Hyundai ieftinește Tucson Hybrid și lansează o versiune cu aspect mai agresiv. Schimbările apar înaintea noii generații
Hyundai nu este pregătită să renunțe încă la actuala generație Tucson, chiar dacă succesorul modelului se apropie de lansare. Constructorul sud-coreean a anunțat o extindere a gamei Tucson Hybrid pentru 2026, introducând versiuni noi care urmăresc două direcții clare: un design mai sportiv și un preț de intrare mai accesibil pentru clienții interesați de tehnologia hibridă.
Actualul Tucson rămâne unul dintre cele mai importante modele din portofoliul Hyundai, fiind disponibil în variante cu motor termic, hibrid și plug-in hybrid, scrie Autoblog. Tocmai de aceea, compania încearcă să mențină interesul publicului până la apariția generației complet noi, așteptată în următorii ani.
Hyundai Tucson Hybrid Night AWD aduce un look mai întunecat și echipări premium
Noutatea principală este versiunea Tucson Hybrid Night AWD, construită pe baza nivelului de echipare Limited. Modelul adoptă o serie de elemente finisate în negru lucios, inclusiv jantele, capacele oglinzilor, ornamentația geamurilor și anumite detalii ale barelor de protecție.
Clienții pot alege între trei culori exterioare: Ash Black, Creamy White Pearl și Ecotronic Gray. La interior, Hyundai a optat pentru un plafon negru, pentru a accentua aspectul sportiv al noii variante.
Deși pune accent pe design, versiunea Night AWD nu renunță la dotările premium. Lista de echipamente include scaune îmbrăcate în piele, sistem de navigație, încărcare wireless pentru smartphone, sistem audio premium și head-up display.
Hyundai reduce costul de acces la gama hibridă Tucson
Pe lângă versiunea cu aspect sportiv, Hyundai introduce și variantele Tucson Hybrid SE și SEL cu tracțiune față, care devin cele mai accesibile modele hibride din gamă.
Prețurile de pornire anunțate pentru piața americană sunt de 30.950 de dolari pentru Tucson Hybrid SE FWD și 32.400 de dolari pentru Tucson Hybrid SEL FWD. În schimb, noul Tucson Hybrid Night AWD pornește de la 42.575 de dolari.
Prin aceste versiuni, Hyundai încearcă să atragă clienții care își doresc consum redus și tehnologie electrificată fără să plătească suplimentar pentru tracțiune integrală sau echipări de top.
Anunțul vine într-un moment interesant pentru model. Potrivit informațiilor apărute până acum, următoarea generație Hyundai Tucson ar putea debuta în 2027 și va adopta un design semnificativ diferit.
Fotografiile surprinse în teste și randările neoficiale indică o caroserie mai masivă, cu forme mai drepte și o siluetă inspirată de modelele Santa Fe și Palisade. De asemenea, Hyundai ar urma să introducă noua filosofie de design „Art of Steel”, care va înlocui liniile mai agresive folosite în prezent.
Până atunci însă, constructorul sud-coreean încearcă să mențină actualul Tucson competitiv, oferind atât variante mai accesibile, cât și modele care mizează pe un aspect mai distinctiv.