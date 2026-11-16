Filtru de particule pe un motor pe benzină: prin ce diferă de DPF-ul unui diesel și ce verifici în manual
Ți-ai luat o mașină pe benzină și, într-o zi, descoperi în manual un martor pentru filtrul de particule. Până atunci ai asociat piesa cu motoarele diesel și cu discuțiile despre mersul prea mult prin oraș. Nu e o greșeală de tipar. Unele motoare pe benzină, în special cele cu injecție directă, au propriul filtru de particule. Îl poți întâlni sub denumirea GPF sau OPF. Principiul seamănă cu cel al unui DPF, dar felul în care motorul îi asigură condițiile de curățare și reacția pe care o așteaptă constructorul de la șofer pot fi diferite.
Ce rețin cele două filtre și de ce se regenerează diferit
Un GPF reține particulele solide din gazele de evacuare, inclusiv funinginea rezultată din arderea benzinei. Într-un filtru cu pereți poroși, gazul este obligat să treacă prin acești pereți, iar o parte dintre particule rămâne acolo. Un DPF aplică un principiu asemănător pentru evacuarea unui diesel. Asta nu înseamnă că poți deduce strategia de curățare a unuia din experiența cu celălalt. Cantitatea de funingine, temperatura gazelor și disponibilitatea oxigenului diferă cu motorul și cu modul în care îl folosești.
În multe aplicații pe benzină, evacuarea poate atinge în mers temperaturi favorabile oxidării funinginii. La decelerare, dacă motorul întrerupe injecția, surplusul de oxigen poate contribui la proces când filtrul este suficient de cald. La numeroase dieseluri există și regenerare activă, în care gestionarea motorului ridică deliberat temperatura evacuării. Totuși, și unele sisteme pe benzină pot folosi strategii suplimentare atunci când regimul obișnuit de condus nu este suficient. Soarta cenușii, de exemplu cea rezultată din aditivii uleiului, este o altă discuție: aceasta nu dispare la o regenerare a funinginii.
Ce cauți în manual înainte să încerci o curățare în mers
Verifică întâi dacă versiunea ta are filtru și cum apare avertizarea pe bord. Uită-te la instrucțiunea aferentă exact martorului sau mesajului, fiindcă un avertisment care cere un anumit regim de mers nu înseamnă același lucru cu o defecțiune care cere service. Manualul unei versiuni Dacia Logan pe benzină, de pildă, descrie un interval de viteză pentru curățarea în mers atunci când apare martorul specific. Indicația are sens numai pentru versiunea la care se referă, în condițiile de trafic și de viteză permise. Nu o aplica automat mașinii tale doar pentru că ambele modele au un filtru de particule.
Dacă martorul revine des, dacă ai rateuri sau dacă motorul pierde putere, cere o diagnoză înainte să încerci încă un drum de curățare. Un amestec sau o aprindere care nu funcționează corect pot schimba condițiile în evacuare, iar o valoare de senzor neverosimilă trebuie investigată separat. La revizie, respectă specificația de ulei indicată pentru motorul tău, nu doar vâscozitatea de pe bidon. În final, verificarea care te scutește de cele mai multe presupuneri ia mai puțin timp decât un drum ales la întâmplare: caută în manualul versiunii tale ce înseamnă acel martor, cum îți recomandă constructorul să reacționezi și când trebuie să oprești încercările.