De ce nu este bine să ții sume mari de bani acasă. BNR, avertisment pentru românii care au economiile „la saltea”

De ce sunt îngrijorați specialiștii

Potrivit CERS, noile modele de inteligență artificială pot face atacurile informatice mai rapide, mai sofisticate și mai greu de combătut, ceea ce poate schimba profilul de risc al întregului sistem financiar european. De asemenea, BNR subliniază însă că avertismentul este unul preventiv și nu înseamnă că urmează un blocaj al sistemului bancar sau că există un incident iminent.

În ultimii ani, banca centrală a intensificat monitorizarea riscurilor cibernetice prin verificarea instituțiilor de credit, analizarea incidentelor raportate și organizarea unor exerciții complexe de simulare a atacurilor informatice. Testele efectuate asupra băncilor sistemice și a infrastructurilor financiare nu au identificat vulnerabilități operaționale majore, iar instituțiile evaluate și-au demonstrat capacitatea de a continua activitatea și de a gestiona eventuale crize.

Ce recomandă, de fapt, BNR românilor

Banca Națională spune că numerarul rămâne o componentă importantă a sistemului monetar și poate fi util în situații excepționale, când apar întreruperi temporare ale serviciilor digitale. Totuși, recomandarea nu este ca populația să își retragă economiile din bănci.

„Numerarul și serviciile financiare digitale trebuie privite ca instrumente complementare. Păstrarea unor sume rezonabile în numerar poate sprijini continuitatea plăților esențiale în situații excepționale, însă deținerea unor sume mari în afara sectorului bancar implică riscuri de furt, pierdere sau distrugere, în condițiile în care stabilitatea sistemului bancar românesc este un fapt dovedit”, transmite BNR.

Instituția amintește că depozitele eligibile sunt garantate în limita echivalentului a 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la fiecare bancă.

Ce spune acest avertisment despre România

Mesajul BNR arată că sistemul financiar se adaptează unei noi realități, în care atacurile informatice și fraudele bazate pe inteligență artificială devin tot mai sofisticate.

În același timp, banca centrală încearcă să transmită un mesaj de echilibru: este util ca oamenii să aibă la îndemână o rezervă rezonabilă de numerar pentru situații neprevăzute, însă nu există motive pentru retrageri masive de bani sau pentru renunțarea la serviciile bancare digitale.

Datele BNR arată că în România circulă numerar în valoare de peste 120 de miliarde de lei, iar rețeaua de bancomate acoperă aproximativ 71% din populația rezidentă cu vârsta peste 15 ani, toate orașele având cel puțin un bancomat.