God of War Ragnarök este cel mai profitabil joc PlayStation al generației actuale. Spider-Man 2 se apropie de primul loc

God of War Ragnarök conduce clasamentul cu venituri de 1,4 miliarde de dolari

Lansat în 2022 pentru PlayStation 4 și PlayStation 5, God of War Ragnarök ar fi ajuns la puțin peste 20 de milioane de exemplare vândute în cei patru ani de la debutul pe console. Potrivit estimărilor Alinea Analytics, jocul a generat venituri totale de aproximativ 1,4 miliarde de dolari.

Din cele 15 milioane de copii vândute pe console, aproximativ 27,5% au fost ediții fizice. Jocul a continuat să atragă cumpărători și în 2026, cu încă 1,1 milioane de exemplare vândute în acest an, conform raportului.

Versiunea pentru PC, lansată la doi ani după debutul pe console, a contribuit la extinderea publicului și la rezultatul comercial al producției. Performanța este relevantă și pentru viitorul seriei, mai ales în contextul în care următorul titlu menționat în raport, God of War: Laufey, ar urma să ajungă pe piață în mai 2027, după o amânare de trei luni.

Noul joc ar urma să o aducă în prim-plan pe Faye și să exploreze mai multe mitologii. În același timp, strategia Sony privind lansările pe PC pentru jocurile sale single-player ar putea suferi modificări, compania fiind asociată cu planuri de renunțare la portarea unei părți dintre producțiile sale importante.

Marvel’s Spider-Man 2 a generat venituri de 1,3 miliarde de dolari

Pe locul al doilea se află Marvel’s Spider-Man 2, care ar fi vândut 19,1 milioane de exemplare pe PlayStation 5 și PC. Veniturile estimate ajung la aproximativ 1,3 miliarde de dolari, o diferență de numai 100 de milioane de dolari față de God of War Ragnarök.

Potrivit analizei, jocul ar putea continua să înregistreze vânzări importante în perioada sărbătorilor de iarnă, când cererea pentru jocuri video crește în mod obișnuit. În 2026, interesul ar fi fost amplificat și de lansarea cinematografică Spider-Man: Brand New Day, care ar fi contribuit la o creștere mai mare decât de obicei a vânzărilor jocului.

Apropierea dintre cele două titluri arată cât de importante au devenit pentru Sony francizele sale single-player. Atât povestea lui Kratos, cât și aventurile lui Peter Parker și Miles Morales au atras milioane de cumpărători, iar lansările pe mai multe platforme au contribuit la rezultatele comerciale.