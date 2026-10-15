GTA 6 ar fi putut apărea cu ani mai devreme. Red Dead Redemption 2 i-a schimbat complet drumul

GTA 6 ar fi putut ajunge în mâinile jucătorilor cu câțiva ani mai devreme dacă planul inițial al Rockstar Games ar fi funcționat. Studioul intenționa să dezvolte Grand Theft Auto VI în paralel cu Red Dead Redemption 2, însă amploarea celui din urmă proiect a făcut imposibilă strategia. Potrivit IGN, care citează un amplu reportaj Bloomberg despre culisele dezvoltării, Rockstar a decis în cele din urmă să-și concentreze aproape toate resursele asupra aventurii western, împingând GTA 6 în plan secund.

Decizia explică de ce distanța dintre GTA 5, lansat în 2013, și noul joc a devenit atât de mare. În același timp, timpul petrecut cu Red Dead Redemption 2 nu pare să fi fost pierdut: numeroase tehnologii și idei dezvoltate pentru acel joc au devenit fundația viitorului GTA. Unele dintre ele pot fi deja observate în sistemele de interacțiune cu NPC-urile și în lumea mai reactivă prezentată recent în primele secvențe extinse de gameplay din GTA 6.

Rockstar voia să dezvolte GTA 6 și Red Dead Redemption 2 simultan

Planul inițial era ca echipe diferite din cadrul Rockstar Games să lucreze în paralel la cele două proiecte. GTA 6 se afla deja într-o etapă de cercetare și planificare în prima jumătate a anilor 2010, iar angajații companiei au călătorit în Florida pentru a studia locurile și atmosfera care urmau să inspire Vice City și statul fictiv Leonida. Proiectul a fost cunoscut intern drept „Project Americas”, iar primele concepte erau chiar mai ambițioase decât jocul care va ajunge în final pe piață.

Problema a fost Red Dead Redemption 2. Rob Nelson, co-șef al Rockstar North, a explicat că proiectul a devenit atât de ambițios încât compania a ajuns practic într-o situație de tip „all hands on deck”. O mare parte din Rockstar, inclusiv oameni aflați în poziții importante de conducere, a fost mutată pentru a ajuta la finalizarea jocului lansat în 2018. GTA 6 a rămas astfel în plan secund pentru mai mulți ani.

IGN estimează că, dacă dezvoltarea în paralel ar fi putut continua conform ideii inițiale, GTA 6 ar fi avut șanse să apară în prima parte a anilor 2020. Este însă importantă diferența: Rockstar nu a anunțat vreodată public o astfel de fereastră de lansare. Este o concluzie bazată pe strategia inițială de producție, nu o dată oficială abandonată ulterior.

Red Dead Redemption 2 a întârziat GTA 6, dar i-a oferit fundația tehnică

Paradoxal, proiectul care a împins GTA 6 mai târziu în calendar este și unul dintre motivele pentru care viitorul joc arată așa cum îl vedem astăzi. Nelson a explicat că munca depusă pentru Red Dead Redemption 2 urma să „dea roade” în GTA 6, deoarece tehnologiile, instrumentele și sistemele dezvoltate pentru western puteau deveni baza următorului Grand Theft Auto.

Această legătură se vede inclusiv în modul în care Rockstar construiește personajele controlate de computer. GTA 6 are sisteme mult mai sofisticate pentru NPC-uri și pentru modul în care acestea reacționează la acțiunile jucătorului, o evoluție a ideilor folosite în Red Dead Redemption 2. Rockstar a prezentat deja o parte dintre aceste mecanisme, iar noile detalii despre GTA 6 arată un Vice City în care lumea pare să răspundă mult mai natural la ceea ce fac Jason și Lucia.

Nici ideea potrivit căreia GTA 6 ar fi fost în producție completă încă din 2013 nu pare să fie corectă. Cercetarea și planificarea au început cu ani înainte de lansarea Red Dead Redemption 2, însă echipa nu avea încă o structură clară pentru poveste la sfârșitul lui 2019. Cu alte cuvinte, au existat ani de pregătire, concepte și cercetare înainte ca producția să capete forma pe care o cunoaștem astăzi.

Șeful Take-Two nu a fost deloc încântat de a doua amânare

Ulterior, GTA 6 a întâmpinat și alte obstacole. Rockstar și-a mărit masiv echipa, pandemia a afectat productivitatea, compania a trecut prin mai multe schimbări interne, iar jocul a fost ținta unor leak-uri importante. Unul dintre cele mai recente cazuri a adus online imagini de gameplay și informații despre harta GTA 6.

Prima fereastră de lansare anunțată public de Rockstar a fost 2025. Jocul a fost mutat ulterior pe 26 mai 2026, iar apoi pe 19 noiembrie 2026. Cea de-a doua amânare l-a surprins inclusiv pe Strauss Zelnick, CEO-ul Take-Two Interactive. Jennifer Kolbe, șefa departamentului de publishing al Rockstar, spune că reacția inițială a acestuia a fost: „You’re kidding. Please tell me you’re kidding”. După ce echipa i-a explicat motivele, Zelnick a acceptat însă decizia.

În prezent, data oficială rămâne 19 noiembrie 2026, pentru PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Interesul comercial este deja uriaș, iar jocul a început să apară inclusiv în oferte și listări de precomandă pentru GTA 6, chiar dacă strategia de lansare rămâne controlată îndeaproape de Rockstar.

După mai bine de opt ani de la Red Dead Redemption 2, Rockstar spune însă că următorul său proiect nu ar trebui să necesite un ciclu de producție la fel de lung. Instrumentele, motorul și infrastructura construite pentru GTA 6 ar urma să permită dezvoltarea mai rapidă a viitorului joc. Ce va fi acesta rămâne, deocamdată, un mister.