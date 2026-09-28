Gigantul care a vândut peste 100 de milioane de vehicule electrice atacă o piață uriașă: motociclete cu baterii schimbate în câteva minute

Cele două companii nu vor doar să importe modele existente. Planul include dezvoltarea unor motociclete și scutere adaptate special drumurilor, climei și modului intensiv în care vehiculele sunt folosite pe piețele africane.

50 de milioane de schimburi de baterii arată că sistemul nu mai este un experiment

Spiro susține că utilizatorii rețelei sale au realizat deja peste 50 de milioane de schimburi de baterii și au parcurs cumulat mai mult de două miliarde de kilometri. Aceste cifre schimbă natura proiectului. Nu mai vorbim despre câteva zeci de motociclete testate într-un oraș, ci despre o infrastructură exploatată la scară comercială.

Pentru un curier sau un șofer de moto-taxi, avantajul este evident. Încărcarea clasică ar putea ține vehiculul imobilizat ore întregi. La o stație de battery swapping, bateria descărcată este scoasă și înlocuită în câteva minute, iar vehiculul revine imediat la lucru.

Este un model foarte diferit de cel întâlnit la automobilele electrice din România, unde proprietarul cumpără de regulă și bateria odată cu mașina și o încarcă la domiciliu sau la o stație publică. La vehiculele comerciale mici, bateria poate deveni însă mai degrabă o parte a infrastructurii decât o componentă atașată permanent unui anumit vehicul.

Yadea aduce capacitatea de producție. Compania operează în peste 100 de țări, are zece facilități de producție, zeci de mii de puncte de vânzare și un portofoliu extins de tehnologii pentru vehicule electrice.

Spiro, în schimb, și-a concentrat investițiile pe ecosistemul local și pe capacitatea de a menține motocicletele permanent în circulație. Compania a atras recent încă aproximativ 237,5 milioane de euro pentru extinderea operațiunilor.

Modelul african oferă o lecție interesantă și pentru mobilitatea urbană din România

România nu are aceeași cultură a moto-taxiurilor și nici aceeași dependență economică de motociclete, astfel că sistemul nu poate fi copiat direct. Ideea de schimbare rapidă a bateriei ar putea însă deveni interesantă pentru flotele de curierat urban, scuterele de livrare sau alte vehicule care parcurg zilnic distanțe mari.