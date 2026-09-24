Hisense reinventează televizorul în 2026: imagine RGB MiniLED Evo cu patru culori, 180Hz, AI, sunet Devialet și modele care devin parte din decor

RGB MiniLED Evo adaugă o a patra culoare primară

Una dintre cele mai importante noutăți pentru 2026 este extinderea tehnologiei RGB MiniLED, introdusă de Hisense în 2025. Noua generație ajunge pe trei serii distincte: UXS, UR9S și UR8S, iar evoluția tehnologică poartă denumirea RGB MiniLED Evo Chromagic 2.0.

Schimbarea interesantă este introducerea cyanului ca a patra culoare primară în sistemul de iluminare. În mod tradițional, redarea culorilor pornește de la roșu, verde și albastru, însă Hisense adaugă cyan pentru a obține un control mai precis asupra reproducerii cromatice. Scopul este ca imaginile să fie mai apropiate de intenția originală a creatorului, cu tranziții mai fine și o separare mai bună între nuanțe.

Modelele RGB MiniLED beneficiază și de ecrane Anti-Reflection & Glare-Free, concepute pentru a reduce reflexiile și pentru a păstra imaginea vizibilă inclusiv în camere luminoase. Este un detaliu important mai ales pentru televizoarele foarte mari, unde suprafața generoasă a panoului poate reflecta ușor ferestre, corpuri de iluminat sau alte surse luminoase.

Hisense merge și pe rate de refresh de până la 180 Hz, relevante pentru sport, filme de acțiune și gaming. În paralel, certificările Pantone Validated și Pantone Validated RGB MiniLED sunt menite să susțină precizia redării culorilor.

Procesorul Hi-View AI Engine RGB ajustează în timp real parametri precum contrastul, luminozitatea și culoarea în funcție de conținut. Practic, televizorul analizează permanent ceea ce afișează și încearcă să optimizeze imaginea fără ca utilizatorul să modifice manual setările de fiecare dată când trece de la un film la un meci sau la un joc.

Pe anumite modele RGB, partea audio este realizată cu sisteme tuned by Devialet, în configurații care pot ajunge până la 6.2.2 canale și includ suport Dolby Atmos. Pentru utilizatorii care nu vor să investească imediat într-un sistem audio separat, integrarea unui asemenea sistem direct în televizor poate deveni unul dintre argumentele importante de cumpărare.

Televizoarele de peste 100 de inch devin tot mai accesibile ca ofertă

A doua direcție majoră pentru Hisense în 2026 este extinderea segmentului de televizoare cu diagonale de peste 100 de inch. Compania susține că ocupă prima poziție la nivel global în această categorie după valoarea cotei de piață în perioada 2023-2025, conform datelor Omdia.