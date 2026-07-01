Hoții au descoperit o nouă țintă în era inteligenței artificiale: centrele de date devin mine de cupru de milioane de dolari
În timp ce comunitățile din mai multe zone ale lumii dezbat impactul centrelor de date asupra mediului, consumului de energie și infrastructurii locale, o altă categorie de oameni le privește dintr-o perspectivă complet diferită: ca pe o oportunitate de profit rapid. Pe măsură ce investițiile în infrastructura pentru inteligență artificială cresc, apar și noi riscuri, iar hoții par să fi găsit o nouă categorie de bunuri extrem de valoroase.
Un caz recent din Statele Unite arată cât de atractive au devenit aceste locații pentru infractori. În Illinois, autoritățile au descoperit remorci care conțineau materiale furate dintr-un centru de date, inclusiv role de cablu din cupru în valoare de peste 300.000 de dolari, scrie Gizmodo.
Centrele de date, noua țintă pentru furturi de infrastructură
Investigația a început după ce polițiștii din cadrul biroului șerifului din Cook County au primit informații despre cabluri de cupru furate. În urma verificărilor, oamenii legii au găsit două remorci într-o zonă de depozitare de camioane din apropierea orașului Chicago.
Valoarea totală a materialelor descoperite era estimată la aproximativ 1,3 milioane de dolari. Pe lângă cablurile de cupru, în remorci se aflau și alte echipamente destinate infrastructurii de centre de date.
Anchetatorii au aflat că una dintre remorci fusese adusă anterior în aceeași locație de aceeași persoană. Verificările ulterioare au indicat că materialele proveneau dintr-un proiect de centru de date din Pine Hill, Alabama, o zonă unde dezvoltarea acestui tip de infrastructură a accelerat puternic în ultimii ani.
Creșterea numărului de proiecte de acest tip a transformat anumite regiuni în puncte de interes pentru companii tehnologice uriașe. De exemplu, Google a anunțat investiții de miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii sale de centre de date în Alabama, pe fondul cererii tot mai mari pentru servicii bazate pe inteligență artificială.
În cazul furtului descoperit în Illinois, suspecții nu au fost încă reținuți. Anchetatorii cred însă că aceștia au transportat materialele pe distanțe mari, remorcile fiind legate inclusiv de zone din Florida, ceea ce indică o operațiune organizată și nu un furt izolat.
Boom-ul AI aduce investiții uriașe, dar și noi vulnerabilități
Centrele de date au devenit o componentă esențială pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Serverele care rulează modele AI, serviciile cloud și aplicațiile moderne au nevoie de infrastructuri uriașe, iar construcția lor implică cantități importante de materiale scumpe.
Cuprul este una dintre principalele atracții pentru hoți datorită valorii sale pe piață și utilizării extinse în instalații electrice. Cazul din Illinois nu este însă unul singular. Furturile de marfă au devenit o problemă majoră în Statele Unite, iar autoritățile estimează că pierderile anuale ajung la zeci de miliarde de dolari.
Potrivit datelor analizate de autoritățile americane, furturile de transporturi au crescut semnificativ în ultimii ani, iar infrastructura tehnologică a devenit o țintă tot mai tentantă.
Centrele de date sunt vulnerabile nu doar în timpul funcționării, ci și în perioada de construcție, când echipamentele, cablurile și materialele sunt adesea depozitate înainte de instalare. Pentru infractori, aceste șantiere pot reprezenta practic depozite temporare pline cu materiale ușor de valorificat.
Pe măsură ce industria AI continuă să crească, companiile vor trebui să acorde tot mai multă atenție securității fizice a infrastructurii. Pentru că, în noua economie digitală, nu doar datele sunt valoroase. Uneori, o simplă rolă de cablu din cupru poate deveni ținta principală.