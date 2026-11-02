Harley-Davidson riscă să piardă pariul pe motociclete electrice. LiveWire avertizează că nu își poate garanta supraviețuirea
Electrificarea motocicletelor părea, în urmă cu câțiva ani, una dintre cele mai interesante direcții de dezvoltare ale industriei moto. Harley-Davidson, un brand asociat tradițional cu motoarele mari și sunetul inconfundabil al propulsoarelor termice, a fost printre primii constructori consacrați care au investit serios într-o motocicletă electrică performantă. Din această strategie s-a născut LiveWire, companie care operează astăzi separat și încearcă să construiască o piață pentru motociclete electrice premium.
Ultimele rezultate financiare arată însă cât de dificilă este transformarea unui produs apreciat într-o afacere profitabilă. LiveWire a avertizat oficial că există îndoieli semnificative privind capacitatea companiei de a-și continua activitatea în condițiile actuale. Anunțul din 29 octombrie 2026 a fost însoțit de retragerea estimărilor financiare pentru întregul an și de inițierea unei analize privind posibilitățile de restructurare sau finanțare.
LiveWire pierde milioane de euro în ciuda creșterii vânzărilor
În trimestrul al treilea din 2026, LiveWire a raportat venituri consolidate de aproximativ 7 milioane de euro, în creștere cu 38% față de perioada similară a anului precedent. Volumul total de unități comercializate a crescut cu 21%, incluzând atât motocicletele electrice, cât și produsele din segmentul STACYC.
Deși veniturile au evoluat pozitiv, compania a înregistrat o pierdere netă de aproximativ 16,6 milioane de euro în numai trei luni. Această diferență dintre venituri și pierderi ilustrează dificultățile de susținere a unei afaceri care necesită investiții constante în dezvoltare, producție, distribuție și marketing.
La sfârșitul lunii septembrie 2026, disponibilitățile bănești ale LiveWire ajunseseră la echivalentul a aproximativ 35,6 milioane de euro. La finalul lui 2025, compania avea aproximativ 73,9 milioane de euro, ceea ce înseamnă că rezervele financiare s-au redus considerabil în primele nouă luni ale anului.
Un asemenea ritm de consum al lichidităților poate deveni problematic pentru o companie care nu reușește să genereze suficient numerar din activitatea curentă. LiveWire a reușit să reducă parțial consumul de numerar comparativ cu anul precedent, dar această îmbunătățire nu a eliminat presiunile financiare.
Conducerea companiei a anunțat existența unor îndoieli semnificative privind capacitatea de a continua activitatea pe termen de cel puțin un an de la emiterea situațiilor financiare pentru trimestrul al treilea.
Este o formulare contabilă și financiară serioasă, dar nu echivalează automat cu intrarea imediată în faliment. Ea indică existența unor riscuri importante, care ar putea necesita finanțare suplimentară, restructurarea datoriilor sau alte măsuri.
LiveWire a constituit un comitet special pentru analizarea opțiunilor strategice, inclusiv atragerea unor investiții, parteneriate, recapitalizarea, restructurarea sau vânzarea unor active ori a afacerii.
Motocicletele electrice mai ieftine ar putea reprezenta ultima mare oportunitate
Situația financiară dificilă vine într-un moment în care LiveWire încearcă să se extindă dincolo de segmentul motocicletelor electrice premium. Compania a dezvoltat gama S4 Honcho, formată din modele mai mici și mai accesibile, concepute pentru un public diferit de cel atras de motocicletele electrice de mare putere.
S4 Honcho este poziționată în zona vehiculelor ușoare, apropiate ca utilizare de motocicletele de cilindree mică. Prețul de pornire vizat este sub echivalentul a aproximativ 4.500 de euro, considerabil mai mic decât cel al modelelor LiveWire tradiționale.
Compania a comunicat că primele exemplare S4 Honcho Trail au fost livrate pe piața americană în august 2026, iar versiunea Street a ajuns la dealerii din Statele Unite în octombrie. Pentru Europa, primele livrări ale variantei Trail erau planificate în octombrie, urmate de Street în noiembrie.
Noile motociclete sunt importante deoarece ar putea atrage clienți care nu ar investi sume foarte mari într-un vehicul electric pe două roți. Eliminarea ambreiajului și a schimbătorului convențional de viteze poate simplifica utilizarea, în special pentru motocicliștii aflați la început.
În plus, segmentul motocicletelor urbane compacte are potențial pentru utilizarea zilnică în orașe aglomerate. Costurile reduse de alimentare și întreținerea relativ simplă pot reprezenta avantaje pentru persoanele care folosesc motocicleta în mod frecvent.
În România, piața motocicletelor electrice este încă una de nișă, iar prețurile modelelor premium reprezintă o barieră importantă pentru mulți cumpărători. O gamă accesibilă precum S4 Honcho ar putea contribui la extinderea interesului, dar disponibilitatea locală, autonomia, omologarea și rețeaua de service ar trebui confirmate pentru fiecare versiune.
Harley-Davidson a avut meritul de a investi în motociclete electrice într-o perioadă în care mulți constructori tradiționali tratau acest segment cu prudență. Primul model LiveWire de serie a apărut în 2019, demonstrând că propulsia electrică poate oferi performanțe ridicate și o experiență diferită de cea a motocicletelor convenționale.
Totuși, performanța tehnologică nu garantează succesul comercial. Motocicletele electrice se confruntă cu provocări specifice, precum autonomia la viteze ridicate, durata încărcării, prețul bateriilor și preferințele unei comunități de utilizatori puternic atașate de experiența motoarelor termice.
Problemele LiveWire nu înseamnă că Harley-Davidson, compania-mamă istorică a proiectului, a anunțat falimentul sau încetarea activității. Avertismentul privește situația financiară a LiveWire Group, iar viitorul acesteia va depinde de măsurile pe care le va putea adopta.
Cazul reprezintă o lecție importantă pentru întreaga industrie: tranziția electrică are nevoie nu numai de produse performante și inovatoare, ci și de prețuri accesibile, volume suficiente și un model de afaceri capabil să susțină dezvoltarea pe termen lung.