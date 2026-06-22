Fum albastru după coborâri lungi: semn de uzură sau comportament normal la motoare vechi

Coborârea lungă creează condiții speciale. Motorul merge în frână de motor, accelerația este închisă, depresiunea în admisie poate fi ridicată, iar uleiul poate fi aspirat mai ușor prin zonele unde etanșarea este obosită. Când apeși accelerația la finalul coborârii, uleiul acumulat se arde și apare fumul albastru. Acest tipar este un indiciu important pentru diagnostic.

Când sunt suspecte simeringurile sau ghidurile de supape

Dacă fumul albastru apare mai ales după coborâri lungi în frână de motor sau după staționare la ralanti urmată de accelerație, primele suspecte sunt simeringurile de supape și ghidurile de supape. Aceste componente au rolul de a împiedica uleiul din chiulasă să ajungă în camera de ardere. În timp, cauciucul se întărește, ghidurile se uzează, iar uleiul începe să treacă.

La motoarele mai vechi, acest fenomen poate apărea fără alte simptome dramatice la început. Motorul pornește bine, nu bate, nu pierde putere, dar scoate fum în situații specifice. Consumul de ulei poate fi moderat sau poate crește treptat. Dacă nivelul scade vizibil între schimburi, problema nu mai este doar estetică.

Un indiciu suplimentar este fumul la pornirea la rece. Dacă mașina stă peste noapte, uleiul poate curge lent pe lângă simeringuri, iar dimineața apare un nor albastru scurt. Dacă același motor scoate fum după coborâri, ipoteza supapelor devine și mai puternică.

Reparația poate varia ca dificultate și cost. La unele motoare, simeringurile se pot schimba fără demontarea completă a chiulasei, cu scule speciale. La altele, operațiunea este mai complicată. Ghidurile de supape uzate implică deja o intervenție mai serioasă, apropiată de recondiționarea chiulasei.

Când problema este mai gravă

Segmenții uzați sunt o cauză mai serioasă. Dacă aceștia nu mai etanșează bine, uleiul poate urca în camera de ardere, iar compresia poate scădea. În acest caz, fumul albastru nu apare doar după coborâri, ci și la accelerații, sub sarcină, la turații mari sau după mers susținut pe autostradă. Motorul poate consuma mult ulei, poate avea presiune mare în carter și poate pierde din performanță.

Un test de compresie și, mai precis, un test leak-down pot arăta dacă problema vine din segmentare. Dacă pierderea de presiune se duce spre carter, segmenții sunt suspecți. Dacă se duce spre admisie sau evacuare, pot fi probleme la supape. Aceste teste sunt mult mai utile decât simpla interpretare a fumului din spatele mașinii.