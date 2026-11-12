Google Chrome, vulnerabilitate gravă exploatată deja de hackeri. Actualizarea de securitate pe care trebuie să o instalezi urgent

Un simplu site accesat în Google Chrome ar putea deveni o poartă de intrare pentru atacatori, din cauza unei vulnerabilități grave descoperite în browserul folosit de miliarde de oameni. Google a lansat o actualizare de securitate de urgență după ce a confirmat că una dintre problemele identificate este deja exploatată în atacuri reale. Este a opta vulnerabilitate de tip zero-day din Chrome pentru care compania a confirmat exploatarea activă de la începutul anului 2026.

Potrivit publicației The Hacker News, actualizarea rezolvă nouă probleme de securitate, dintre care una permite executarea de cod malițios prin intermediul unei pagini web special pregătite.

Google a confirmat oficial existența unui exploit pentru vulnerabilitatea CVE-2026-125350, considerată de severitate ridicată. Compania nu a dezvăluit însă cine se află în spatele atacurilor și nici câți utilizatori au fost afectați.

Ce este vulnerabilitatea CVE-2026-125350 și cum poate fi exploatată

Problema de securitate identificată drept CVE-2026-125350 are un scor CVSS de 8,8 din 10 și afectează componenta XML a browserului Chrome.

Vulnerabilitatea este de tip use-after-free, o categorie de erori de programare care apare atunci când o aplicație încearcă să utilizeze o zonă de memorie după ce aceasta a fost eliberată.

În anumite condiții, această situație poate provoca blocarea programului, coruperea datelor sau executarea unor instrucțiuni introduse de un atacator.

În cazul Chrome, vulnerabilitatea ar putea permite unui atacator de la distanță să execute cod arbitrar în interiorul mediului izolat al browserului, cunoscut drept sandbox, prin intermediul unei pagini HTML special construite.

Asta nu înseamnă că atacatorul obține automat controlul asupra întregului calculator. Sandbox-ul reprezintă un mecanism suplimentar de protecție, iar compromiterea completă a sistemului ar putea necesita exploatarea altor vulnerabilități.

Totuși, riscul este suficient de serios încât Google să recomande actualizarea browserului cât mai rapid.

Problema a fost raportată pe 6 noiembrie 2026 de un cercetător anonim în securitate informatică. Doar trei zile mai târziu, pe 9 noiembrie, Google a publicat actualizarea care remediază vulnerabilitatea.

Compania a confirmat că exploitul este deja utilizat în atacuri reale, dar a păstrat confidențiale detaliile tehnice suplimentare, pentru a reduce riscul unor noi tentative de exploatare.

Chrome Releases

A opta vulnerabilitate zero-day exploatată activ în Chrome în 2026

Noua problemă de securitate se adaugă unei liste tot mai lungi de vulnerabilități Chrome exploatate de atacatori în cursul acestui an.

Potrivit The Hacker News, Google a remediat până acum opt vulnerabilități zero-day pentru care există dovezi de exploatare activă în 2026. Printre acestea se numără CVE-2026-2441, CVE-2026-3909, CVE-2026-3910, CVE-2026-5281, CVE-2026-11645, CVE-2026-85046 și CVE-2026-87491.

Termenul „zero-day” descrie o vulnerabilitate exploatată înainte ca utilizatorii să beneficieze de o remediere disponibilă pe scară largă. Astfel de probleme sunt deosebit de periculoase deoarece atacatorii pot profita de ele înainte ca sistemele să fie actualizate.

Pe lângă CVE-2026-125350, actualizarea publicată de Google remediază alte opt vulnerabilități, inclusiv erori asociate componentelor WebGL, FileSystem, GPU și motorului JavaScript V8.

Dintre cele nouă probleme, șapte au fost clasificate ca având severitate ridicată, iar două au primit un nivel mediu de severitate.

Actualizarea vine la mai puțin de o săptămână după lansarea Chrome 157, versiune care a inclus deja numeroase corecții de securitate.

Cum actualizezi Google Chrome pentru a te proteja de atacuri

Google a lansat versiunile 157.0.8103.50 și 157.0.8103.51 pentru Windows și macOS, respectiv 157.0.8103.50 pentru Linux. Acestea includ corecțiile necesare pentru vulnerabilitatea exploatată activ.

Pentru a verifica dacă browserul este actualizat, urmează acești pași:

Deschide Google Chrome și apasă pe meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus. Accesează Ajutor (Help) și selectează Despre Google Chrome (About Google Chrome). Browserul va verifica automat disponibilitatea actualizărilor și le va instala. Apasă pe Repornește (Relaunch) pentru a finaliza procesul.

Dacă folosești Microsoft Edge, Brave, Opera sau Vivaldi, verifică disponibilitatea actualizărilor și pentru aceste browsere. Ele utilizează tehnologia Chromium, astfel că pot fi afectate de aceeași vulnerabilitate, în funcție de versiunile instalate.

Autoritățile americane confirmă pericolul și cer remedierea vulnerabilității

Gravitatea problemei este confirmată și de Agenția americană pentru Securitate Cibernetică și Securitatea Infrastructurii (CISA), care a inclus CVE-2026-125350 în catalogul vulnerabilităților exploatate activ, Known Exploited Vulnerabilities (KEV), pe 10 noiembrie 2026.

Instituțiile federale americane vizate de obligațiile de remediere trebuie să aplice măsurile necesare până pe 24 noiembrie 2026. Termenul nu reprezintă o recomandare de amânare pentru ceilalți utilizatori, deoarece atacurile sunt deja în desfășurare.

Google nu a precizat dacă vulnerabilitatea este exploatată în campanii de spionaj, atacuri asupra companiilor sau operațiuni care vizează utilizatorii obișnuiți.

Cert este că problema nu mai este una pur teoretică. Există deja dovezi că atacatorii au găsit o modalitate de a exploata eroarea, iar actualizarea browserului reprezintă cea mai simplă măsură de protecție.

Într-un context în care browserul este folosit pentru accesarea conturilor bancare, a emailurilor și a documentelor personale, menținerea acestuia la zi este esențială pentru securitatea datelor.