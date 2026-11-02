Harley-Davidson riscă să piardă pariul pe motociclete electrice. LiveWire avertizează că nu își poate garanta supraviețuirea

LiveWire pierde milioane de euro în ciuda creșterii vânzărilor

În trimestrul al treilea din 2026, LiveWire a raportat venituri consolidate de aproximativ 7 milioane de euro, în creștere cu 38% față de perioada similară a anului precedent. Volumul total de unități comercializate a crescut cu 21%, incluzând atât motocicletele electrice, cât și produsele din segmentul STACYC.

Deși veniturile au evoluat pozitiv, compania a înregistrat o pierdere netă de aproximativ 16,6 milioane de euro în numai trei luni. Această diferență dintre venituri și pierderi ilustrează dificultățile de susținere a unei afaceri care necesită investiții constante în dezvoltare, producție, distribuție și marketing.

La sfârșitul lunii septembrie 2026, disponibilitățile bănești ale LiveWire ajunseseră la echivalentul a aproximativ 35,6 milioane de euro. La finalul lui 2025, compania avea aproximativ 73,9 milioane de euro, ceea ce înseamnă că rezervele financiare s-au redus considerabil în primele nouă luni ale anului.

Un asemenea ritm de consum al lichidităților poate deveni problematic pentru o companie care nu reușește să genereze suficient numerar din activitatea curentă. LiveWire a reușit să reducă parțial consumul de numerar comparativ cu anul precedent, dar această îmbunătățire nu a eliminat presiunile financiare.

Conducerea companiei a anunțat existența unor îndoieli semnificative privind capacitatea de a continua activitatea pe termen de cel puțin un an de la emiterea situațiilor financiare pentru trimestrul al treilea.

Este o formulare contabilă și financiară serioasă, dar nu echivalează automat cu intrarea imediată în faliment. Ea indică existența unor riscuri importante, care ar putea necesita finanțare suplimentară, restructurarea datoriilor sau alte măsuri.

LiveWire a constituit un comitet special pentru analizarea opțiunilor strategice, inclusiv atragerea unor investiții, parteneriate, recapitalizarea, restructurarea sau vânzarea unor active ori a afacerii.