinat probleme

Deși temperaturile au scăzut considerabil la munte, Transfăgărășanul este încă deschis circulației pe timpul zilei. Mulți turiști au continuat să ajungă în zonă, însă pentru unii dintre șoferi deplasarea pe zăpadă a devenit dificilă.

Cei care nu și-au schimbat încă anvelopele cu unele de iarnă au avut nevoie de ajutor pentru a putea înainta sau pentru a se întoarce. Unul dintre șoferii surprinși de schimbarea vremii a recunoscut că nu se aștepta să găsească zăpadă pe traseu.

„Nu m-așteptam să fie zăpadă, dar am venit și cu cauciucuri de vară”, a spus șoferul, potrivit Știrile PROTV.

Și pe Transalpina a nins

Ninsoarea nu s-a limitat la Transfăgărășan. Și pe Transalpina au fost precipitații sub formă de ninsoare, însă în acest caz zăpada nu s-a depus încă pe șosea.

În mod obișnuit, cele două șosele aflate la mare altitudine sunt închise circulației spre sfârșitul lunii octombrie. În prezent, circulația este permisă între orele 7:00 și 21:00.

Reprezentanții drumurilor recomandă prudență în special după lăsarea serii, când temperaturile scad și poate apărea poleiul pe partea carosabilă.