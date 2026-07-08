Regula pe care mulți au uitat-o după școală. Când se scrie „niciun” legat

Un exemplu clasic, dat chiar de DOOM, este cel al opoziției de număr, în care „un” se opune ideii de „mai mulți” sau „doi”:

Mă confundați, eu nu am nici un frate, nici mai mulți.

O altă situație apare atunci când „nici” este adverb, iar „un” este articol nehotărât care precedă un adjectiv, al doilea „nici” introducând tot un adjectiv:

Nu e nici naiv, nici un om neștiutor.

Un test practic și ușor de reținut, recomandat chiar de DOOM: dacă poți intercala adverbul „măcar” între „nici” și „un” fără ca propoziția să-și piardă sensul, atunci cuvintele se scriu separat. De exemplu:

N-are nici (măcar) un prieten. → se scrie separat.

În schimb, acest test nu funcționează pentru adjectivul pronominal negativ: nu poți spune „Niciun măcar elev nu a lipsit”, ceea ce confirmă că, în acest caz, „niciun” se scrie legat.

Astfel, în exemple precum:

Nu există niciun motiv.

Niciun coleg nu a întârziat.

Nu a primit nicio explicație.

Forma corectă este întotdeauna scrisă legat, pentru că „măcar” nu poate fi intercalat și pentru că sensul este de „nicio persoană/niciun lucru”, nu o simplă opoziție de număr.

O regulă care se aplică și altor cuvinte

Normele ortografice actuale urmăresc același principiu și în cazul altor pronume și adjective pronominale compuse, precum „vreun” și „vreo”, care se scriu întotdeauna legat, după același model.