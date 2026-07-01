Hoții au descoperit o nouă țintă în era inteligenței artificiale: centrele de date devin mine de cupru de milioane de dolari

Centrele de date, noua țintă pentru furturi de infrastructură

Investigația a început după ce polițiștii din cadrul biroului șerifului din Cook County au primit informații despre cabluri de cupru furate. În urma verificărilor, oamenii legii au găsit două remorci într-o zonă de depozitare de camioane din apropierea orașului Chicago.

Valoarea totală a materialelor descoperite era estimată la aproximativ 1,3 milioane de dolari. Pe lângă cablurile de cupru, în remorci se aflau și alte echipamente destinate infrastructurii de centre de date.

Anchetatorii au aflat că una dintre remorci fusese adusă anterior în aceeași locație de aceeași persoană. Verificările ulterioare au indicat că materialele proveneau dintr-un proiect de centru de date din Pine Hill, Alabama, o zonă unde dezvoltarea acestui tip de infrastructură a accelerat puternic în ultimii ani.

Creșterea numărului de proiecte de acest tip a transformat anumite regiuni în puncte de interes pentru companii tehnologice uriașe. De exemplu, Google a anunțat investiții de miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii sale de centre de date în Alabama, pe fondul cererii tot mai mari pentru servicii bazate pe inteligență artificială.

În cazul furtului descoperit în Illinois, suspecții nu au fost încă reținuți. Anchetatorii cred însă că aceștia au transportat materialele pe distanțe mari, remorcile fiind legate inclusiv de zone din Florida, ceea ce indică o operațiune organizată și nu un furt izolat.

Boom-ul AI aduce investiții uriașe, dar și noi vulnerabilități

Centrele de date au devenit o componentă esențială pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Serverele care rulează modele AI, serviciile cloud și aplicațiile moderne au nevoie de infrastructuri uriașe, iar construcția lor implică cantități importante de materiale scumpe.

Cuprul este una dintre principalele atracții pentru hoți datorită valorii sale pe piață și utilizării extinse în instalații electrice. Cazul din Illinois nu este însă unul singular. Furturile de marfă au devenit o problemă majoră în Statele Unite, iar autoritățile estimează că pierderile anuale ajung la zeci de miliarde de dolari.