Greșeala care apare inclusiv în școli sau la televizor. Cum se spune corect ora 12

Varianta corectă este: „Ne vedem la ora douăsprezece”.

Această diferență poate părea minoră la prima vedere, însă ea face parte din regulile limbii române care stabilesc forma potrivită pentru exprimarea orei. Chiar dacă varianta greșită a devenit foarte populară, forma acceptată rămâne „ora douăsprezece”.

Greșelile de exprimare nu se rezumă la dezacorduri

Erorile de limbă română nu înseamnă doar dezacorduri gramaticale, prescurtări folosite pe internet sau înlocuirea unor litere în mesajele scrise. Există și numeroase cuvinte sau expresii utilizate greșit, unele dintre ele intrând treptat în vocabularul curent.

Printre formulele întâlnite frecvent se numără „a lua la cunoștință”, „a agrea o înțelegere” sau „a aștepta pe cineva la locație”. Deși sunt folosite de foarte multe persoane, acestea nu respectă sensul consacrat al cuvintelor din limba română.

Fenomenul este cu atât mai interesant cu cât multe dintre aceste utilizări greșite au devenit atât de obișnuite încât trec neobservate în conversațiile cotidiene.

Cuvinte folosite adesea cu un sens greșit

Un exemplu este cuvântul „patetic”. Mulți îl folosesc cu sensul de „jalnic”, influențați de limba engleză. În realitate, în limba română, termenul provine din grecescul „pathos” și se referă la o exprimare încărcată de sentimente, dramatism și intensitate emoțională.

La fel se întâmplă și cu termenul „fortuit”, care este confundat deseori cu „forțat”. Sensul său real este însă „întâmplător”, „neprevăzut” sau „neașteptat”.