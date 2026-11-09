O bancă importantă din Franța a pierdut până la 133 de milioane de dolari într-un atac cibernetic. Hackerii au intrat în rețea printr-un furnizor de servicii
Grupul bancar francez Crédit Mutuel Arkéa a fost victima unui atac cibernetic care a permis efectuarea unor tranzacții frauduloase estimate la până la 133 de milioane de dolari. Hackerii au exploatat platforma unui furnizor de servicii pentru a ajunge în rețeaua băncii și au folosit ulterior un cont propriu al instituției pentru a transfera bani către alte organizații bancare. Reprezentanții Crédit Mutuel Arkéa susțin că activele clienților nu au fost afectate, însă incidentul a provocat întârzieri în procesarea unor transferuri și a determinat suspendarea temporară a anumitor sisteme.
Primele informații despre atac au apărut pe 2 noiembrie 2026, după ce investigatorul specializat în fraude blockchain ZachXBT a semnalat retrageri neautorizate de la mai multe conturi asociate unor platforme centralizate de tranzacționare. Banca franceză a confirmat incidentul două zile mai târziu, fără să valideze suma exactă vehiculată de investigator, scrie Bleeping Computer.
Cum au reușit hackerii să intre în rețeaua băncii franceze
Potrivit informațiilor publicate de Crédit Mutuel Arkéa, atacatorii au obținut acces la infrastructura instituției prin intermediul platformei unui furnizor de servicii. Banca nu a oferit detalii complete despre vulnerabilitatea exploatată, dar a precizat că atacul nu a pornit de la sistemele interne ale unui client.
După compromiterea accesului, hackerii au folosit un cont aparținând chiar băncii pentru a iniția tranzacții către alte instituții financiare. Ulterior, fondurile au fost convertite în criptomonede, inclusiv în stablecoin-urile USDC și USDT.
Crédit Mutuel Arkéa a exclus posibilitatea ca atacul să fi fost realizat prin intermediul conturilor clienților și a precizat că platforma Fortuneo nu a fost implicată. Instituția a descris incidentul drept un atac sofisticat și a respins ipoteza unei erori umane din interiorul băncii.
Ancheta este în desfășurare, iar reprezentanții grupului colaborează cu autoritățile judiciare și poliția pentru a stabili exact cum a fost organizată operațiunea și cine se află în spatele acesteia.
Crédit Mutuel Arkéa este unul dintre grupurile bancare importante din Franța, cu peste 5,8 milioane de membri și active evaluate la aproximativ 211,5 miliarde de euro. Amploarea instituției face ca incidentul să ridice întrebări importante despre securitatea infrastructurilor financiare și despre riscurile asociate colaborării cu furnizori externi.
Investigatorii vorbesc despre un prejudiciu de 133 de milioane de dolari
Primele informații publice despre amploarea atacului au fost prezentate pe 2 noiembrie de ZachXBT, un investigator cunoscut pentru analiza tranzacțiilor frauduloase cu criptomonede. Acesta a avertizat că, în ziua precedentă, mai multe conturi de pe platforme centralizate de schimb ar fi fost folosite pentru retrageri neautorizate de fonduri.
Potrivit estimărilor sale, atacatorii ar fi sustras până la 118 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 133 de milioane de dolari. Banii ar fi fost convertiți în stablecoin-uri USDC și USDT, două criptomonede concepute să urmărească valoarea dolarului american.
Investigatorul a atras atenția și asupra riscului creat de lipsa unei informări publice rapide. Până la 3 noiembrie, atacatorul ar fi reușit să transfere și să spele aproximativ 30 de milioane de dolari din fondurile obținute ilegal. Potrivit lui ZachXBT, o comunicare mai rapidă ar fi putut permite autorităților europene să blocheze o parte dintre aceste sume.
Pe 4 noiembrie, Crédit Mutuel Arkéa a confirmat că a fost victima unui atac cibernetic, dar nu a validat cifra de 118 milioane de euro. Întrebată dacă această sumă a fost furată, instituția a precizat că nu confirmă valoarea exactă, dar admite că prejudiciul se situează la un nivel semnificativ.
Banca a anunțat totodată că o parte dintre fonduri au fost blocate. Nu au fost oferite însă detalii despre suma recuperată sau despre valoarea care ar putea fi pierdută definitiv.
Ce le-a transmis banca franceză clienților după atac
În comunicatul publicat pe 4 noiembrie, Crédit Mutuel Arkéa a încercat să liniștească persoanele care au conturi la instituție. Reprezentanții băncii au precizat că incidentul este închis și se află sub control, iar operațiunile revin treptat la normal.
Potrivit explicațiilor oficiale, activele clienților nu au fost afectate. Atacul a provocat însă întârzieri în executarea anumitor transferuri bancare, ca urmare a măsurilor luate pentru limitarea efectelor incidentului și securizarea infrastructurii.
Pentru a reduce riscurile suplimentare, banca a avertizat și asupra unei posibile creșteri a tentativelor de phishing. Atacatorii ar putea profita de informațiile despre incident pentru a trimite mesaje false, a pretinde că reprezintă instituția financiară sau a solicita date confidențiale.
Clienții au fost sfătuiți să nu ofere informații sensibile prin telefon sau e-mail, mai ales atunci când sunt contactați în mod neașteptat. Orice mesaj suspect trebuie verificat prin contactarea directă a consilierului bancar, folosind datele oficiale de contact.
Avertismentul este important deoarece atacurile asupra instituțiilor financiare nu se încheie întotdeauna odată cu blocarea accesului hackerilor. Informațiile despre un incident pot fi folosite ulterior în tentative de fraudă care vizează direct persoanele afectate.
Atacul readuce în discuție riscurile furnizorilor externi
Unul dintre cele mai importante aspecte ale incidentului este faptul că hackerii nu ar fi compromis direct sistemele unui client sau infrastructura principală a băncii, ci au ajuns în rețea prin intermediul unui furnizor de servicii. Astfel de colaborări sunt frecvente în sectorul financiar, unde instituțiile folosesc platforme și servicii externe pentru administrarea unor componente tehnologice.
Compromiterea unui furnizor poate crea o cale de acces către mai multe organizații care depind de serviciile sale. În cazul Crédit Mutuel Arkéa, atacatorii au reușit să folosească un cont al instituției pentru a iniția tranzacții frauduloase către alte organizații bancare.
Incidentul arată că securitatea unei bănci depinde și de protecția sistemelor externe prin care sunt administrate sau accesate anumite servicii. Chiar dacă instituția are propriile măsuri de apărare, o breșă la nivelul unui partener poate deschide o cale de acces către infrastructura sa.
Crédit Mutuel Arkéa continuă investigațiile împreună cu autoritățile franceze, în încercarea de a identifica originea exactă a atacului și mecanismele folosite. Până la clarificarea tuturor detaliilor, suma de 118 milioane de euro rămâne o estimare prezentată de investigatorul ZachXBT, nu o valoare confirmată oficial de bancă.