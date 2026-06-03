Festivalul rock de la mare revine cu nume uriașe și nu mai e mult. Ce trupe poți vedea la Odyssea Rock Fusion Festival 2026
Litoralul românesc se pregătește din nou să devină punctul de întâlnire al fanilor rock și metal, odată cu revenirea Odyssea Rock Fusion Festival. Ajuns la a doua ediție, evenimentul promite să continue direcția începută anul trecut și să transforme stațiunea Venus într-una dintre destinațiile importante pentru iubitorii muzicii alternative din România.
Organizatorii mizează pe o combinație care a atras atenția încă de la debut: concerte desfășurate chiar pe plajă, la câțiva pași de mare, într-un decor rar întâlnit la festivalurile europene. Timp de trei zile și trei nopți, participanții vor avea ocazia să asculte zeci de formații și să trăiască experiența unui festival care îmbină vacanța la mare cu atmosfera specifică marilor evenimente rock.
De la Kamelot și Sonata Arctica la Vița de Vie și Bucovina
Programul ediției din 2026 aduce pe aceeași scenă artiști consacrați din numeroase subgenuri ale rockului și metalului. Fanii power metalului vor avea ocazia să urmărească show-urile pregătite de Kamelot și Sonata Arctica, două formații cu o bază solidă de admiratori în întreaga lume.
Zona sonorităților extreme va fi reprezentată de trupe precum Rotting Christ și Pestilence, nume care au influențat puternic evoluția scenelor black și death metal europene. În același timp, iubitorii de folk metal vor găsi în concertul Korpiklaani unul dintre punctele de atracție ale festivalului, în timp ce Primordial promite un spectacol încărcat de atmosferă și influențe inspirate din cultura celtică.
Line-up-ul este completat de Bullet, Seven Spires și Noapology, fiecare cu propriul stil și propria comunitate de fani. Organizatorii și-au propus astfel să ofere o experiență cât mai diversă, astfel încât publicul să descopere atât trupe consacrate, cât și nume care câștigă rapid popularitate pe scena internațională.
Nici muzica românească nu lipsește de pe afiș. Vița de Vie, Coma și Bucovina se numără printre formațiile care vor reprezenta scena locală și care sunt așteptate să aducă unul dintre cele mai apreciate momente ale festivalului.
Mai mult decât concerte: competiții, afterparty-uri și o vacanță la malul mării
Pe lângă scena principală, festivalul va include și o competiție dedicată formațiilor aflate la început de drum. Alte zece trupe vor avea șansa să urce în fața publicului și să își prezinte muzica în cadrul unui concurs organizat între concertele de pe scena principală.
Experiența Odyssea nu se rezumă însă doar la muzică. Organizatorii vor să transforme cele trei zile într-o adevărată escapadă de vară pentru fanii rockului. Vizitatorii vor găsi zone de relaxare, spații dedicate alimentației și băuturilor, precum și petreceri care vor continua până dimineața.
Un alt avantaj este reprezentat de opțiunile numeroase de cazare disponibile în apropierea zonei festivalului. De la hoteluri și pensiuni până la apartamente și unități accesibile pentru bugete mai reduse, participanții au la dispoziție suficiente variante pentru a-și organiza sejurul.
Organizatorii au anunțat și condițiile de acces pentru familii. Copiii cu vârsta sub 13 ani pot intra gratuit dacă sunt însoțiți de un adult care deține bilet valabil, în timp ce cei care au împlinit această vârstă trebuie să dețină un bilet standard. De asemenea, este recomandată folosirea protecției auditive pentru cei mici, având în vedere nivelul ridicat al sunetului din timpul concertelor.
Festivalul acordă atenție și accesibilității. Persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat beneficiază de acces gratuit, iar în situațiile prevăzute de legislație și însoțitorii acestora pot participa fără costuri suplimentare. Procedura este simplificată, fiind suficientă prezentarea documentelor justificative la intrarea în festival.