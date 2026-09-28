Geely lansează o electrică de aproape 5 metri la circa 17.000 de euro. Are 800V, LiDAR și autonomie de până la 725 km în China

Chiar și așa, raportul dintre echipare și preț arată nivelul la care a ajuns concurența din piața chineză. TT este disponibil în cinci versiuni, iar modelul de top costă 185.900 de yuani, aproximativ 24.300 de euro prin conversie directă.

Geely nu este nici pe departe o marcă necunoscută pentru România. Constructorul are deja rețea locală de vânzări și service în numeroase orașe, ceea ce face apariția unor modele electrice globale din această familie mult mai interesantă pentru cumpărătorul român decât în urmă cu doar câțiva ani.

800V și aproape 500 km de autonomie recuperați în 11 minute

Toate versiunile Geely Galaxy TT folosesc o arhitectură electrică de 800V și baterii LFP CATL din familia Shenxing TT, capabile să suporte încărcare de până la 6C.

Geely afirmă că, în condiții ideale, sistemul poate adăuga aproape 500 km de autonomie declarată în doar 11 minute. Ca întotdeauna în cazul cifrelor de încărcare extrem de rapide, rezultatul presupune o stație suficient de puternică, temperatura potrivită a bateriei și un nivel de încărcare aflat în zona optimă.

Modelul de bază are o baterie de 63,8 kWh și o autonomie declarată de 640 km în ciclul chinezesc CLTC. O versiune cu acumulator de 75,2 kWh urcă autonomia până la 725 km CLTC.

CLTC este însă mai optimist decât WLTP, standardul utilizat în Europa, astfel că aceste valori nu trebuie comparate direct cu autonomia unui automobil vândut în România după omologarea europeană.

Versiunile cu un singur motor dezvoltă 245 kW, echivalentul a aproximativ 333 CP. TT Ultra adaugă al doilea motor și ajunge la 425 kW, aproximativ 578 CP, suficient pentru accelerația 0-100 km/h în 3,8 secunde.