PS5 primește o tehnologie care face jocurile mai clare decât DLSS, dar numai două titluri o folosesc

Cum îmbunătățește QSSR imaginea pe PlayStation 5

QSSR vine de la Quick Spectral Super Resolution și este o tehnologie proprietară de upscaling dezvoltată pentru PS5. Aceasta încearcă să obțină o imagine mai clară pornind de la o rezoluție internă mai mică, fără să solicite consola la fel de mult ca randarea nativă la rezoluția finală.

Pe generațiile anterioare de console, Sony a folosit tehnici precum randarea checkerboard, care reconstruiește imaginea pentru a obține o rezoluție mai mare. Pe PS5, compania s-a bazat în principal pe soluțiile AMD FSR, inclusiv FSR 2. Aceste metode pot îmbunătăți performanța, dar pot produce în continuare contururi instabile, efecte de tip ghosting și alte artefacte vizuale.

Potrivit testelor publicate de MakeUseOf, QSSR reduce o parte dintre aceste probleme și oferă o imagine mai clară decât metodele de upscaling folosite anterior în jocurile testate. Autorul a remarcat mai puține efecte de pâlpâire a detaliilor și mai puține artefacte, inclusiv în comparațiile cu versiuni pentru PC ale unor jocuri construite pe motoare similare.

Tehnologia nu trebuie confundată cu PSSR, adică PlayStation Spectral Super Resolution, soluția destinată consolei PS5 Pro. Deși cele două au obiective asemănătoare, QSSR vizează modelul standard PS5, care are alte resurse hardware.

QSSR poate rivaliza cu DLSS, dar nu și la performanță

În testele sale, autorul a considerat că QSSR produce o imagine mai clară decât setările de upscaling implicite din Ghost of Yōtei și Marvel’s Wolverine. În anumite comparații vizuale, rezultatul i s-a părut chiar mai clar decât DLSS configurat pe profilul Balanced la rezoluția de 1440p.

Comparația are însă limite. Cele două jocuri testate pe PS5 nu sunt disponibile pe PC în configurațiile menționate în analiză, astfel că nu a fost posibilă o comparație directă între aceleași titluri și aceleași scene. Pentru evaluarea diferențelor, autorul a folosit și Ghost of Tsushima și Marvel’s Spider-Man 2, jocuri disponibile pe PC și construite pe motoare similare celor din titlurile analizate pe consolă.

Potrivit observațiilor sale, QSSR nu oferă aceeași performanță ca DLSS la aceeași rezoluție țintă, însă poate produce o imagine mai apropiată de rezoluția nativă de 1440p. Modul Quality poate avea, de asemenea, probleme de performanță.