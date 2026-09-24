Hisense reinventează televizorul în 2026: imagine RGB MiniLED Evo cu patru culori, 180Hz, AI, sunet Devialet și modele care devin parte din decor
Televizorul nu mai este de mult doar un ecran pe care rulează filme și emisiuni. În 2026, Hisense încearcă să ducă această idee și mai departe, construind noua gamă în jurul a trei direcții clare: imagine mai precisă, diagonale tot mai mari și produse care se integrează mai natural în locuință. Rezultatul este un portofoliu în care tehnologia RGB MiniLED evoluează, modelele de peste 100 de inch devin mai numeroase, iar seria Lifestyle încearcă să transforme televizorul într-un obiect de design atunci când nu este folosit.
Noua gamă este prezentată sub conceptul „Innovating a brighter life” și pune accent pe reproducerea culorilor, mișcarea fluidă, experiența cinematografică și funcțiile bazate pe inteligență artificială. În anumite modele, imaginea este completată și de sisteme audio dezvoltate împreună cu Devialet, ceea ce arată că Hisense vrea să trateze televizorul ca pe un centru complet de entertainment, nu doar ca pe un panou cu rezoluție mare.
RGB MiniLED Evo adaugă o a patra culoare primară
Una dintre cele mai importante noutăți pentru 2026 este extinderea tehnologiei RGB MiniLED, introdusă de Hisense în 2025. Noua generație ajunge pe trei serii distincte: UXS, UR9S și UR8S, iar evoluția tehnologică poartă denumirea RGB MiniLED Evo Chromagic 2.0.
Schimbarea interesantă este introducerea cyanului ca a patra culoare primară în sistemul de iluminare. În mod tradițional, redarea culorilor pornește de la roșu, verde și albastru, însă Hisense adaugă cyan pentru a obține un control mai precis asupra reproducerii cromatice. Scopul este ca imaginile să fie mai apropiate de intenția originală a creatorului, cu tranziții mai fine și o separare mai bună între nuanțe.
Modelele RGB MiniLED beneficiază și de ecrane Anti-Reflection & Glare-Free, concepute pentru a reduce reflexiile și pentru a păstra imaginea vizibilă inclusiv în camere luminoase. Este un detaliu important mai ales pentru televizoarele foarte mari, unde suprafața generoasă a panoului poate reflecta ușor ferestre, corpuri de iluminat sau alte surse luminoase.
Hisense merge și pe rate de refresh de până la 180 Hz, relevante pentru sport, filme de acțiune și gaming. În paralel, certificările Pantone Validated și Pantone Validated RGB MiniLED sunt menite să susțină precizia redării culorilor.
Procesorul Hi-View AI Engine RGB ajustează în timp real parametri precum contrastul, luminozitatea și culoarea în funcție de conținut. Practic, televizorul analizează permanent ceea ce afișează și încearcă să optimizeze imaginea fără ca utilizatorul să modifice manual setările de fiecare dată când trece de la un film la un meci sau la un joc.
Pe anumite modele RGB, partea audio este realizată cu sisteme tuned by Devialet, în configurații care pot ajunge până la 6.2.2 canale și includ suport Dolby Atmos. Pentru utilizatorii care nu vor să investească imediat într-un sistem audio separat, integrarea unui asemenea sistem direct în televizor poate deveni unul dintre argumentele importante de cumpărare.
Televizoarele de peste 100 de inch devin tot mai accesibile ca ofertă
A doua direcție majoră pentru Hisense în 2026 este extinderea segmentului de televizoare cu diagonale de peste 100 de inch. Compania susține că ocupă prima poziție la nivel global în această categorie după valoarea cotei de piață în perioada 2023-2025, conform datelor Omdia.
În 2026, modelele cu diagonale de peste 100 de inch apar într-un portofoliu mai larg, care include seriile E7 Pro, U7, U7 Pro, UR8 și UX. Ideea este clară: ecranul uriaș nu mai este rezervat unui singur model demonstrativ sau unei nișe extrem de restrânse, ci devine parte dintr-o gamă mai diversificată.
Aceste televizoare sunt orientate în special către utilizatorii care vor să reproducă acasă experiența unui cinema sau a unei arene sportive. Hisense integrează suport pentru până la 180 Hz Native VRR, ceea ce poate conta semnificativ în jocuri și în conținut cu mișcare rapidă.
Certificările IMAX Enhanced și Dolby Vision completează partea de imagine și sunt gândite pentru conținut cinematografic premium. În paralel, Hisense continuă să lege această categorie de televizoare de sport prin parteneriatele asociate FIFA World Cup, o direcție logică pentru ecrane unde dimensiunea poate schimba radical experiența unui meci urmărit acasă.
Televizorul devine și obiect de design
Poate cea mai interesantă schimbare de filozofie din gama Hisense 2026 vine însă din zona Lifestyle. Compania pornește de la ideea că televizorul nu mai trebuie tratat ca un dreptunghi negru care domină peretele atunci când este oprit.
CanvasTV S7 integrează modul Art Gallery și folosește un design premium fără ramă, astfel încât ecranul să poată afișa artă și să se integreze mai natural în decorul camerei. Este o abordare destinată utilizatorilor care vor ca televizorul să rămână parte din amenajare și atunci când nu rulează conținut video.
Movable Display S6 merge într-o direcție diferită. Este un display smart cu touchscreen, conceput pentru a putea fi mutat și utilizat în mai multe zone ale locuinței. În loc să fie legat permanent de sufragerie, poate deveni un ecran secundar pentru diferite activități și spații.
DécoTV S5 pune și mai mult accent pe integrarea vizuală în interior. Rolul său este să completeze estetica locuinței și să ofere o alternativă pentru utilizatorii care nu vor ca tehnologia să intre în conflict cu mobilierul sau stilul camerei.
Tendința este una importantă pentru întreaga industrie. Pe măsură ce televizoarele devin mai mari, devin și mai greu de ignorat ca obiecte fizice. Un ecran de peste 100 de inch ocupă o parte semnificativă a unui perete, iar designul începe să conteze aproape la fel de mult ca specificațiile de imagine.
Gama Hisense pentru 2026 încearcă astfel să acopere simultan trei tipuri de utilizatori: cei preocupați în primul rând de calitatea imaginii, cei care vor un ecran cât mai mare pentru cinema, sport și gaming și cei care vor ca televizorul să se integreze discret în locuință.
În loc să trateze aceste categorii separat, compania încearcă să le aducă sub aceeași umbrelă, combinând RGB MiniLED, inteligență artificială, diagonale foarte mari, sunet Devialet și produse Lifestyle. Dacă această strategie va convinge și în utilizarea reală, televizoarele din 2026 ar putea deveni unele dintre cele mai interesante produse Hisense din ultimii ani.