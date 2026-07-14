Facultățile care îți pot aduce un salariu peste medie după absolvire. Domeniile cu cele mai bune perspective până în 2030

Diploma nu mai este suficientă pentru angajare

Ioana Petrea, specialist HR și consultant în carieră, atrage atenția că alegerea facultății trebuie făcută pornind de la aptitudinile fiecărui tânăr și nu doar de la salariile sau tendințele momentului.

Potrivit acesteia, programe precum Administrarea Afacerilor, Relații Internaționale sau Sociologia pot reprezenta o alegere bună doar dacă sunt completate cu abilități cerute de angajatori, cum ar fi analiza de date, inteligența artificială, automatizarea sau dezvoltarea de business.

„Cred că trebuie să avem curajul să spunem un lucru care, pentru mulți părinți, este inconfortabil: simpla diplomă de facultate nu mai reprezintă o garanție de angajare. Facultățile precum Administrarea Afacerilor, Relații Internaționale sau Sociologia nu sunt, în sine, facultăți «fără viitor». Problema apare atunci când un tânăr intră la o astfel de facultate fără să știe ce competență concretă vrea să construiască și în ce direcție profesională dorește să meargă. În 2026, piața muncii nu mai cumpără atât de ușor diplome. Cumpără competențe, specializare și capacitatea de a produce rezultate”, a explicat Ioana Petrea.

Specialista subliniază că absolvenții care dețin doar diploma universitară vor întâmpina dificultăți la angajare, în timp ce cei care acumulează competențe suplimentare își cresc semnificativ șansele de a obține un salariu peste medie.

Alegerea facultății doar după trend poate fi o greșeală

Un alt risc identificat de specialiști este orientarea către domeniile considerate „la modă”, fără o analiză a modului în care acestea vor evolua în următorii ani.

„Cea mai mare capcană este alegerea unei cariere după trend. Am văzut generații întregi orientându-se către un domeniu pentru că «acolo se câștigă bine». Problema este că, până când un tânăr termină facultatea, piața pentru care s-a pregătit poate arăta complet diferit”, spune Ioana Petrea.

Ea arată că există deja o concurență ridicată pentru posturile de junior în IT, marketing, comunicare, HR sau în alte roluri administrative, iar diferența o fac competențele concrete pe care le poate demonstra un candidat.

În ceea ce privește facultățile de Calculatoare sau Automatică, specialistul consideră că acestea rămân relevante, însă succesul profesional nu mai depinde doar de cunoștințele de programare.

„Da. Dar nu pentru aceleași motive pentru care avea sens acum zece ani. Nu cred că IT-ul moare. Cred că moare ideea că este suficient să înveți puțin cod și vei avea automat un salariu foarte mare. AI-ul poate scrie cod, dar cineva trebuie să înțeleagă problema, arhitectura, riscurile, securitatea și impactul soluției.”

Domeniile cu cele mai bune perspective până în 2030

Întrebată ce direcții ar recomanda unui tânăr care își dorește un salariu peste medie în următorii ani, Ioana Petrea spune că primul pas ar trebui să fie evaluarea aptitudinilor și a profilului profesional.