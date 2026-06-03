Hyundai ieftinește Tucson Hybrid și lansează o versiune cu aspect mai agresiv. Schimbările apar înaintea noii generații

Hyundai Tucson Hybrid Night AWD aduce un look mai întunecat și echipări premium

Noutatea principală este versiunea Tucson Hybrid Night AWD, construită pe baza nivelului de echipare Limited. Modelul adoptă o serie de elemente finisate în negru lucios, inclusiv jantele, capacele oglinzilor, ornamentația geamurilor și anumite detalii ale barelor de protecție.

Clienții pot alege între trei culori exterioare: Ash Black, Creamy White Pearl și Ecotronic Gray. La interior, Hyundai a optat pentru un plafon negru, pentru a accentua aspectul sportiv al noii variante.

Deși pune accent pe design, versiunea Night AWD nu renunță la dotările premium. Lista de echipamente include scaune îmbrăcate în piele, sistem de navigație, încărcare wireless pentru smartphone, sistem audio premium și head-up display.

Hyundai reduce costul de acces la gama hibridă Tucson

Pe lângă versiunea cu aspect sportiv, Hyundai introduce și variantele Tucson Hybrid SE și SEL cu tracțiune față, care devin cele mai accesibile modele hibride din gamă.

Prețurile de pornire anunțate pentru piața americană sunt de 30.950 de dolari pentru Tucson Hybrid SE FWD și 32.400 de dolari pentru Tucson Hybrid SEL FWD. În schimb, noul Tucson Hybrid Night AWD pornește de la 42.575 de dolari.

Prin aceste versiuni, Hyundai încearcă să atragă clienții care își doresc consum redus și tehnologie electrificată fără să plătească suplimentar pentru tracțiune integrală sau echipări de top.

Anunțul vine într-un moment interesant pentru model. Potrivit informațiilor apărute până acum, următoarea generație Hyundai Tucson ar putea debuta în 2027 și va adopta un design semnificativ diferit.