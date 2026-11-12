Cum au măsurat cercetătorii gravitația dintre două obiecte de 7,6 miligrame

În viața de zi cu zi, gravitația este asociată mai ales cu obiecte foarte mari, precum planetele, stelele sau găurile negre. Totuși, orice corp care are masă exercită o atracție gravitațională asupra celorlalte obiecte. Forța devine extrem de mică atunci când masele implicate sunt reduse, ceea ce face măsurarea ei o provocare pentru fizicieni.

Pentru a izola această interacțiune, echipa lui Yang a pornit de la un experiment celebru, conceput în secolul al XVIII-lea de savantul englez Henry Cavendish. Acesta a folosit o balanță de torsiune, formată dintr-o tijă suspendată orizontal, cu greutăți de plumb la capete. Alte greutăți, amplasate în apropiere, exercitau o atracție gravitațională asupra celor atașate tijei.

Această forță foarte slabă provoca rotirea tijei și răsucea firul de care era suspendată. Măsurând unghiul de răsucire, Cavendish putea estima atracția gravitațională dintre mase. Metoda a devenit un punct de plecare pentru experimentele moderne care încearcă să măsoare gravitația în condiții tot mai dificile.

În 2021, o altă echipă de fizicieni reușise să folosească o versiune miniaturizată a experimentului Cavendish pentru a măsura atracția dintre două sfere de aur de aproximativ 92 de miligrame fiecare. Cercetătorii au prezentat atunci rezultatul drept cea mai ușoară demonstrație de acest tip și au încurajat continuarea experimentelor cu mase și mai mici.

Noua cercetare a coborât semnificativ acest prag, folosind două plăcuțe de siliciu care cântăresc fiecare doar 7,6 miligrame.

O balanță de torsiune miniaturală și o roată cu 16 plăcuțe de siliciu

Pentru experiment, fizicienii au construit o balanță de torsiune miniaturală printr-o tehnică numită gravare profundă a siliciului. O plăcuță de 7,6 miligrame a fost montată la unul dintre capetele unei tije suspendate, în timp ce la celălalt capăt a fost amplasată o contragreutate.

În loc să folosească o singură masă apropiată, precum în experimentul clasic al lui Cavendish, cercetătorii au construit o roată pe circumferința căreia au dispus 16 plăcuțe identice de siliciu. Pe măsură ce roata se învârtea, fiecare dintre acestea trecea succesiv pe lângă masa suspendată și exercita asupra ei o atracție gravitațională foarte slabă.