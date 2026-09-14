Hard disk de 1 TB sau 14 TB? Modelele din 2026 care acoperă aproape orice nevoie de stocare

Toshiba S300 de 1 TB, un hard disk pentru sisteme de supraveghere

Primul produs este un hard disk de 1 TB pentru supraveghere, care apare la aproximativ 423 de lei și are nota maximă dintr-o evaluare. Este destinat sistemelor în care stocarea continuă a imaginilor contează mai mult decât performanța specifică unui SSD pentru PC.

Seria Toshiba S300 este proiectată pentru funcționare 24/7 în DVR-uri și NVR-uri. Modelele S300 folosesc interfață SATA de 6 Gbit/s și funcționează la 5.400 rpm, iar gama poate suporta până la 64 de fluxuri video, în funcție de model. Toshiba indică și un rating de până la 180 TB de date scrise pe an și un MTTF de până la un milion de ore.

În cazul modelului de 1 TB din imagine, capacitatea este suficientă pentru un sistem de supraveghere de dimensiuni mai mici, unde înregistrările nu trebuie păstrate pentru perioade foarte lungi. Avantajul unui astfel de HDD este tocmai faptul că este construit pentru scriere continuă, nu pentru utilizare ocazională.

Următorul model este tot un Toshiba, dar de 4 TB, identificat ca S300 HDWT140UZSVA în imagine. Prețul este de aproximativ 1.028 de lei, iar produsul are 5 stele dintr-o evaluare. Specificațiile pentru această versiune indică o unitate de 3,5 inci, SATA, 5.400 rpm și 128 MB de buffer. Modelul HDWT140UZSVA folosește tehnologie CMR și poate susține până la 32 de camere, în timp ce versiunea HDWT740UZSVA de 4 TB din aceeași familie folosește SMR.

Seagate SkyHawk AI de 10 TB, construit pentru supraveghere și analiză video

La aproximativ 2.236 de lei, Seagate SkyHawk AI de 10 TB este deja într-o altă categorie. Produsul din imagine are nota 5 din 5, pe baza a două evaluări, iar cei 10 TB oferă suficient spațiu pentru colecții mari de înregistrări video.

SkyHawk AI este conceput pentru sisteme de supraveghere care folosesc inclusiv funcții de analiză video. Modelul de 10 TB are interfață SATA de 6 Gb/s, 256 MB de cache și funcționează la 7.200 rpm. Versiunile SkyHawk AI pot lucra cu până la 64 de camere HD și până la 32 de fluxuri AI, iar limita de încărcare este de până la 550 TB pe an.

Aici apare una dintre diferențele importante față de un HDD obișnuit. SkyHawk AI este gândit pentru funcționare permanentă și pentru sisteme în care camerele generează simultan cantități mari de date. Seagate menționează și tehnologia ImagePerfect AI, concepută pentru a reduce pierderea cadrelor în scenarii de supraveghere și analiză video.