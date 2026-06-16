Filmul de pe Netflix care a cucerit România e prost dacă îl iei în serios, dar perfect dacă n-ai chef să gândești într-o duminică

O poveste de birou care funcționează doar dacă o lași în pace

Filmul pornește de la o premisă clasică: doi oameni prinși în responsabilități, cariere, reguli și orgolii ajung să se placă exact acolo unde nu ar trebui. Jackie Cruz este o femeie puternică, aflată la conducerea companiei AirCruz, o CEO care încearcă să țină lucrurile sub control într-un mediu profesional plin de presiune. Daniel Blanchflower intră în peisaj ca avocatul nou al companiei, iar dinamica dintre cei doi devine rapid motorul filmului.

Pe hârtie, Office Romance ar putea fi o comedie despre limitele dintre viața personală și cea profesională, despre cum locul de muncă îți poate înghiți identitatea și despre cât de greu este să accepți vulnerabilitatea când ai construit totul în jurul controlului. În realitate, filmul de pe Netflix nu sapă prea adânc în niciuna dintre aceste direcții. Preferă glumițele, privirile lungi, tachinările previzibile și acea energie de rom-com construită ca să nu deranjeze pe nimeni.

Asta nu este neapărat o problemă, dacă știi ce apeși pe telecomandă. Office Romance este prost dacă îl iei în serios, pentru că multe dintre situații sunt neverosimile, unele replici par scrise cu gândul la trailer, iar personajele secundare intră și ies din scenă ca să bifeze funcții comice, nu ca să existe cu adevărat. Dar dacă îl iei ca pe un desert cinematografic fără valoare nutrițională, devine suportabil, pe alocuri chiar simpatic.

Jennifer Lopez știe foarte bine terenul pe care joacă. Are experiență în comedii romantice și încă poate duce un film de genul acesta prin prezență, carismă și acel tip de glamour care a definit multe dintre rolurile ei comerciale. Jackie Cruz nu este un personaj memorabil, dar Lopez îl face suficient de magnetic încât să nu îți pierzi complet interesul.

Jennifer Lopez și Brett Goldstein, chimie decentă într-un film scris pe pilot automat

Brett Goldstein, cunoscut mai ales pentru Ted Lasso, are aici un rol construit evident în jurul farmecului său ușor stângaci, autoironic și vulnerabil. Daniel Blanchflower este genul de personaj masculin care trebuie să pară inteligent, sensibil și suficient de dezordonat emoțional încât să devină interesant pentru protagonista impecabilă. Uneori îi iese, alteori pare că filmul insistă prea tare să îți spună cât de adorabil este.

Chimia dintre Jennifer Lopez și Brett Goldstein există, dar nu explodează. Funcționează mai bine în momentele relaxate, în schimburile de replici mai simple, decât în scenele care încearcă să pară intens romantice sau sexy. Filmul de pe Netflix vrea să fie ușor obraznic, dar rămâne într-o zonă foarte calculată, unde totul pare testat să fie suficient de atrăgător pentru publicul larg și suficient de cuminte pentru algoritm.

Distribuția secundară are nume bune, dar nu primește mereu material pe măsură. Betty Gilpin are energie și timing comic, Bradley Whitford aduce experiența sa de actor capabil să ridice orice scenă prin simplă prezență, iar Tony Hale funcționează în registrul său obișnuit de personaj ușor absurd. Edward James Olmos, în rolul lui Captain Jack Cruz, adaugă greutate emoțională, chiar dacă filmul nu pare mereu interesat să folosească până la capăt ce are la dispoziție.