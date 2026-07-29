Lista completă a măsurilor votate de Parlament pentru a scădea prețurile carburanților. Ce se schimbă la pompă
Parlamentul a adoptat legea care introduce un nou pachet de măsuri menite să limiteze scumpirea carburanților în perioadele de criză, iar documentul urmează să fie trimis președintelui Nicușor Dan pentru promulgare. Față de varianta inițială, proiectul a fost modificat prin mai multe amendamente, astfel încât statul să poată interveni mai rapid atunci când prețurile la benzină și motorină cresc puternic, fără a încălca regulile europene privind TVA.
TVA rămâne neschimbată, dar apare acciza dinamică
Una dintre cele mai importante modificări este eliminarea reducerii temporare a TVA la carburanți, de la 21% la 19%, deoarece această măsură a fost considerată incompatibilă cu normele Uniunii Europene.
În schimb, Parlamentul a introdus un mecanism complet nou de reducere a accizei la motorină. Dacă în varianta inițială se discuta despre o reducere fixă, noua lege stabilește un mecanism dinamic, care adaptează nivelul accizei în funcție de evoluția pieței.
Astfel, acciza poate fi redusă gradual între 5% și 25%, numai atunci când indicatorii oficiali arată că prețurile au crescut suficient de mult pentru a justifica intervenția statului. Atunci când piața revine la normal, reducerea dispare automat.
Cum se stabilește reducerea accizei
Noua lege introduce o formulă clară de calcul. Diminuarea accizei va depinde de evoluția a doi indicatori importanți:
- variația cotației internaționale Platts pentru motorină;
- variația prețului mediu la pompă.
Cu cât creșterile sunt mai mari, cu atât reducerea accizei poate urca treptat, până la limita maximă de 25%. Dacă ulterior prețurile scad și condițiile prevăzute de lege nu mai sunt îndeplinite, mecanismul se dezactivează automat, iar acciza revine la nivelul normal.
Ministerul Finanțelor va face calculele de două ori pe lună
Pentru ca sistemul să fie predictibil, legea stabilește și procedura de aplicare. Ministerul Finanțelor va analiza indicatorii de două ori pe lună, folosind datele oficiale furnizate de Consiliul Concurenței, după care va publica pe site-ul instituției nivelul accizei aplicabil pentru următorul interval.
Practic, șoferii și companiile vor putea vedea din timp dacă acciza urmează să scadă sau să revină la nivelul normal. De asemenea, legea reintroduce și plafonarea adaosului comercial pentru benzină și motorină. Acesta va avea ca punct de referință media practicată în 2025, ajustată o singură dată cu rata inflației aferente acelui an.
În plus, benzinăriile vor putea majora prețurile o singură dată pe zi, până la ora 12:00, în timp ce reducerile de preț vor putea fi aplicate oricând. Scopul este limitarea creșterilor bruște și repetate ale prețurilor în aceeași zi.
Când poate interveni statul
Starea de criză va fi instituită până la 31 octombrie 2026, iar ulterior va putea fi prelungită prin hotărâre de Guvern pentru perioade succesive de maximum trei luni. Ea va putea fi activată dacă apare cel puțin una dintre următoarele situații:
- cotațiile internaționale ale petrolului și motorinei cresc cu cel puțin 20% față de media ultimelor 12 luni;
- prețurile la pompă cresc cu minimum 20%;
- există riscul întreruperii aprovizionării României cu țiței sau produse petroliere.
Se modifică și contribuția de solidaritate
O altă schimbare importantă privește contribuția de solidaritate aplicată companiilor din domeniu. Aceasta va fi calculată pe baza veniturilor excepționale, iar mecanismul va avea o activare dublă. Cu alte cuvinte, contribuția poate intra în vigoare și atunci când motorina se scumpește puternic, chiar dacă prețul petrolului nu înregistrează aceeași evoluție.
Legea extinde și grilele de calcul, astfel încât să fie captate inclusiv veniturile excepționale obținute din activitatea de rafinare.
Noua lege nu garantează ieftinirea imediată a benzinei și motorinei, însă creează un mecanism prin care statul poate interveni mai rapid atunci când apar scumpiri puternice. În locul unor reduceri fixe, care s-ar aplica indiferent de evoluția pieței, noul sistem urmărește să reducă acciza doar în perioadele în care prețurile cresc semnificativ și să revină automat la nivelul obișnuit atunci când situația se stabilizează. Dacă mecanismul va funcționa conform intenției legiuitorilor, șoferii ar putea resimți mai puțin efectele unor viitoare creșteri ale prețurilor la pompă.