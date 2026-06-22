Honda lansează electrica mică de 21.800 de euro care vrea să readucă distracția în oraș

Honda spune că modelul cântărește doar 1.097 kg, o valoare mică pentru o electrică modernă. Greutatea redusă este esențială pentru caracterul unei mașini mici. Nu ai nevoie de sute de cai putere ca să te distrezi dacă mașina este ușoară, reacționează repede și se simte agilă. Honda compară senzația de condus cu spiritul vechiului City Turbo II din anii ’80, un nume care va trezi nostalgie în rândul pasionaților de japoneze clasice.

O electrică mică, dar cu personalitate

În forma standard, Super-N are un motor electric frontal de 63 CP și 162 Nm. Cifrele nu par spectaculoase, dar trebuie raportate la dimensiune și greutate. În plus, modul Boost ridică puterea la 93 CP, suficient pentru o accelerație de la 0 la 100 km/h în 10 secunde. Fără Boost, aceeași accelerație durează 14,51 secunde.

Bateria are 29,6 kWh și oferă o autonomie combinată WLTP de 206 km. În regim urban, Honda vorbește despre până la 320 km, ceea ce ar putea fi suficient pentru mai multe zile de navetă, cumpărături și drumuri prin oraș. Pentru România, autonomia urbană este mai relevantă decât cifra de autostradă, pentru că o astfel de mașină ar avea sens în București, Cluj, Timișoara, Brașov sau Iași, nu neapărat pe trasee lungi de vacanță.

Încărcarea rapidă ajunge la 50 kW DC, iar bateria poate urca la 80% în aproximativ 30 de minute. Nu este o putere impresionantă pentru un EV mare, dar este suficientă pentru o baterie mică. În utilizarea reală, Super-N ar fi încărcată probabil acasă, la birou sau la stații urbane, nu la opriri lungi pe autostradă.

Honda a introdus și Active Sound Control, un sistem care simulează sunetul și senzația unei transmisii cu șapte trepte. Este o soluție asemănătoare cu filosofia Hyundai IONIQ 5 N, dar aplicată pe o mașină mult mai mică și mai accesibilă. Unii o vor considera artificială, alții o vor vedea ca pe o metodă de a păstra emoția într-o electrică fără motor termic.

Prețul poate fi arma principală

Interiorul include un instrumentar digital de 7 inch și un ecran central de 9 inch, cu Apple CarPlay și Android Auto, atât prin cablu, cât și wireless. Surprinzător pentru segment, Honda oferă standard un sistem audio Bose cu opt difuzoare și subwoofer de 20 cm. Este un detaliu care arată că Super-N nu vrea să fie doar o cutie electrică ieftină, ci o mașină mică de oraș cu un pic de caracter.

Designul va împărți publicul. Forma de kei car, înaltă și pătrățoasă, poate părea simpatică pentru unii și ciudată pentru alții. În Europa, unde Renault 5 Electric sau Hyundai Inster încearcă să joace cartea stilului modern, Super-N vine cu o altă abordare: mai japoneză, mai compactă, mai aproape de o mini-mașină urbană decât de un hatchback clasic.