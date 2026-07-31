Gazprom pleacă din România. Ce se întâmplă cu cele 19 benzinării și cum sunt afectați șoferii

Ce înseamnă vânzarea pentru șoferii care alimentează la Gazprom

Pentru consumatori, schimbarea proprietarului nu înseamnă că benzinăriile se vor închide sau că alimentarea va fi întreruptă. Cele 19 stații operate în prezent sub marca Gazprom vor continua să funcționeze până la finalizarea tranzacției, iar activitatea acestora nu este afectată.

Pe termen mediu, însă, este posibil ca noul proprietar să decidă schimbarea identității comerciale, a denumirii benzinăriilor, a programelor de fidelizare, a ofertelor comerciale sau chiar a furnizorilor de carburanți. Pentru șoferi, aceste modificări ar putea însemna apariția unui nou brand în locul celui Gazprom, însă alimentarea și serviciile vor continua în mod normal.

În același timp, nu există indicii că această tranzacție va produce scumpiri directe ale carburanților. Prețurile la pompă sunt influențate în principal de cotațiile internaționale ale petrolului, cursul de schimb, accize și concurența dintre marile lanțuri de distribuție.

De ce se retrage compania din România

Intenția de retragere nu este una nouă. Încă din 2025, NIS anunța că analizează ieșirea de pe piața românească din cauza dificultăților economice și a provocărilor întâmpinate în desfășurarea activității.

Compania românească NIS Petrol se află în concordat preventiv și a încheiat anul trecut cu venituri totale de aproximativ 205 milioane de lei, dar și cu pierderi de peste 94 de milioane de lei. Mai mult, de la intrarea pe piața din România, în 2012, și până la finalul lui 2025, societatea a raportat pierderi în fiecare exercițiu financiar, acestea depășind cumulat 600 de milioane de lei.

Afaceri dincolo de benzinării

Pe lângă cele 19 benzinării, majoritatea amplasate în Transilvania, compania deține și active importante în sectorul energetic. NIS Petrol exploatează mai multe perimetre petroliere și de gaze naturale în vestul României, în județele Timiș și Bihor, unde produce cantități de țiței care sunt transportate ulterior către rafinării.

De asemenea, compania operează o centrală de producție a energiei electrice pe gaze naturale, cu o capacitate de 7,5 MW, la Jimbolia.