Firma la care ai lucrat s-a închis, iar tu ai nevoie de acte pentru pensie. De unde le mai poți obține
Dacă fostul angajator s-a desființat, documentele necesare pentru pensie pot fi solicitate succesorului său în drepturi sau deținătorului legal al arhivei, inclusiv unui operator autorizat de Arhivele Naționale. Primul pas este să afli cine a preluat documentele firmei. Înainte să plătești pentru adeverințe, verifică la casa teritorială de pensii ce informații lipsesc efectiv din dosarul tău.
Cine eliberează actele după desființarea angajatorului
Închiderea unei firme nu înseamnă că documentele foștilor salariați trebuie să dispară. Dacă există un succesor în drepturi care deține arhiva, cererea pentru adeverințe se adresează acestuia.
Când activitatea nu este continuată de alt angajator, documentele cu valoare practică pot fi preluate de operatori economici autorizați pentru servicii arhivistice. Aceștia pot elibera adeverințe pe baza evidențelor pe care le dețin legal.
Poți începe căutarea la serviciul județean al Arhivelor Naționale din județul în care firma își avea sediul. Pregătește denumirea completă a angajatorului, denumirile anterioare cunoscute, localitatea și perioada în care ai lucrat.
Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 prevede publicarea informațiilor despre documentele preluate, inclusiv prin registrul operatorilor de servicii arhivistice. Verificarea trebuie să privească atât autorizarea operatorului, cât și faptul că acesta deține arhiva firmei care te interesează.
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Ce contează dacă ai lucrat înainte sau după aprilie 2001
Explicațiile CNPP privind dovada stagiului de cotizare disting între perioadele lucrate înainte și după 1 aprilie 2001. Pentru perioadele anterioare, documentul principal este carnetul de muncă.
Dacă acesta lipsește, pot fi folosite, în condițiile legii, adeverințe în original emise de angajatori, deținători legali de arhivă sau operatori autorizați. Pentru pierderea carnetului, CNPP menționează și condiția publicării pierderii în Monitorul Oficial.
Pentru perioadele de după 1 aprilie 2001, stagiul se regăsește în evidența electronică a sistemului public de pensii, în măsura în care angajatorii au depus declarațiile nominale. De aceea, nu presupune că ai nevoie de adeverințe pentru întreaga carieră doar pentru că firma s-a închis.
Solicită verificarea perioadelor înregistrate și cere să ți se precizeze ce trebuie completat. O lipsă din evidență, un venit suplimentar sau o perioadă lucrată în grupă de muncă pot necesita documente diferite.
Cum formulezi cererea pentru arhivă
În solicitare, indică numele purtat în perioada angajării, datele de identificare, firma și intervalul lucrat. Adaugă, dacă le ai, copii ale paginilor relevante din carnetul de muncă sau ale altor documente care ajută la identificarea evidențelor.
Precizează și ce vrei să dovedești. O adeverință privind vechimea nu are neapărat același conținut cu una pentru veniturile lunare sau pentru activitatea desfășurată în grupa I ori a II-a de muncă.
Pentru adeverințele de grupă, normele de aplicare a Legii nr. 360/2023, aprobate prin HG nr. 181/2024, cer documente verificabile și completarea rubricilor prevăzute de modelul legal. Adeverința trebuie să se bazeze pe înscrisurile existente în arhivă.
Păstrează cererea și dovada înregistrării sau expedierii. Dacă deținătorul îți comunică faptul că nu are documentele căutate, solicită răspunsul în scris, pentru a-l putea prezenta casei de pensii și a continua verificările.
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Cât poate dura și când se plătesc serviciile
Articolul 29 din Legea nr. 16/1996 stabilește un termen de maximum 60 de zile calendaristice pentru eliberarea certificatelor, adeverințelor, copiilor și extraselor privind drepturile solicitantului. Cererea poate fi depusă pe hârtie sau electronic.
Serviciile operatorilor economici autorizați se efectuează contra cost, în limitele tarifare stabilite potrivit legii. Cere înainte informații despre costul cercetării arhivei, al documentelor solicitate și al expedierii.
Pentru istoricul contractelor înregistrate electronic, poți consulta și aplicația pentru salariați REGES-ONLINE. Extrasul te ajută să verifici datele raportate, însă nu reconstituie automat statele de plată vechi sau documentele privind grupele de muncă.