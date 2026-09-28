Geely lansează o electrică de aproape 5 metri la circa 17.000 de euro. Are 800V, LiDAR și autonomie de până la 725 km în China
O berlină electrică de aproape cinci metri, cu arhitectură de 800V, LiDAR, până la 570 CP și o versiune care accelerează de la 0 la 100 km/h în 3,8 secunde sună ca un model premium cu un preț pe măsură. Geely Galaxy TT încearcă să schimbe radical ecuația: prețul de lansare în China începe de la 129.900 de yuani, echivalentul a aproximativ 17.000 de euro la cursul actual.
Este importantă precizarea „în China”. Conversia directă nu reprezintă un posibil preț de vânzare în România. Taxele, transportul, omologarea, tarifele comerciale și strategia de poziționare europeană pot crește semnificativ suma dacă modelul ajunge pe continent.
Chiar și așa, raportul dintre echipare și preț arată nivelul la care a ajuns concurența din piața chineză. TT este disponibil în cinci versiuni, iar modelul de top costă 185.900 de yuani, aproximativ 24.300 de euro prin conversie directă.
Geely nu este nici pe departe o marcă necunoscută pentru România. Constructorul are deja rețea locală de vânzări și service în numeroase orașe, ceea ce face apariția unor modele electrice globale din această familie mult mai interesantă pentru cumpărătorul român decât în urmă cu doar câțiva ani.
800V și aproape 500 km de autonomie recuperați în 11 minute
Toate versiunile Geely Galaxy TT folosesc o arhitectură electrică de 800V și baterii LFP CATL din familia Shenxing TT, capabile să suporte încărcare de până la 6C.
Geely afirmă că, în condiții ideale, sistemul poate adăuga aproape 500 km de autonomie declarată în doar 11 minute. Ca întotdeauna în cazul cifrelor de încărcare extrem de rapide, rezultatul presupune o stație suficient de puternică, temperatura potrivită a bateriei și un nivel de încărcare aflat în zona optimă.
Modelul de bază are o baterie de 63,8 kWh și o autonomie declarată de 640 km în ciclul chinezesc CLTC. O versiune cu acumulator de 75,2 kWh urcă autonomia până la 725 km CLTC.
CLTC este însă mai optimist decât WLTP, standardul utilizat în Europa, astfel că aceste valori nu trebuie comparate direct cu autonomia unui automobil vândut în România după omologarea europeană.
Versiunile cu un singur motor dezvoltă 245 kW, echivalentul a aproximativ 333 CP. TT Ultra adaugă al doilea motor și ajunge la 425 kW, aproximativ 578 CP, suficient pentru accelerația 0-100 km/h în 3,8 secunde.
Șasiul versiunii performante a beneficiat și de implicarea Lotus, marcă aflată în ecosistemul Geely.
LiDAR standard la un preț care pune presiune pe Europa
Poate și mai interesant decât performanțele este faptul că Geely oferă LiDAR pe întreaga gamă TT. Senzorul lucrează împreună cu sistemul G-ASD de asistență la conducere, destinat funcțiilor avansate atât pe autostradă, cât și în oraș.
Habitaclul include un sistem audio cu 23 de difuzoare, un asistent AI și o podea aproape plată pentru locurile din spate. Ampatamentul de 2.920 mm confirmă faptul că nu vorbim despre o compactă ieftină, ci despre o berlină construită pentru a concura cu modele semnificativ mai scumpe.
Prețurile chinezești pornesc de la circa 17.000 de euro și ajung până la aproximativ 24.300 de euro pentru Ultra, la conversia valutară actuală. Este exact genul de diferență care explică presiunea tot mai mare pe producătorii europeni.
Pentru moment, Galaxy TT rămâne un model destinat pieței chineze, iar Geely nu a confirmat comercializarea lui în România. Contextul s-a schimbat însă rapid. În 2026, Geely Auto și-a accelerat extinderea europeană, intrând sau consolidându-și prezența în aproape 20 de piețe, în timp ce compania și-a creat o structură europeană de cercetare și dezvoltare cu centre în Suedia și Germania.
Brandul are deja reprezentanțe în România, inclusiv în București, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, Iași și alte orașe. Prin urmare, întrebarea dacă un model precum TT poate ajunge cândva și aici nu mai pare absurdă.
Dacă va veni însă, cei aproximativ 17.000 de euro nu trebuie interpretați drept un preț european anticipat. Ceea ce poate fi luat în serios este nivelul tehnologic pe care Geely îl oferă deja în China la această sumă. Iar acesta este probabil cel mai important mesaj pentru industria auto europeană.