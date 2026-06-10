Greșeala care scade nota la Bac 2026. Profesorii spun că mii de elevi o fac în fiecare an

Mulți elevi știu răspunsul, dar nu răspund la cerință

La Limba și literatura română, una dintre cele mai frecvente situații apare atunci când elevii recunosc opera sau autorul și încep să scrie tot ce știu despre subiect, fără să urmărească exact cerința formulată în barem.

De exemplu, dacă subiectul cere prezentarea unei trăsături a personajului, unii candidați ajung să povestească întreaga operă. Dacă se solicită evidențierea unei relații dintre personaje, elevii dezvoltă caracterizarea completă a unui singur personaj.

Profesorii spun că această abordare îi poate costa puncte importante, deoarece evaluatorii acordă punctaj strict pentru ceea ce este cerut în subiect.

Situația este întâlnită și la Istorie, unde elevii cunosc evenimentele, însă nu respectă cerința privind perioada istorică sau tipul de informație solicitat. La Geografie, candidații confundă explicația cu simpla enumerare, iar la Biologie oferă definiții generale în locul răspunsurilor precise cerute de item.

Problemele apar și la Matematică

La Matematică, una dintre cele mai costisitoare greșeli este rezolvarea incompletă a exercițiilor. Profesorii atrag atenția că mulți elevi efectuează corect calculele, dar omit să scrie concluzia finală sau să precizeze rezultatul cerut.

În alte cazuri, candidații rezolvă problema printr-o metodă corectă, însă nu notează toate etapele necesare pentru acordarea punctajului integral.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca fiecare exercițiu să fie verificat înainte de predarea lucrării, pentru a se observa dacă răspunsul oferit corespunde exact cerinței.