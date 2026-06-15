Frână de mână care ține prost doar pe o roată: cablu, etrier sau reglaj, cum identifici vinovatul

Cablul de frână de mână, primul suspect când o parte trage mai slab

Cablul este una dintre cele mai frecvente cauze pentru o frână de mână dezechilibrată. În timp, acesta se poate întinde, poate rugini în interiorul cămășii sau se poate mișca greu din cauza murdăriei și umezelii. Dacă pe o parte cablul nu mai transmite complet mișcarea manetei sau a actuatorului, roata respectivă va frâna mai slab. Uneori, problema nu se simte la început în mers, ci doar la staționare, când mașina nu mai rămâne fermă pe loc.

Un semn important este diferența de cursă la pârghiile de pe etrieri sau la mecanismul din tambur. Când tragi frâna de mână, ambele părți ar trebui să se miște relativ simetric. Dacă pe o parte pârghia abia se deplasează sau revine greu, cablul poate fi gripat. Dacă se mișcă prea mult, dar frânarea este slabă, cablul poate fi întins sau reglajul poate fi pierdut. În service, mecanicul poate ridica mașina pe elevator, poate acționa frâna de mână treptat și poate verifica manual rezistența fiecărei roți.

Nu trebuie ignorată nici zona de distribuție a cablurilor. La multe mașini, există un cablu principal și două cabluri secundare, câte unul pentru fiecare roată. Dacă egalizatorul este blocat, îndoit sau reglat prost, forța nu se împarte corect. În acest caz, șoferul poate avea impresia că frâna de mână este „tare” la manetă, dar una dintre roți tot nu frânează suficient.

O greșeală frecventă este reglarea excesivă a cablului pentru a compensa o problemă mecanică. Dacă strângi cablul prea mult, frâna poate începe să frece permanent pe o parte, ceea ce duce la încălzire, uzură accelerată și consum mai mare. Reglajul se face doar după ce mecanismele de la roți sunt curate, libere și funcționale.

Etrierul, tamburul și reglajul, piesele care confirmă diagnosticul

Dacă mașina are frână de mână integrată în etrierul spate, mecanismul intern al etrierului poate fi cauza dezechilibrului. Acesta are o pârghie sau un sistem cu șurub care împinge pistonul atunci când acționezi frâna de mână. În timp, mecanismul se poate bloca, mai ales dacă mașina a stat mult, dacă burdufurile sunt crăpate sau dacă frâna de mână nu a fost folosită constant. Un etrier gripat poate face ca roata să frâneze prea slab sau, dimpotrivă, să rămână ușor blocată după eliberare.

La mașinile cu tamburi pe spate, problema poate veni de la saboți uzați neuniform, arcuri slăbite, cilindri cu scurgeri, reglaj automat blocat sau depuneri de praf în interior. Tamburul poate părea o soluție simplă și robustă, dar necesită curățare și reglaj corect. Dacă saboții sunt prea departe de suprafața tamburului, frâna de mână va avea cursă mare și eficiență scăzută. Dacă reglajul este prea strâns, roata poate freca permanent.

Un test util este compararea comportamentului roților cu frâna de serviciu și cu frâna de mână. Dacă roata frânează bine la pedala de frână, dar slab la frâna de mână, problema este mai probabil în cablu, reglaj sau mecanismul dedicat frânei de parcare. Dacă roata frânează slab și la pedală, atunci trebuie verificat întreg sistemul: etrier, piston, furtun de frână, lichid, tambur, saboți sau disc.