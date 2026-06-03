Festivalul rock de la mare revine cu nume uriașe și nu mai e mult. Ce trupe poți vedea la Odyssea Rock Fusion Festival 2026

De la Kamelot și Sonata Arctica la Vița de Vie și Bucovina

Programul ediției din 2026 aduce pe aceeași scenă artiști consacrați din numeroase subgenuri ale rockului și metalului. Fanii power metalului vor avea ocazia să urmărească show-urile pregătite de Kamelot și Sonata Arctica, două formații cu o bază solidă de admiratori în întreaga lume.

Zona sonorităților extreme va fi reprezentată de trupe precum Rotting Christ și Pestilence, nume care au influențat puternic evoluția scenelor black și death metal europene. În același timp, iubitorii de folk metal vor găsi în concertul Korpiklaani unul dintre punctele de atracție ale festivalului, în timp ce Primordial promite un spectacol încărcat de atmosferă și influențe inspirate din cultura celtică.

Line-up-ul este completat de Bullet, Seven Spires și Noapology, fiecare cu propriul stil și propria comunitate de fani. Organizatorii și-au propus astfel să ofere o experiență cât mai diversă, astfel încât publicul să descopere atât trupe consacrate, cât și nume care câștigă rapid popularitate pe scena internațională.

Nici muzica românească nu lipsește de pe afiș. Vița de Vie, Coma și Bucovina se numără printre formațiile care vor reprezenta scena locală și care sunt așteptate să aducă unul dintre cele mai apreciate momente ale festivalului.

Mai mult decât concerte: competiții, afterparty-uri și o vacanță la malul mării

Pe lângă scena principală, festivalul va include și o competiție dedicată formațiilor aflate la început de drum. Alte zece trupe vor avea șansa să urce în fața publicului și să își prezinte muzica în cadrul unui concurs organizat între concertele de pe scena principală.

Experiența Odyssea nu se rezumă însă doar la muzică. Organizatorii vor să transforme cele trei zile într-o adevărată escapadă de vară pentru fanii rockului. Vizitatorii vor găsi zone de relaxare, spații dedicate alimentației și băuturilor, precum și petreceri care vor continua până dimineața.

Un alt avantaj este reprezentat de opțiunile numeroase de cazare disponibile în apropierea zonei festivalului. De la hoteluri și pensiuni până la apartamente și unități accesibile pentru bugete mai reduse, participanții au la dispoziție suficiente variante pentru a-și organiza sejurul.