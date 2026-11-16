În multe aplicații pe benzină, evacuarea poate atinge în mers temperaturi favorabile oxidării funinginii. La decelerare, dacă motorul întrerupe injecția, surplusul de oxigen poate contribui la proces când filtrul este suficient de cald. La numeroase dieseluri există și regenerare activă, în care gestionarea motorului ridică deliberat temperatura evacuării. Totuși, și unele sisteme pe benzină pot folosi strategii suplimentare atunci când regimul obișnuit de condus nu este suficient. Soarta cenușii, de exemplu cea rezultată din aditivii uleiului, este o altă discuție: aceasta nu dispare la o regenerare a funinginii.

Ce cauți în manual înainte să încerci o curățare în mers

Verifică întâi dacă versiunea ta are filtru și cum apare avertizarea pe bord. Uită-te la instrucțiunea aferentă exact martorului sau mesajului, fiindcă un avertisment care cere un anumit regim de mers nu înseamnă același lucru cu o defecțiune care cere service. Manualul unei versiuni Dacia Logan pe benzină, de pildă, descrie un interval de viteză pentru curățarea în mers atunci când apare martorul specific. Indicația are sens numai pentru versiunea la care se referă, în condițiile de trafic și de viteză permise. Nu o aplica automat mașinii tale doar pentru că ambele modele au un filtru de particule.

Dacă martorul revine des, dacă ai rateuri sau dacă motorul pierde putere, cere o diagnoză înainte să încerci încă un drum de curățare. Un amestec sau o aprindere care nu funcționează corect pot schimba condițiile în evacuare, iar o valoare de senzor neverosimilă trebuie investigată separat. La revizie, respectă specificația de ulei indicată pentru motorul tău, nu doar vâscozitatea de pe bidon. În final, verificarea care te scutește de cele mai multe presupuneri ia mai puțin timp decât un drum ales la întâmplare: caută în manualul versiunii tale ce înseamnă acel martor, cum îți recomandă constructorul să reacționezi și când trebuie să oprești încercările.