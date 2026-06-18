HONOR Watch 6, gata de lansare. Ce trebuie să știi despre smartwartch-ul cu până la 35 de zile departe de priză

Design inspirat de motorsport și autonomie foarte mare

HONOR Watch 6 adoptă un design care încearcă să combine eleganța cu ideea de performanță. Carcasa este realizată din aliaj de aluminiu reciclabil, iar greutatea de doar 41 de grame ar trebui să îl facă suficient de confortabil pentru purtare zilnică, inclusiv în timpul somnului sau al antrenamentelor mai lungi. Liniile carcasei evidențiază un profil tridimensional, iar finisajele obținute prin sablare contribuie la senzația premium.

Inspirația motorsport se vede în detaliile vizuale ale ceasului, nu doar în mesajul de marketing. HONOR vorbește despre elemente inspirate de cockpit-ul mașinilor de curse și de prizele de aer, ceea ce sugerează un smartwatch cu aspect mai tehnic și mai sportiv. Pentru utilizatorii care nu vor un ceas complet neutru vizual, acesta poate fi unul dintre elementele importante de diferențiere.

Marele argument rămâne însă autonomia. HONOR Watch 6 promite până la 35 de zile de utilizare, o valoare foarte mare pentru un smartwatch modern, mai ales unul care vine cu funcții extinse de monitorizare și cu un ecran luminos. Bateria de 980 mAh ar trebui să îl transforme într-un dispozitiv potrivit pentru cei care pleacă des în călătorii, fac drumeții sau pur și simplu nu vor să mai încarce încă un gadget în fiecare seară.

La acest capitol, HONOR încearcă să atingă o zonă sensibilă pentru mulți utilizatori de smartwatch-uri. Chiar și cele mai populare modele de pe piață ajung adesea să fie încărcate zilnic sau o dată la două zile, în funcție de scenariul de utilizare. O autonomie de ordinul săptămânilor schimbă relația cu produsul, pentru că îl poți trata mai degrabă ca pe un ceas clasic inteligentizat, nu ca pe un telefon în miniatură care cere permanent atenție.

Sport, sănătate și funcții inteligente pentru fiecare zi

HONOR Watch 6 include 122 de moduri sportive, ceea ce îl face potrivit pentru o varietate mare de activități. Pe lângă scenariile obișnuite de alergare, mers, ciclism sau fitness, ceasul include moduri mai avansate pentru alergare montană, badminton și fotbal. Această diversitate contează mai ales pentru cei care vor statistici adaptate activității reale, nu doar o estimare generică a caloriilor arse.

Pentru utilizarea în exterior, ceasul vine cu certificare IP69 pentru rezistență la apă și praf, dar și cu un ecran optimizat pentru control tactil cu mâinile ude. Este un detaliu util în ploaie, în timpul antrenamentelor intense sau în situațiile în care transpirația face dificilă interacțiunea cu multe ecrane tactile. Luminozitatea maximă declarată de 3.000 de niți promite vizibilitate foarte bună inclusiv în lumina directă a soarelui.

Pe partea de sănătate, HONOR Watch 6 integrează monitorizare pentru ritmul cardiac, nivelul oxigenului din sânge, stres și calitatea somnului. Aceste funcții au devenit standard pe multe ceasuri inteligente, dar implementarea lor contează enorm în utilizarea de zi cu zi. HONOR menționează și monitorizarea tendințelor tensiunii arteriale, realizată automat în fundal, fără intervenția utilizatorului. Este o funcție utilă pentru orientare și urmărirea variațiilor, chiar dacă un smartwatch nu trebuie confundat cu un dispozitiv medical dedicat.