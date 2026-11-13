UPDATE Microsoft, lovită de o pană globală uriașă. Outlook și Teams nu au funcționat ore întregi, iar instituții guvernamentale și companii au fost afectate

Microsoft se confruntă cu una dintre cele mai importante întreruperi ale serviciilor sale din ultimele luni, după ce Outlook, Teams și mai multe componente Microsoft 365 au început să înregistreze probleme de funcționare la nivel global. Incidentul a afectat activitatea companiilor, instituțiilor guvernamentale și utilizatorilor care depind de platformele Microsoft pentru e-mail, comunicare și colaborare. În Statele Unite, numărul raportărilor a depășit 130.000 într-un singur moment al zilei.

Potrivit Reuters, incidentul a început joi, 12 noiembrie 2026, și a continuat aproximativ zece ore, în timp ce inginerii Microsoft încercau să restabilească funcționarea serverelor afectate. Problemele s-au extins inclusiv în Australia, India și Japonia, iar instituții precum Camera Reprezentanților din SUA și agenții guvernamentale australiene au confirmat întreruperi ale serviciilor.

Outlook și Microsoft Teams, afectate de probleme majore ale serverelor

Primele semne ale incidentului au apărut în serviciile Microsoft 365 care depind de Exchange Online, platforma cloud responsabilă de gestionarea e-mailurilor, calendarelor, contactelor și altor funcționalități de comunicare.

La aproximativ ora 13:00, ora coastei de est a Statelor Unite, Downdetector înregistra peste 130.000 de raportări privind problemele Outlook. Câteva ore mai târziu, serviciile continuau să funcționeze defectuos, iar raportările utilizatorilor au rămas numeroase.

Microsoft a explicat că mai multe servere au devenit în mod neașteptat indisponibile. Compania a precizat că incidentul nu a fost provocat inițial de o creștere a traficului, ci de dificultăți apărute la nivelul infrastructurii.

Într-o actualizare transmisă utilizatorilor, gigantul american a recunoscut că operațiunile de remediere nu avansau conform așteptărilor. Inginerii au început să redirecționeze traficul către servere alternative și să identifice noi metode de restabilire a capacității.

Nu toate funcțiile Microsoft 365 au fost afectate. Componentele care nu depindeau de Exchange Online au continuat să funcționeze, în timp ce serviciile conectate la infrastructura de e-mail au înregistrat erori și întreruperi.

Incidentul vine la doar câteva luni după o altă pană majoră Outlook și Microsoft 365, care a provocat întârzieri la livrarea e-mailurilor.

Guverne și companii afectate. Microsoft nu suspectează un atac cibernetic

Impactul incidentului a depășit rapid mediul corporativ. În Australia, agenția națională de informații și poliția federală s-au numărat printre instituțiile afectate, în timp ce autoritățile americane au confirmat probleme pentru utilizatorii Camerei Reprezentanților.

Tony Burke, ministrul australian responsabil de afacerile interne și securitatea cibernetică, a declarat că Microsoft nu considera incidentul rezultatul unui atac informatic.

Potrivit oficialului, compania suspecta o problemă tehnică asemănătoare celei care a provocat incidentul CrowdStrike din iulie 2024, când o actualizare software defectuoasă a afectat milioane de calculatoare Windows.

Comparația nu reprezintă însă o confirmare că actuala pană a fost provocată de o actualizare. Cauza tehnică exactă nu fusese stabilită public.

Incidentul CrowdStrike a demonstrat cât de vulnerabilă poate deveni infrastructura digitală atunci când o componentă software utilizată la scară largă funcționează defectuos. La momentul respectiv, eroarea a paralizat aeroporturi, spitale, bănci și numeroase companii.

De această dată, problemele Microsoft au afectat inclusiv servicii AI. OpenAI a anunțat că investighează defecțiuni ale conectorilor Microsoft, care împiedicau realizarea unor conexiuni noi și utilizarea normală a instrumentelor asociate.

Anthropic a raportat, la rândul său, probleme cu integrarea Microsoft 365 în Claude, atribuite unui furnizor extern de infrastructură.

Compania americană Workhorse Group a amânat chiar și publicarea rezultatelor financiare trimestriale, programată inițial pentru 12 noiembrie, până pe 16 noiembrie, invocând perturbările provocate de incident.

Microsoft încearcă restabilirea serviciilor. Ce pot face utilizatorii afectați

În ultimele actualizări prezentate de Reuters, Microsoft a precizat că unele servere recuperate funcționau stabil și că procesul de redirecționare a traficului continua.

La ora 18:00, ora coastei de est a SUA, compania observa semne limitate de recuperare, pe măsură ce utilizatorii reușeau să se reconecteze. Revenirea completă nu fusese însă confirmată în informațiile disponibile.

Dacă întâmpini probleme cu Outlook sau Microsoft Teams, verifică dacă serviciile funcționează din browser ori de pe alt dispozitiv. În cazul unei defecțiuni centrale, reinstalarea aplicației sau schimbarea parolei nu rezolvă neapărat situația.

Pentru corespondența urgentă, poți utiliza temporar un alt canal de comunicare și poți verifica notificările administratorului Microsoft 365 al organizației.

Pana vine după o serie de dificultăți tehnice înregistrate de Microsoft. Recent, Outlook.com a început să respingă inclusiv e-mailuri legitime din cauza unor probleme legate de verificările de securitate.

Noul incident evidențiază dependența companiilor și instituțiilor publice de infrastructura cloud a câtorva furnizori tehnologici. Atunci când un serviciu central precum Exchange Online devine indisponibil, consecințele se pot extinde rapid dincolo de simpla imposibilitate de a trimite un e-mail.

UPDATE ora 09:17, în data de 13.11.2026

Pana Microsoft continuă și vineri, 13 noiembrie 2026, la peste 13 ore de la primele probleme raportate. Potrivit celor mai recente actualizări, la ora 05:30, ora României, compania confirma că serviciile nu fuseseră restabilite complet, iar recuperarea parțială observată anterior nu era stabilă. Microsoft suspectează o problemă de configurare a infrastructurii, care provoacă defectarea unor servere în timpul verificărilor automate. Inginerii au încercat revenirea la versiuni anterioare ale actualizărilor și limitarea traficului, însă serverele deveneau din nou indisponibile când utilizatorii se reconectau.

Potrivit profesorului Mark Gregory, de la Universitatea RMIT, problema ar putea produce un efect în cascadă: atunci când unele servere cedează, utilizatorii sunt redirecționați către cele rămase, care ajung să fie suprasolicitate și se pot bloca la rândul lor. Microsoft continuă să redirecționeze traficul către rute alternative și analizează anularea unor modificări recente de configurare. Între timp, problemele Microsoft Teams au fost în mare parte remediate în America de Nord, deși unii utilizatori încă raportau erori de conectare. Exchange Online rămâne componenta cea mai afectată.

Charles Lamanna, vicepreședinte executiv Microsoft pentru Copilot, și-a cerut public scuze pentru întreruperi și a confirmat că nu există indicii privind un atac cibernetic. Incidentul a afectat și aplicații precum Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint și Copilot, iar compania continuă să lucreze la stabilizarea infrastructurii.