Furată din Germania, găsită în Buzău: statuia de bronz salvată de la fier vechi pentru că „era prea frumoasă”

Descoperirea care a pornit de la o informație a Poliției Române

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Berca au depistat statueta pe 24 iunie, în urma unor investigații coordonate de Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Oamenii legii aveau informații că obiectul de patrimoniu, reclamat ca fiind furat de autoritățile judiciare din Germania, s-ar putea afla pe teritoriul României.

Statueta a fost găsită în localitatea Sătuc, la imobilul unui bărbat de 49 de ani. Conform informațiilor comunicate de poliție, piesa este realizată din bronz turnat și are aproximativ 1,50 metri înălțime. După recuperare, aceasta a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor și predată Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, instituție care va încerca să stabilească traseul complet al bunului.

Ancheta are acum două direcții importante. Prima este identificarea persoanelor care ar fi sustras sculptura din Germania și apoi ar fi introdus-o în România. A doua ține de verificarea modului în care piesa a circulat între diferiți cumpărători, până când a ajuns la proprietarul din Buzău.

Este important că autoritățile nu au anunțat, până acum, că bărbatul care avea sculptura în locuință ar fi fost implicat în furt. În comunicatul oficial se precizează doar că el ar fi achiziționat piesa recent. Restul aspectelor legate de proveniență, tranzacții și eventualele răspunderi penale urmează să fie clarificate de anchetatori.

„Bârfele satului”, o lucrare care a devenit simbol local

„Der Dorfklatsch” nu este o simplă statuie decorativă. Ansamblul a fost realizat de sculptorul german Jürgen Ebert și a fost instalat în 1996 în Wiehagen. Lucrarea era formată inițial din trei personaje din bronz, surprinse într-o scenă inspirată de comunicarea și viața de zi cu zi dintr-o comunitate mică.

Timp de aproape trei decenii, sculpturile au fost parte din imaginea locului. Nu reprezintă doar un obiect de artă expus în aer liber, ci și un reper vizual pentru oamenii din localitate. Tocmai de aceea, dispariția uneia dintre figuri a provocat reacții puternice în Germania, mai ales că piesa a fost luată dintr-un spațiu public, nu dintr-o colecție privată ascunsă de ochii lumii.

Prima figură din ansamblu a fost furată în noaptea de 30 spre 31 octombrie 2025. Presa locală germană relata la acel moment că autorii ar fi tăiat statuia de la bază și ar fi transportat-o cu un vehicul. Lucrarea avea o greutate estimată la peste 100 de kilograme, ceea ce arată că furtul nu putea fi realizat întâmplător sau de o singură persoană.