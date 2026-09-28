Gigantul care a vândut peste 100 de milioane de vehicule electrice atacă o piață uriașă: motociclete cu baterii schimbate în câteva minute
Electrificarea transportului nu înseamnă peste tot SUV-uri cu baterii de 100 kWh și stații rapide de sute de kilowați. În numeroase țări africane, una dintre cele mai importante transformări se produce pe două roți, acolo unde motocicletele sunt folosite zilnic pentru transport de persoane, livrări și deplasări comerciale. Yadea și Spiro vor acum să accelereze această schimbare printr-un parteneriat care combină producția chineză de mare volum cu o infrastructură africană extinsă pentru schimbarea bateriilor.
Yadea este unul dintre cei mai mari producători de vehicule electrice pe două roți din lume și afirmă că a vândut în total peste 100 de milioane de vehicule. Spiro vine cu o cu totul altă piesă a puzzle-ului: peste 130.000 de motociclete electrice aflate deja în exploatare în șapte țări africane și o rețea de peste 2.500 de stații în care o baterie descărcată poate fi schimbată cu una încărcată.
Cele două companii nu vor doar să importe modele existente. Planul include dezvoltarea unor motociclete și scutere adaptate special drumurilor, climei și modului intensiv în care vehiculele sunt folosite pe piețele africane.
50 de milioane de schimburi de baterii arată că sistemul nu mai este un experiment
Spiro susține că utilizatorii rețelei sale au realizat deja peste 50 de milioane de schimburi de baterii și au parcurs cumulat mai mult de două miliarde de kilometri. Aceste cifre schimbă natura proiectului. Nu mai vorbim despre câteva zeci de motociclete testate într-un oraș, ci despre o infrastructură exploatată la scară comercială.
Pentru un curier sau un șofer de moto-taxi, avantajul este evident. Încărcarea clasică ar putea ține vehiculul imobilizat ore întregi. La o stație de battery swapping, bateria descărcată este scoasă și înlocuită în câteva minute, iar vehiculul revine imediat la lucru.
Este un model foarte diferit de cel întâlnit la automobilele electrice din România, unde proprietarul cumpără de regulă și bateria odată cu mașina și o încarcă la domiciliu sau la o stație publică. La vehiculele comerciale mici, bateria poate deveni însă mai degrabă o parte a infrastructurii decât o componentă atașată permanent unui anumit vehicul.
Yadea aduce capacitatea de producție. Compania operează în peste 100 de țări, are zece facilități de producție, zeci de mii de puncte de vânzare și un portofoliu extins de tehnologii pentru vehicule electrice.
Spiro, în schimb, și-a concentrat investițiile pe ecosistemul local și pe capacitatea de a menține motocicletele permanent în circulație. Compania a atras recent încă aproximativ 237,5 milioane de euro pentru extinderea operațiunilor.
Modelul african oferă o lecție interesantă și pentru mobilitatea urbană din România
România nu are aceeași cultură a moto-taxiurilor și nici aceeași dependență economică de motociclete, astfel că sistemul nu poate fi copiat direct. Ideea de schimbare rapidă a bateriei ar putea însă deveni interesantă pentru flotele de curierat urban, scuterele de livrare sau alte vehicule care parcurg zilnic distanțe mari.
În București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași, o companie de livrări ar putea beneficia mai mult de zece baterii schimbabile și câteva vehicule exploatate aproape continuu decât de scutere care trebuie conectate individual la priză ore întregi.
Pentru un utilizator privat, încărcarea acasă rămâne simplă. Pentru o flotă însă, timpul în care vehiculul nu produce venit contează. Același principiu explică de ce schimbarea bateriilor a avut succes în anumite piețe asiatice și de ce Spiro îl aplică acum la scară foarte mare în Africa.
Parteneriatul mai are o componentă importantă. Noile vehicule vor trebui proiectate pentru drumuri dificile, temperaturi ridicate, praf, sarcini mari și rulaje zilnice pe care un scuter european de navetă nu le întâlnește în mod obișnuit. Fiabilitatea poate conta mai mult decât accelerația, designul sau conectivitatea.
Yadea și Spiro încearcă practic să rezolve simultan cele două probleme care au încetinit electrificarea vehiculelor comerciale: costul și timpul pierdut la încărcare. Prima este atacată prin producție de masă, iar a doua printr-o rețea în care bateria este schimbată, nu încărcată pe vehicul.
Dacă strategia funcționează, Africa ar putea deveni unul dintre cele mai interesante laboratoare pentru mobilitatea electrică pe două roți, nu prin tehnologii extravagante, ci printr-o soluție construită în jurul unei nevoi foarte concrete: vehiculul trebuie să muncească aproape toată ziua.