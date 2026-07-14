Iarna 2026-2027 ar putea aduce episoade severe de ger. Trei fenomene pot împinge aerul arctic spre sud

Atunci când vortexul polar este puternic și stabil, aerul foarte rece rămâne în mare parte blocat în apropierea Polului Nord. Pentru Europa, acest lucru poate favoriza perioade de iarnă mai blândă.

Problemele pot apărea atunci când vortexul este slăbit, deformat sau chiar perturbat puternic. Bariera care ține aerul arctic în nord nu mai funcționează la fel de eficient, iar masele de aer rece pot coborî spre latitudini mai joase.

Europa poate fi atunci afectată de valuri de ger, însă un vortex polar slab nu garantează automat o iarnă foarte rece în toate țările. Direcția în care se deplasează aerul arctic depinde de poziția sistemelor de presiune și de circulația atmosferică din acel moment.

Un El Nino foarte puternic ar putea destabiliza atmosfera

Primul fenomen urmărit pentru iarna 2026-2027 este El Nino, faza caldă a unui sistem natural din Oceanul Pacific ecuatorial cunoscut sub denumirea ENSO. Temperatura apelor din această regiune a Pacificului poate influența vremea la mii de kilometri distanță. În prezent, analizele indică dezvoltarea unui El Nino foarte puternic, iar unele prognoze arată că temperatura oceanului ar putea ajunge, spre sfârșitul toamnei și începutul iernii, cu peste 4 grade Celsius peste valorile normale.

Într-un asemenea scenariu s-ar putea vorbi despre un „Super El Nino”. Practic, un eveniment atât de intens poate modifica traseele sistemelor de presiune și poate amplifica anumite extreme meteorologice, de la secetă și precipitații abundente până la schimbări majore în circulația atmosferică.

Pentru Europa este importantă legătura dintre El Nino și încălzirea bruscă a stratosferei. În timpul unui asemenea episod, temperaturile cresc rapid la mare altitudine deasupra regiunilor polare, iar vânturile asociate vortexului polar pot slăbi sau își pot schimba direcția.

Dacă perturbarea este suficient de puternică, efectele pot coborî ulterior spre straturile atmosferei unde se produce vremea pe care o resimțim la sol.