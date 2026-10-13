De ce te trezești aproape în fiecare noapte la aceeași oră. Ce se întâmplă, de fapt, în organism

Între cicluri pot exista treziri scurte. Dacă adormi din nou repede, este posibil să nu îți amintești de ele dimineața.

Somnul profund este mai prezent la începutul nopții, în timp ce perioadele REM devin mai lungi spre dimineață. Asta înseamnă că structura somnului de la ora două nu este identică celei de la ora șase.

Un program asemănător de culcare poate face ca anumite etape să apară în intervale apropiate de la o noapte la alta. Totuși, ciclurile nu funcționează ca un cronometru exact, iar o trezire la ora trei nu poate fi explicată automat printr-o singură etapă a somnului.

Temperatura, stresul și alcoolul pot întrerupe odihna

Ceasul biologic coordonează ritmuri de aproximativ 24 de ore, inclusiv schimbări ale temperaturii corpului și ale secreției hormonale. În timpul somnului non-REM, temperatura corporală scade, iar apropierea dimineții este însoțită de modificări care pregătesc organismul pentru trezire.

Aceste variații sunt normale și nu demonstrează că ai o problemă hormonală dacă te trezești la aceeași oră. Separat, un dormitor prea cald sau prea rece poate afecta somnul, la fel ca zgomotul ori lumina.

În informațiile NHS despre insomnie, stresul și anxietatea sunt enumerate printre cauzele frecvente ale dificultăților de somn. Dacă te trezești și începi să revii asupra problemelor zilei, poate deveni greu să adormi din nou.

Alcoolul poate crea impresia că ajută, deoarece uneori scurtează timpul până la adormire. Cercetările prezentate de Institutul Național pentru Abuzul de Alcool și Alcoolism arată însă că, în a doua parte a nopții, poate crește timpul petrecut treaz și fragmentarea somnului.