God of War Ragnarök este cel mai profitabil joc PlayStation al generației actuale. Spider-Man 2 se apropie de primul loc
God of War Ragnarök ocupă primul loc în clasamentul celor mai mari succese comerciale publicate de PlayStation Studios pentru generația actuală de console. Jocul cu Kratos și Atreus ar fi vândut peste 20 de milioane de exemplare și ar fi generat venituri de aproximativ 1,4 miliarde de dolari. Marvel’s Spider-Man 2 se află foarte aproape, cu încasări estimate la 1,3 miliarde de dolari, potrivit unei analize realizate de Alinea Analytics.
Datele oferă o imagine asupra celor mai profitabile jocuri din portofoliul PlayStation Studios, luând în calcul atât vânzările pe console, cât și lansările pentru PC. Clasamentul include producții dezvoltate de studiouri interne, dar și titluri realizate de parteneri externi și publicate de Sony, scrie Eurogamer.
God of War Ragnarök conduce clasamentul cu venituri de 1,4 miliarde de dolari
Lansat în 2022 pentru PlayStation 4 și PlayStation 5, God of War Ragnarök ar fi ajuns la puțin peste 20 de milioane de exemplare vândute în cei patru ani de la debutul pe console. Potrivit estimărilor Alinea Analytics, jocul a generat venituri totale de aproximativ 1,4 miliarde de dolari.
Din cele 15 milioane de copii vândute pe console, aproximativ 27,5% au fost ediții fizice. Jocul a continuat să atragă cumpărători și în 2026, cu încă 1,1 milioane de exemplare vândute în acest an, conform raportului.
Versiunea pentru PC, lansată la doi ani după debutul pe console, a contribuit la extinderea publicului și la rezultatul comercial al producției. Performanța este relevantă și pentru viitorul seriei, mai ales în contextul în care următorul titlu menționat în raport, God of War: Laufey, ar urma să ajungă pe piață în mai 2027, după o amânare de trei luni.
Noul joc ar urma să o aducă în prim-plan pe Faye și să exploreze mai multe mitologii. În același timp, strategia Sony privind lansările pe PC pentru jocurile sale single-player ar putea suferi modificări, compania fiind asociată cu planuri de renunțare la portarea unei părți dintre producțiile sale importante.
Marvel’s Spider-Man 2 a generat venituri de 1,3 miliarde de dolari
Pe locul al doilea se află Marvel’s Spider-Man 2, care ar fi vândut 19,1 milioane de exemplare pe PlayStation 5 și PC. Veniturile estimate ajung la aproximativ 1,3 miliarde de dolari, o diferență de numai 100 de milioane de dolari față de God of War Ragnarök.
Potrivit analizei, jocul ar putea continua să înregistreze vânzări importante în perioada sărbătorilor de iarnă, când cererea pentru jocuri video crește în mod obișnuit. În 2026, interesul ar fi fost amplificat și de lansarea cinematografică Spider-Man: Brand New Day, care ar fi contribuit la o creștere mai mare decât de obicei a vânzărilor jocului.
Apropierea dintre cele două titluri arată cât de importante au devenit pentru Sony francizele sale single-player. Atât povestea lui Kratos, cât și aventurile lui Peter Parker și Miles Morales au atras milioane de cumpărători, iar lansările pe mai multe platforme au contribuit la rezultatele comerciale.
Ce alte jocuri PlayStation Studios au intrat în top 10
Clasamentul Alinea Analytics include și alte producții care au generat venituri considerabile în actuala generație. Gran Turismo 7 ocupă locul al treilea, cu aproximativ 841 de milioane de dolari, urmat de Helldivers 2, care a ajuns la 786 de milioane de dolari.
Horizon: Forbidden West a generat aproximativ 485 de milioane de dolari, în timp ce Ghost of Yotei a ajuns la 410 milioane de dolari. Următoarele poziții sunt ocupate de The Last of Us Part I, cu 341 de milioane de dolari, și Ratchet & Clank: Rift Apart, cu 334 de milioane de dolari.
Topul este completat de Stellar Blade, cu venituri estimate la 316 milioane de dolari, și Astro Bot, care a ajuns la 292 de milioane de dolari.
Aceste cifre arată diferența considerabilă dintre primele două jocuri și restul clasamentului. God of War Ragnarök și Marvel’s Spider-Man 2 au depășit fiecare pragul de un miliard de dolari, în timp ce următorul titlu, Gran Turismo 7, se află la 841 de milioane de dolari.
Sony are în clasament și jocuri dezvoltate de studiouri externe
Nu toate producțiile din top 10 au fost realizate de studiouri aflate sub controlul direct al PlayStation. Helldivers 2 și Stellar Blade au fost dezvoltate de companii externe, însă Sony a publicat ambele jocuri la lansare. Clasamentul ia în calcul, așadar, titlurile publicate de PlayStation Studios, nu doar producțiile realizate intern.
Ghost of Yotei are un rezultat notabil și prin prisma perioadei relativ scurte de la lansare. Jocul dezvoltat de Sucker Punch a apărut cu aproximativ un an înainte de publicarea analizei și nu a beneficiat de o versiune pentru PC, spre deosebire de alte titluri din clasament. Performanța comercială nu a împiedicat însă studioul să treacă printr-un val recent de concedieri.
Raportul oferă și un indiciu despre importanța vânzărilor digitale pentru strategia Sony. Analistul Rhys Elliott a remarcat că ultimele cinci jocuri din clasament au generat împreună venituri de 281,7 milioane de dolari doar în 2026. Potrivit acestuia, renunțarea treptată la distribuția pe discuri fizice ar putea contribui la creșterea marjelor pentru Sony și publisheri, prin reducerea costurilor asociate edițiilor fizice.
Estimările Alinea Analytics arată că God of War Ragnarök și Marvel’s Spider-Man 2 se detașează de restul clasamentului, fiecare depășind pragul de un miliard de dolari în venituri. Datele sunt estimări ale companiei de analiză, nu cifre oficiale publicate de Sony.