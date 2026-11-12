„Fiica cea bună”, noul thriller psihologic de pe HBO Max, a avut premiera în România. Două surori, un atac armat și secretele unui trecut întunecat

Un atac armat într-o școală, două surori care au încercat să-și lase trecutul în urmă și o tragedie de familie care revine în cele mai neașteptate circumstanțe. Acestea sunt ingredientele noului thriller psihologic „Fiica cea bună” („The Good Daughter”), care a avut premiera pe HBO Max România pe 12 noiembrie 2026. Miniseria, formată din șase episoade, le aduce în rolurile principale pe Rose Byrne, cunoscută din „Physical” și „Damages”, și Meghann Fahy, apreciată pentru aparițiile din „The White Lotus” și „The Perfect Couple”.

Bazată pe romanul bestseller al scriitoarei Karin Slaughter, producția combină misterul unei anchete criminale cu o poveste despre traumă, vinovăție și relațiile complicate dintre membrii unei familii. Serialul este realizat de Made Up Stories și Fifth Season, fiind produs inițial pentru Peacock în Statele Unite.

Două surori despărțite de o tragedie se reunesc după un nou atac armat

Povestea din „Fiica cea bună” le urmărește pe Charlotte și Samantha Quinn, două surori care au ales drumuri complet diferite după ce adolescența lor a fost marcată de o experiență îngrozitoare. În urmă cu aproximativ două decenii, un atac violent asupra locuinței familiei s-a încheiat cu uciderea mamei lor. Samantha a supraviețuit cu greu și a decis să plece din orașul natal, încercând să lase în urmă amintirile dureroase.

Anii au trecut, iar cele două femei au devenit avocate, dar cu abordări profesionale foarte diferite. Charlotte, interpretată de Meghann Fahy, a rămas în Pikeville, Georgia, unde lucrează în domeniul dreptului penal și apără în special minori. Ea a urmat exemplul tatălui său, Rusty Quinn, un avocat controversat, cunoscut pentru faptul că reprezintă inclusiv persoane acuzate de infracțiuni extrem de grave, precum violul și crima.

Samantha, interpretată de Rose Byrne, și-a construit între timp o carieră de succes în New York, devenind parteneră într-o firmă importantă de avocatură, specializată în brevete. Viața ei se desfășoară la mare distanță de trecutul traumatic, însă această separare este pusă la încercare atunci când o nouă tragedie lovește comunitatea în care a crescut.

Charlotte se află chiar în fostul său liceu în momentul în care un atac armat provoacă moartea directorului și a unui elev. Incidentul readuce în prim-plan amintirile tragediei familiale, iar Rusty îi cere Samanthei să se întoarcă acasă pentru a-și ajuta sora.

Inițial reticentă, Samantha acceptă în cele din urmă să revină în Pikeville. Cele două surori încep să cerceteze circumstanțele atacului, însă descoperă că adevărul despre evenimentele recente ar putea avea legături neașteptate cu propriul trecut. Pe măsură ce investigația avansează, secretele de familie ies la lumină, iar relația lor fragilă este supusă unei noi încercări.

Rose Byrne și Meghann Fahy, protagonistele noului thriller de pe HBO Max

Unul dintre punctele de atracție ale miniseriei este distribuția. Rose Byrne, care o interpretează pe Samantha Quinn, este cunoscută pentru versatilitatea sa, trecând de-a lungul carierei de la comedii la drame și thrillere. Actrița este implicată și în realizarea serialului, în calitate de producătoare executivă.

Meghann Fahy, care o interpretează pe Charlotte Quinn, a atras atenția publicului internațional datorită rolului din sezonul al doilea al serialului „The White Lotus”. În „Fiica cea bună”, actrița interpretează o femeie care încearcă să-și gestioneze atât responsabilitățile profesionale, cât și consecințele unei traume din copilărie.

Un element important al producției este implicarea directă a autoarei Karin Slaughter, care semnează scenariul și participă la proiect în calitate de producătoare executivă. Scriitoarea este cunoscută pentru romanele sale polițiste și thrillerele psihologice, în care crimele și investigațiile sunt adesea însoțite de povești personale complexe.

Regia tuturor celor șase episoade îi aparține lui Steph Green, care este și producătoare executivă. Din echipa de producție mai fac parte Bruna Papandrea, Steve Hutensky și Casey Haver, reprezentând Made Up Stories.

Un thriller despre secrete de familie, adevăr și consecințele violenței

Dincolo de misterul central, „Fiica cea bună” explorează felul în care violența poate modifica definitiv viața unei familii. Relația dintre Charlotte și Samantha reprezintă nucleul emoțional al poveștii, iar ancheta criminală devine și un prilej de confruntare cu lucrurile pe care cele două au încercat să le uite.

Serialul pune în discuție responsabilitatea morală a avocaților, relația dintre adevăr și justiție, dar și dificultatea de a reconstrui încrederea după ani de înstrăinare. Cele două protagoniste au perspective diferite asupra trecutului și asupra propriilor alegeri, ceea ce transformă reîntâlnirea lor într-o experiență complicată.

În același timp, figura tatălui, Rusty Quinn, adaugă o nouă dimensiune conflictului familial. Reputația sa controversată și relația cu cele două fiice complică și mai mult încercarea acestora de a descoperi adevărul despre atacul din școală.

„Fiica cea bună” a avut premiera joi, 12 noiembrie 2026, pe HBO Max România, fiind una dintre noile producții thriller disponibile pe platforma de streaming în această lună. Primul sezon cuprinde șase episoade și se adresează în special publicului atras de mistere criminale, drame psihologice și povești în care trecutul personajelor joacă un rol decisiv în desfășurarea evenimentelor.