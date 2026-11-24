Potrivit The Truth About Cars, cele două campanii anunțate pe 23 noiembrie 2026 vizează 810.592 de automobile Honda și Acura din Statele Unite, respectiv aproximativ 790.000 de vehicule Toyota și Lexus la nivel mondial.

Problema este una extrem de gravă: în anumite condiții, dispozitivul responsabil de umflarea airbagului se poate sparge, proiectând fragmente metalice în interiorul habitaclului și provocând răni grave sau chiar decesul ocupanților.

Lista completă a modelelor Honda, Acura, Toyota și Lexus afectate

Potrivit informațiilor publicate de Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din Statele Unite (NHTSA), campania Honda vizează următoarele modele și perioade de fabricație:

Honda Accord – 2013;

Honda Civic – 2012-2013;

Honda CR-V – 2012-2013;

Acura ILX – 2013;

Acura RDX – 2013.

În cazul grupului Toyota, campania vizează aproximativ 790.000 de automobile la nivel mondial, dintre care aproximativ 314.000 în Statele Unite. Modelele incluse sunt:

Lexus SC 430 – 2002-2010;

Lexus IS 250 – 2011;

Lexus GX 460 – 2017;

Toyota Corolla – 2003-2008;

Toyota Tundra – 2005-2006;

Toyota Sequoia – 2005-2007;

Toyota 4Runner – 2016-2017.

Nu toate exemplarele acestor modele sunt afectate automat. Eligibilitatea pentru rechemarea în service depinde de componentele instalate și de seria de identificare a fiecărui automobil.

De ce airbagurile Takata pot deveni mortale după mai mulți ani de utilizare

Problema este legată de degradarea în timp a substanței chimice utilizate în dispozitivul de umflare a airbagului. Expunerea prelungită la temperaturi ridicate și umiditate poate afecta stabilitatea acesteia.

În momentul declanșării airbagului, presiunea generată poate provoca ruperea carcasei metalice a dispozitivului. Fragmentele rezultate pot perfora materialul airbagului și pot răni grav șoferul sau pasagerii.

Practic, o componentă concepută special pentru salvarea vieților în cazul unui accident poate deveni ea însăși o sursă de pericol.

Conform informațiilor disponibile, Honda nu înregistrase până la momentul inițierii noii campanii reclamații în garanție sau raportări privind persoane rănite ori decedate în legătură cu această problemă specifică.

Scandalul Takata a afectat de-a lungul timpului numeroși producători auto, nu doar Honda și Toyota. Inclusiv în România, Registrul Auto Român a avertizat proprietarii mașinilor fabricate între 1998 și 2019 cu privire la riscurile asociate unor sisteme de siguranță defectuoase.

De asemenea, deși airbagurile nu au neapărat o dată de expirare, componentele lor chimice se pot degrada odată cu trecerea timpului.

Ce trebuie să faci dacă deții una dintre mașinile afectate

Proprietarii automobilelor incluse în noile campanii vor fi informați prin intermediul notificărilor oficiale și îndrumați către reprezentanțele autorizate Honda, Acura, Toyota sau Lexus.

În cadrul intervenției, dispozitivele de umflare afectate vor fi înlocuite cu unele provenite de la un alt furnizor. Reparațiile efectuate în cadrul campaniilor oficiale de rechemare sunt gratuite pentru proprietarii vehiculelor eligibile.

Dacă deții unul dintre modelele menționate, verifică seria de șasiu (VIN) la reprezentanța autorizată a producătorului. Nu presupune că automobilul tău este în siguranță doar pentru că airbagurile au fost înlocuite în cadrul unei campanii anterioare. Unele dintre componentele vizate acum au fost instalate chiar în timpul unor intervenții precedente.

Poți consulta și ghidul Playtech despre cum afli dacă mașina ta face obiectul unei campanii de rechemare în service.

Pentru moment, nu există o confirmare privind numărul automobilelor din România incluse în aceste noi campanii. Totuși, având în vedere numărul mașinilor second-hand importate, verificarea individuală rămâne importantă, indiferent de piața de proveniență a vehiculului.