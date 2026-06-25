Generațiile tinere par să îmbătrânească mai repede biologic. Legătura descoperită cu riscul de cancer

Studiul nu spune că orice persoană tânără care pare „mai îmbătrânită” biologic va face cancer și nici nu demonstrează că îmbătrânirea accelerată este cauza directă a bolii. Cercetătorii vorbesc despre o asociere importantă, care ar putea ajuta în viitor la identificarea persoanelor ce ar beneficia de prevenție și monitorizare mai atentă.

Vârsta biologică nu este aceeași cu vârsta din buletin

Vârsta cronologică este simplă: reprezintă numărul de ani trecuți de la naștere. Vârsta biologică încearcă să măsoare altceva, mai greu de observat direct: cât de mult „uzură” a acumulat organismul față de ceea ce ar fi normal pentru vârsta respectivă.

Două persoane de 40 de ani pot avea aceeași vârstă cronologică, dar profile biologice foarte diferite. Una poate avea markeri de sânge, metabolism, inflamație și funcționare a organelor apropiați de media persoanelor de aceeași vârstă. Cealaltă poate avea un profil mai apropiat de cel al unei persoane mai în vârstă, fără ca acest lucru să fie vizibil neapărat în fiecare zi.

Cercetătorii implicați în proiect au folosit mai multe metode pentru a estima această diferență, inclusiv PhenoAge, un model care ia în calcul nouă valori biochimice din sânge. Printre ele se află albumina, creatinina, glicemia și mai mulți indicatori care pot sugera cum funcționează organismul în ansamblu.

Analiza principală a inclus peste 154.000 de persoane din UK Biobank. Autorii au observat că participanții născuți între 1965 și 1974 aveau, după ajustarea pentru vârsta cronologică, o vârstă biologică mai ridicată decât cei născuți între 1950 și 1954. Rezultatele au fost apoi comparate și cu date din programul american All of Us.

Diferențele nu trebuie interpretate ca o dovadă că oamenii tineri sunt brusc „bătrâni” din punct de vedere medical. Este vorba despre modificări statistice în profilele biologice ale unor cohorte mari de populație. Tocmai de aceea, cercetătorii spun că fenomenul trebuie urmărit în studii suplimentare.

Ce tipuri de cancer au fost asociate cu îmbătrânirea accelerată

În analiză, fiecare creștere cu o deviație standard a vârstei biologice a fost asociată cu un risc cu aproximativ 8% mai mare de cancer solid cu debut precoce. Cele mai clare legături au apărut pentru cancerul pulmonar, cancerul colorectal și cancerul uterin.