Regula pe care mulți au uitat-o după școală. Când se scrie „niciun” legat
Limba română este plină de reguli care, deși au fost învățate în școală, ajung să fie uitate sau aplicate greșit odată cu trecerea timpului. Una dintre cele mai frecvente confuzii apare în cazul formei „niciun”, mulți ezitând dacă aceasta trebuie scrisă legat sau separat. Greșeala este întâlnită atât în conversațiile din mediul online, cât și în mesaje, documente sau chiar în articole, deși regula stabilită de normele ortografice este clară.
Cum se scrie corect: „niciun” sau „nici un”?
Potrivit normelor ortografice ale limbii române, stabilite prin DOOM (Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția 2005), forma „niciun” se scrie legat atunci când are valoare de adjectiv pronominal negativ sau de pronume negativ și exprimă ideea de inexistență ori de absență totală.
Exemple corecte sunt:
- Niciun elev nu a lipsit de la examen.
- Nu am găsit niciun document.
- Niciun răspuns nu a fost corect.
În toate aceste situații, cuvântul transmite sensul de „nici măcar unul” și reprezintă forma recomandată de normele actuale ale limbii române.
De ce apare confuzia?
Mulți vorbitori continuă să scrie „nici un”, separat, deoarece această variantă era folosită mai des înainte de actualizarea normelor ortografice sau pentru că este percepută ca fiind o combinație între adverbul „nici” și numeralul „un”.
Totuși, regulile actuale prevăd că, atunci când cele două elemente formează un pronume sau un adjectiv pronominal negativ, ele se scriu într-un singur cuvânt.
Aceeași regulă se aplică și formelor:
- nicio
- niciunui
- niciunei
Acestea se scriu, de asemenea, legat.
Există și situații în care se scrie separat?
Da. Forma „nici un” poate apărea separat atunci când „nici” are rol de adverb, iar „un” își păstrează valoarea de numeral sau de articol nehotărât, fără a forma împreună un pronume negativ. Aceste situații sunt mai rare și depind strict de context.
Un exemplu clasic, dat chiar de DOOM, este cel al opoziției de număr, în care „un” se opune ideii de „mai mulți” sau „doi”:
- Mă confundați, eu nu am nici un frate, nici mai mulți.
O altă situație apare atunci când „nici” este adverb, iar „un” este articol nehotărât care precedă un adjectiv, al doilea „nici” introducând tot un adjectiv:
- Nu e nici naiv, nici un om neștiutor.
Un test practic și ușor de reținut, recomandat chiar de DOOM: dacă poți intercala adverbul „măcar” între „nici” și „un” fără ca propoziția să-și piardă sensul, atunci cuvintele se scriu separat. De exemplu:
- N-are nici (măcar) un prieten. → se scrie separat.
În schimb, acest test nu funcționează pentru adjectivul pronominal negativ: nu poți spune „Niciun măcar elev nu a lipsit”, ceea ce confirmă că, în acest caz, „niciun” se scrie legat.
Astfel, în exemple precum:
- Nu există niciun motiv.
- Niciun coleg nu a întârziat.
- Nu a primit nicio explicație.
Forma corectă este întotdeauna scrisă legat, pentru că „măcar” nu poate fi intercalat și pentru că sensul este de „nicio persoană/niciun lucru”, nu o simplă opoziție de număr.
O regulă care se aplică și altor cuvinte
Normele ortografice actuale urmăresc același principiu și în cazul altor pronume și adjective pronominale compuse, precum „vreun” și „vreo”, care se scriu întotdeauna legat, după același model.
Scopul este redarea clară a sensului și evitarea ambiguităților în exprimare. De aceea, în redactarea documentelor oficiale, a lucrărilor academice sau a articolelor, folosirea formei corecte „niciun” este importantă atât din punct de vedere gramatical, cât și al exprimării îngrijite.
Respectarea regulilor ortografice contribuie la o comunicare clară și corectă, iar această regulă este una dintre cele mai frecvent verificate atunci când este evaluat un text.
Deși poate părea un detaliu minor, diferența dintre „niciun” și „nici un” este stabilită de normele limbii române și trebuie respectată în funcție de sensul propoziției și de context. În majoritatea situațiilor întâlnite în vorbirea și scrierea curentă, varianta corectă este „niciun”, scrisă într-un singur cuvânt.