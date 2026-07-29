Lista completă a măsurilor votate de Parlament pentru a scădea prețurile carburanților. Ce se schimbă la pompă

În schimb, Parlamentul a introdus un mecanism complet nou de reducere a accizei la motorină. Dacă în varianta inițială se discuta despre o reducere fixă, noua lege stabilește un mecanism dinamic, care adaptează nivelul accizei în funcție de evoluția pieței.

Astfel, acciza poate fi redusă gradual între 5% și 25%, numai atunci când indicatorii oficiali arată că prețurile au crescut suficient de mult pentru a justifica intervenția statului. Atunci când piața revine la normal, reducerea dispare automat.

Cum se stabilește reducerea accizei

Noua lege introduce o formulă clară de calcul. Diminuarea accizei va depinde de evoluția a doi indicatori importanți:

variația cotației internaționale Platts pentru motorină;

variația prețului mediu la pompă.

Cu cât creșterile sunt mai mari, cu atât reducerea accizei poate urca treptat, până la limita maximă de 25%. Dacă ulterior prețurile scad și condițiile prevăzute de lege nu mai sunt îndeplinite, mecanismul se dezactivează automat, iar acciza revine la nivelul normal.

Ministerul Finanțelor va face calculele de două ori pe lună

Pentru ca sistemul să fie predictibil, legea stabilește și procedura de aplicare. Ministerul Finanțelor va analiza indicatorii de două ori pe lună, folosind datele oficiale furnizate de Consiliul Concurenței, după care va publica pe site-ul instituției nivelul accizei aplicabil pentru următorul interval.

Practic, șoferii și companiile vor putea vedea din timp dacă acciza urmează să scadă sau să revină la nivelul normal. De asemenea, legea reintroduce și plafonarea adaosului comercial pentru benzină și motorină. Acesta va avea ca punct de referință media practicată în 2025, ajustată o singură dată cu rata inflației aferente acelui an.

În plus, benzinăriile vor putea majora prețurile o singură dată pe zi, până la ora 12:00, în timp ce reducerile de preț vor putea fi aplicate oricând. Scopul este limitarea creșterilor bruște și repetate ale prețurilor în aceeași zi.