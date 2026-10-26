Firma la care ai lucrat s-a închis, iar tu ai nevoie de acte pentru pensie. De unde le mai poți obține

Când activitatea nu este continuată de alt angajator, documentele cu valoare practică pot fi preluate de operatori economici autorizați pentru servicii arhivistice. Aceștia pot elibera adeverințe pe baza evidențelor pe care le dețin legal.

Poți începe căutarea la serviciul județean al Arhivelor Naționale din județul în care firma își avea sediul. Pregătește denumirea completă a angajatorului, denumirile anterioare cunoscute, localitatea și perioada în care ai lucrat.

Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 prevede publicarea informațiilor despre documentele preluate, inclusiv prin registrul operatorilor de servicii arhivistice. Verificarea trebuie să privească atât autorizarea operatorului, cât și faptul că acesta deține arhiva firmei care te interesează.

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Ce contează dacă ai lucrat înainte sau după aprilie 2001

Explicațiile CNPP privind dovada stagiului de cotizare disting între perioadele lucrate înainte și după 1 aprilie 2001. Pentru perioadele anterioare, documentul principal este carnetul de muncă.

Dacă acesta lipsește, pot fi folosite, în condițiile legii, adeverințe în original emise de angajatori, deținători legali de arhivă sau operatori autorizați. Pentru pierderea carnetului, CNPP menționează și condiția publicării pierderii în Monitorul Oficial.

Pentru perioadele de după 1 aprilie 2001, stagiul se regăsește în evidența electronică a sistemului public de pensii, în măsura în care angajatorii au depus declarațiile nominale. De aceea, nu presupune că ai nevoie de adeverințe pentru întreaga carieră doar pentru că firma s-a închis.