Furată din Germania, găsită în Buzău: statuia de bronz salvată de la fier vechi pentru că „era prea frumoasă”
O lucrare de artă din patrimoniul cultural național al Germaniei, dispărută la finalul anului 2025, a fost găsită tocmai în județul Buzău. Statueta din bronz, cu o înălțime de aproximativ 1,50 metri, a ajuns în locuința unui bărbat din localitatea Sătuc, care ar fi cumpărat-o recent fără să știe că face parte dintr-un ansamblu monumental valoros.
Piesa este suspectată că aparține lucrării „Der Dorfklatsch”, tradusă prin „Bârfele satului”, un grup statuar amplasat în localitatea Wiehagen, parte din comuna Wickede, în Germania. Povestea ei pare desprinsă dintr-un scenariu de film, conform Poliției Române: o sculptură realizată pentru spațiul public, furată dintr-o comunitate germană și ajunsă, după un traseu încă investigat, în curtea unui român care ar fi apreciat-o mai degrabă ca obiect decorativ decât ca bun de patrimoniu.
Descoperirea care a pornit de la o informație a Poliției Române
Polițiștii Secției de Poliție Rurală Berca au depistat statueta pe 24 iunie, în urma unor investigații coordonate de Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Oamenii legii aveau informații că obiectul de patrimoniu, reclamat ca fiind furat de autoritățile judiciare din Germania, s-ar putea afla pe teritoriul României.
Statueta a fost găsită în localitatea Sătuc, la imobilul unui bărbat de 49 de ani. Conform informațiilor comunicate de poliție, piesa este realizată din bronz turnat și are aproximativ 1,50 metri înălțime. După recuperare, aceasta a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor și predată Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, instituție care va încerca să stabilească traseul complet al bunului.
Ancheta are acum două direcții importante. Prima este identificarea persoanelor care ar fi sustras sculptura din Germania și apoi ar fi introdus-o în România. A doua ține de verificarea modului în care piesa a circulat între diferiți cumpărători, până când a ajuns la proprietarul din Buzău.
Este important că autoritățile nu au anunțat, până acum, că bărbatul care avea sculptura în locuință ar fi fost implicat în furt. În comunicatul oficial se precizează doar că el ar fi achiziționat piesa recent. Restul aspectelor legate de proveniență, tranzacții și eventualele răspunderi penale urmează să fie clarificate de anchetatori.
„Bârfele satului”, o lucrare care a devenit simbol local
„Der Dorfklatsch” nu este o simplă statuie decorativă. Ansamblul a fost realizat de sculptorul german Jürgen Ebert și a fost instalat în 1996 în Wiehagen. Lucrarea era formată inițial din trei personaje din bronz, surprinse într-o scenă inspirată de comunicarea și viața de zi cu zi dintr-o comunitate mică.
Timp de aproape trei decenii, sculpturile au fost parte din imaginea locului. Nu reprezintă doar un obiect de artă expus în aer liber, ci și un reper vizual pentru oamenii din localitate. Tocmai de aceea, dispariția uneia dintre figuri a provocat reacții puternice în Germania, mai ales că piesa a fost luată dintr-un spațiu public, nu dintr-o colecție privată ascunsă de ochii lumii.
Prima figură din ansamblu a fost furată în noaptea de 30 spre 31 octombrie 2025. Presa locală germană relata la acel moment că autorii ar fi tăiat statuia de la bază și ar fi transportat-o cu un vehicul. Lucrarea avea o greutate estimată la peste 100 de kilograme, ceea ce arată că furtul nu putea fi realizat întâmplător sau de o singură persoană.
În aprilie 2026, ansamblul a fost lovit din nou: încă una dintre figurile din bronz a dispărut. După al doilea furt, autoritățile locale au decis să protejeze ultima piesă rămasă, pentru a nu risca pierderea completă a lucrării. Pentru locuitorii din Wiehagen, problema nu a fost doar valoarea financiară a bronzului, ci dispariția treptată a unui simbol local.
De la valoarea bronzului la valoarea unei opere de artă
Povestea recuperării statuetei de la Buzău scoate în evidență diferența uriașă dintre valoarea unui material și valoarea unei opere de artă. Pentru cine privește doar bronzul ca materie primă, o astfel de piesă poate părea o sursă rapidă de bani. Pentru comunitatea din care a fost luată, însă, ea reprezintă memorie locală, patrimoniu și o lucrare imposibil de înlocuit simplu.
Potrivit informațiilor apărute în presa românească, sculptura ar fi fost furată inițial cu intenția de a fi valorificată ca metal, însă aspectul său a făcut ca obiectul să fie păstrat și vândut ca piesă decorativă. Aceste detalii nu au fost însă prezentate în comunicatul oficial al Poliției Române și urmează să fie lămurite în cadrul anchetei.
Reconstituirea traseului va fi esențială nu doar pentru stabilirea celor implicați, ci și pentru recuperarea în siguranță a piesei. Poliția Română a anunțat că va face schimb de informații cu autoritățile germane pentru restituirea bunului și continuarea cercetărilor.
Pentru moment, statuia rămâne în custodia autorităților române. După luni în care a dispărut din piața unui sat german și a ajuns într-o gospodărie din Buzău, „Bârfele satului” are șansa de a se întoarce acasă. Iar cazul amintește cât de ușor poate fi pierdut un obiect de patrimoniu atunci când este redus doar la valoarea metalului din care este făcut.