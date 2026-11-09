O bancă importantă din Franța a pierdut până la 133 de milioane de dolari într-un atac cibernetic. Hackerii au intrat în rețea printr-un furnizor de servicii

Cum au reușit hackerii să intre în rețeaua băncii franceze

Potrivit informațiilor publicate de Crédit Mutuel Arkéa, atacatorii au obținut acces la infrastructura instituției prin intermediul platformei unui furnizor de servicii. Banca nu a oferit detalii complete despre vulnerabilitatea exploatată, dar a precizat că atacul nu a pornit de la sistemele interne ale unui client.

După compromiterea accesului, hackerii au folosit un cont aparținând chiar băncii pentru a iniția tranzacții către alte instituții financiare. Ulterior, fondurile au fost convertite în criptomonede, inclusiv în stablecoin-urile USDC și USDT.

Crédit Mutuel Arkéa a exclus posibilitatea ca atacul să fi fost realizat prin intermediul conturilor clienților și a precizat că platforma Fortuneo nu a fost implicată. Instituția a descris incidentul drept un atac sofisticat și a respins ipoteza unei erori umane din interiorul băncii.

Ancheta este în desfășurare, iar reprezentanții grupului colaborează cu autoritățile judiciare și poliția pentru a stabili exact cum a fost organizată operațiunea și cine se află în spatele acesteia.

Crédit Mutuel Arkéa este unul dintre grupurile bancare importante din Franța, cu peste 5,8 milioane de membri și active evaluate la aproximativ 211,5 miliarde de euro. Amploarea instituției face ca incidentul să ridice întrebări importante despre securitatea infrastructurilor financiare și despre riscurile asociate colaborării cu furnizori externi.

Investigatorii vorbesc despre un prejudiciu de 133 de milioane de dolari

Primele informații publice despre amploarea atacului au fost prezentate pe 2 noiembrie de ZachXBT, un investigator cunoscut pentru analiza tranzacțiilor frauduloase cu criptomonede. Acesta a avertizat că, în ziua precedentă, mai multe conturi de pe platforme centralizate de schimb ar fi fost folosite pentru retrageri neautorizate de fonduri.

Potrivit estimărilor sale, atacatorii ar fi sustras până la 118 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 133 de milioane de dolari. Banii ar fi fost convertiți în stablecoin-uri USDC și USDT, două criptomonede concepute să urmărească valoarea dolarului american.