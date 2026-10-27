PS5 primește o tehnologie care face jocurile mai clare decât DLSS, dar numai două titluri o folosesc
Sony a lansat QSSR, o tehnologie de reconstrucție a imaginii destinată consolei PlayStation 5, care promite să reducă defectele vizuale întâlnite la metodele obișnuite de upscaling. Primele teste arată că imaginile pot fi mai clare și mai stabile decât cele obținute cu FSR 2, iar rezultatele pot rivaliza vizual cu DLSS de la Nvidia în anumite condiții.
Există însă o limitare importantă: la momentul publicării analizei, QSSR era disponibilă pentru numai două jocuri, Ghost of Yōtei și Marvel’s Wolverine. Tehnologia ar putea îmbunătăți aspectul multor titluri care au probleme de imagine, dar extinderea suportului depinde de dezvoltatorii jocurilor, scrie MakeUseOf.
Cum îmbunătățește QSSR imaginea pe PlayStation 5
QSSR vine de la Quick Spectral Super Resolution și este o tehnologie proprietară de upscaling dezvoltată pentru PS5. Aceasta încearcă să obțină o imagine mai clară pornind de la o rezoluție internă mai mică, fără să solicite consola la fel de mult ca randarea nativă la rezoluția finală.
Pe generațiile anterioare de console, Sony a folosit tehnici precum randarea checkerboard, care reconstruiește imaginea pentru a obține o rezoluție mai mare. Pe PS5, compania s-a bazat în principal pe soluțiile AMD FSR, inclusiv FSR 2. Aceste metode pot îmbunătăți performanța, dar pot produce în continuare contururi instabile, efecte de tip ghosting și alte artefacte vizuale.
Potrivit testelor publicate de MakeUseOf, QSSR reduce o parte dintre aceste probleme și oferă o imagine mai clară decât metodele de upscaling folosite anterior în jocurile testate. Autorul a remarcat mai puține efecte de pâlpâire a detaliilor și mai puține artefacte, inclusiv în comparațiile cu versiuni pentru PC ale unor jocuri construite pe motoare similare.
Tehnologia nu trebuie confundată cu PSSR, adică PlayStation Spectral Super Resolution, soluția destinată consolei PS5 Pro. Deși cele două au obiective asemănătoare, QSSR vizează modelul standard PS5, care are alte resurse hardware.
QSSR poate rivaliza cu DLSS, dar nu și la performanță
În testele sale, autorul a considerat că QSSR produce o imagine mai clară decât setările de upscaling implicite din Ghost of Yōtei și Marvel’s Wolverine. În anumite comparații vizuale, rezultatul i s-a părut chiar mai clar decât DLSS configurat pe profilul Balanced la rezoluția de 1440p.
Comparația are însă limite. Cele două jocuri testate pe PS5 nu sunt disponibile pe PC în configurațiile menționate în analiză, astfel că nu a fost posibilă o comparație directă între aceleași titluri și aceleași scene. Pentru evaluarea diferențelor, autorul a folosit și Ghost of Tsushima și Marvel’s Spider-Man 2, jocuri disponibile pe PC și construite pe motoare similare celor din titlurile analizate pe consolă.
Potrivit observațiilor sale, QSSR nu oferă aceeași performanță ca DLSS la aceeași rezoluție țintă, însă poate produce o imagine mai apropiată de rezoluția nativă de 1440p. Modul Quality poate avea, de asemenea, probleme de performanță.
Rezultatele trebuie privite ca observații dintr-o analiză individuală, nu ca dovadă că QSSR este în toate situațiile superioară tehnologiei Nvidia. Calitatea imaginii și impactul asupra numărului de cadre pe secundă depind de joc, de setări și de implementarea fiecărei tehnologii.
Doar două jocuri sunt compatibile cu noua tehnologie
Cea mai mare problemă a QSSR este numărul redus de jocuri compatibile. La momentul publicării articolului, tehnologia putea fi folosită doar în Ghost of Yōtei și Marvel’s Wolverine, ambele titluri publicate de Sony.
Autorul consideră că alte jocuri ar fi putut beneficia mai mult de această îmbunătățire. Printre exemplele menționate se numără Final Fantasy VII Rebirth, Elden Ring, Black Myth: Wukong, Silent Hill 2 și Monster Hunter Wilds, ale căror implementări FSR 2 au fost criticate pentru calitatea imaginii.
QSSR ar putea fi utilă și pentru jocuri mai vechi, compatibile cu PS5, precum Uncharted 4: A Thief’s End, The Last of Us Remastered, inFamous: Second Son și Bloodborne. În cazul acestora, însă, disponibilitatea tehnologiei depinde de implementarea sa în fiecare joc. Actualizarea consolei nu înseamnă automat că toate titlurile pot folosi noua metodă de reconstrucție a imaginii.
Extinderea listei de jocuri compatibile va fi esențială pentru ca QSSR să aibă un impact mai mare asupra experienței de joc pe PS5.
De ce QSSR urmează o altă direcție decât DLSS 5
Analiza pune QSSR în contrast și cu DLSS 5, tehnologia Nvidia prezentată ca o modalitate de a modifica aspectul vizual al jocurilor. În timp ce DLSS 5 pune accent pe schimbări ale iluminării și ale aspectului imaginilor, QSSR urmărește în primul rând stabilizarea imaginii reconstruite și reducerea artefactelor.
QSSR folosește arhitectura de randare neuronală asociată tehnologiilor Sony și AMD pentru a îmbunătăți rezultatul vizual, fără să modifice radical felul în care arată jocul. Abordarea poate fi importantă pentru jucătorii care vor imagini mai clare, dar doresc să păstreze direcția artistică aleasă de dezvoltatori.