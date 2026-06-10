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EDUCAȚIE

Greșeala care scade nota la Bac 2026. Profesorii spun că mii de elevi o fac în fiecare an

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Greșeala care scade nota la Bac 2026. Profesorii spun că mii de elevi o fac în fiecare an
Cu doar câteva zile înainte de probele scrise ale Bacalaureatului 2026, profesorii atrag atenția asupra unei greșeli pe care mulți elevi o fac an de an

Cu doar câteva zile înainte de probele scrise ale Bacalaureatului 2026, profesorii atrag atenția asupra unei greșeli pe care mulți elevi o fac an de an și care poate duce la pierderea unui număr important de puncte. Deși candidații petrec săptămâni întregi învățând comentarii, formule sau date istorice, mulți neglijează un aspect esențial: citirea atentă a cerinței.

Cuprins
  1. Mulți elevi știu răspunsul, dar nu răspund la cerință
  2. Problemele apar și la Matematică
  3. Lipsa atenției poate costa zeci de puncte
  4. Ce recomandă profesorii înainte de examen

Potrivit profesorilor implicați în pregătirea elevilor pentru examenul de Bacalaureat, numeroase lucrări pierd puncte nu din cauza lipsei de cunoștințe, ci pentru că elevii răspund la altceva decât li se cere.

Mulți elevi știu răspunsul, dar nu răspund la cerință

La Limba și literatura română, una dintre cele mai frecvente situații apare atunci când elevii recunosc opera sau autorul și încep să scrie tot ce știu despre subiect, fără să urmărească exact cerința formulată în barem.

De exemplu, dacă subiectul cere prezentarea unei trăsături a personajului, unii candidați ajung să povestească întreaga operă. Dacă se solicită evidențierea unei relații dintre personaje, elevii dezvoltă caracterizarea completă a unui singur personaj.

Profesorii spun că această abordare îi poate costa puncte importante, deoarece evaluatorii acordă punctaj strict pentru ceea ce este cerut în subiect.

Situația este întâlnită și la Istorie, unde elevii cunosc evenimentele, însă nu respectă cerința privind perioada istorică sau tipul de informație solicitat. La Geografie, candidații confundă explicația cu simpla enumerare, iar la Biologie oferă definiții generale în locul răspunsurilor precise cerute de item.

Problemele apar și la Matematică

La Matematică, una dintre cele mai costisitoare greșeli este rezolvarea incompletă a exercițiilor. Profesorii atrag atenția că mulți elevi efectuează corect calculele, dar omit să scrie concluzia finală sau să precizeze rezultatul cerut.

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În alte cazuri, candidații rezolvă problema printr-o metodă corectă, însă nu notează toate etapele necesare pentru acordarea punctajului integral.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca fiecare exercițiu să fie verificat înainte de predarea lucrării, pentru a se observa dacă răspunsul oferit corespunde exact cerinței.

Lipsa atenției poate costa zeci de puncte

Profesorii care au participat la evaluarea lucrărilor de Bacalaureat spun că diferența dintre nota 8 și nota 9, sau chiar dintre nota 9 și nota 10, este adesea dată de atenția la detalii.

Pe lângă interpretarea greșită a cerințelor, elevii mai pierd puncte din cauza formulărilor incomplete, a redactării neglijente sau a omisiunii unor informații obligatorii.

La Limba română, de exemplu, punctajul pentru redactare poate face diferența în clasament. Organizarea defectuoasă a ideilor, lipsa conectorilor logici, greșelile de ortografie și punctuație sau exprimarea neclară pot reduce semnificativ nota finală.

Ce recomandă profesorii înainte de examen

Cadrele didactice îi sfătuiesc pe elevi să aloce primele minute ale examenului exclusiv citirii subiectului și identificării exacte a cerințelor.

De asemenea, este recomandată sublinierea cuvintelor-cheie din enunț și verificarea răspunsurilor înainte de predarea lucrării.

Specialiștii spun că o strategie simplă poate preveni pierderea unor puncte importante: după finalizarea fiecărui subiect, elevul ar trebui să își pună întrebarea „Am răspuns exact la ce mi s-a cerut?”.

În multe cazuri, această verificare de câteva secunde poate face diferența dintre o notă bună și una excelentă la Bacalaureatul 2026.

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