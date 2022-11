God of War: Ragnarok, cel mai bine vândut joc al Sony din toate timpurile: ce recorduri a depășit pe PlayStation

S-a vândut în 5,1 milioane de exemplare în prima săptămână.

Sony a dezvăluit că God of War: Ragnarok este cel mai rapid vândut joc primar din istoria PlayStation.

God of War: Ragnarok a vândut mai multe copii în săptămâna sa de debut decât orice alt titlu primar PlayStation, potrivit contului oficial PlayStation Twitter. Sony spune că jocul a înregistrat 5,1 milioane de vânzări în prima săptămână, plasându-l înaintea lui The Last of Us Part II, Marvel’s Spider-Man, Uncharted 4: A Thief’s End și predecesorul lui Ragnarok, God of War (2018).

Epopeea de acțiune și aventură AAA, lansată pe 9 noiembrie, a devenit un iubit comercial și critic. Pe lângă faptul că mișcă tone de copii, în prezent deține un scor de 94% la Metacritic, pe baza a 135 de recenzii ale criticilor.

Congratulations to @SonySantaMonica for making God of War Ragnarök the fastest-selling first party launch game in PlayStation history! 🪓 pic.twitter.com/NPgN6YHRnQ — PlayStation (@PlayStation) November 23, 2022

Un record remarcabil pentru God of War

Acesta este același scor ca în jocul precedent. Revizuirea noastră a versiunii Ragnarok pentru PS5 a lăudat lupta satisfăcătoare cu Leviathan Axe și Blades of Chaos, piese de decor maiestuoase și răsturnări surprinzătoare.

În comparație, God of War (2018) a depășit 23 de milioane de exemplare vândute pe PlayStation 4 și PC în noiembrie 2022. În octombrie 2021, s-a raportat că jocul a vândut 19,5 milioane de copii, dar lansarea sa pe PC l-a împins la o nouă versiune public.

A fost, de asemenea, cea mai mare lansare a Sony pe PC până în prezent și este cu siguranță posibil ca Sony să aducă God of War: Ragnarok pe PC și să-și sporească vânzările și acolo.

Mai mult, compania a anunțat vânzări pentru primele trei zile pentru The Last of Us Part II (patru milioane în 2020), Marvel’s Spider-Man (3,3 milioane în 2018) și God of War (3,1 milioane în 2018). Cu toate acestea, vânzările lui Ragnarok în prima săptămână aproape le-au dublat pe cele ale Uncharted 4: A Thief’s End, care s-a vândut 2,7 milioane în prima săptămână din 2016.