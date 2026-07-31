Gazprom pleacă din România. Ce se întâmplă cu cele 19 benzinării și cum sunt afectați șoferii
Una dintre cele mai cunoscute rețele de benzinării operate sub brandul Gazprom din România urmează să își schimbe proprietarul, după ce compania petrolieră sârbă Naftna Industrija Srbije (NIS), controlată în continuare indirect de grupul rus Gazprom, a anunțat că a semnat un acord pentru vânzarea subsidiarei sale din România, NIS Petrol. Tranzacția face parte din procesul prin care compania încearcă să își reducă expunerea pe fondul sancțiunilor impuse Rusiei și al dificultăților întâmpinate pe piețele din România și Bulgaria.
Deocamdată, cumpărătorul nu a fost făcut public, iar finalizarea tranzacției depinde de îndeplinirea mai multor condiții, inclusiv de aprobarea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din Statele Unite.
Ce înseamnă vânzarea pentru șoferii care alimentează la Gazprom
Pentru consumatori, schimbarea proprietarului nu înseamnă că benzinăriile se vor închide sau că alimentarea va fi întreruptă. Cele 19 stații operate în prezent sub marca Gazprom vor continua să funcționeze până la finalizarea tranzacției, iar activitatea acestora nu este afectată.
Pe termen mediu, însă, este posibil ca noul proprietar să decidă schimbarea identității comerciale, a denumirii benzinăriilor, a programelor de fidelizare, a ofertelor comerciale sau chiar a furnizorilor de carburanți. Pentru șoferi, aceste modificări ar putea însemna apariția unui nou brand în locul celui Gazprom, însă alimentarea și serviciile vor continua în mod normal.
În același timp, nu există indicii că această tranzacție va produce scumpiri directe ale carburanților. Prețurile la pompă sunt influențate în principal de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul de schimb, accize și concurența dintre marile lanțuri de distribuție.
De ce se retrage compania din România
Intenția de retragere nu este una nouă. Încă din 2025, NIS anunța că analizează ieșirea de pe piața românească din cauza dificultăților economice și a provocărilor întâmpinate în desfășurarea activității.
Compania românească NIS Petrol se află în concordat preventiv și a încheiat anul trecut cu venituri totale de aproximativ 205 milioane de lei, dar și cu pierderi de peste 94 de milioane de lei. Mai mult, de la intrarea pe piața din România, în 2012, și până la finalul lui 2025, societatea a raportat pierderi în fiecare exercițiu financiar, acestea depășind cumulat 600 de milioane de lei.
Afaceri dincolo de benzinării
Pe lângă cele 19 benzinării, majoritatea amplasate în Transilvania, compania deține și active importante în sectorul energetic. NIS Petrol exploatează mai multe perimetre petroliere și de gaze naturale în vestul României, în județele Timiș și Bihor, unde produce cantități de țiței care sunt transportate ulterior către rafinării.
De asemenea, compania operează o centrală de producție a energiei electrice pe gaze naturale, cu o capacitate de 7,5 MW, la Jimbolia.
De la planuri ambițioase la retragere
Intrarea Gazprom pe piața românească a fost însoțită de planuri extrem de ambițioase. După preluarea participației majoritare la compania petrolieră sârbă NIS, în 2009, grupul rus anunța că își propune să dezvolte în România o rețea de aproximativ 120 de benzinării până în 2015.
Acest obiectiv nu s-a materializat niciodată. Rețeaua a rămas la 19 stații de alimentare, iar dificultățile financiare, concurența puternică din piața carburanților și, în ultimii ani, sancțiunile internaționale impuse companiilor ruse au schimbat complet direcția afacerii.
În prezent, retragerea NIS Petrol din România marchează sfârșitul unei investiții care promitea să devină un jucător important pe piața locală a carburanților, însă care s-a încheiat după mai bine de un deceniu de pierderi și restructurări. Pentru consumatori, efectele imediate vor fi minore, însă, în perioada următoare, este de așteptat ca cele 19 benzinării să intre într-un proces de rebranding și integrare în strategia noului proprietar.